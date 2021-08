Roundtable Rival : Was halten Sie von Alemannias neuer Einlaufmusik?

Hört sich gemeinsam die neue Einlaufmusik an: das Team von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Interaktiv Aachen Ganz früher waren es die „Men in Black“, „Heart of Courage“ wurde auch schon gespielt, in der Saison 2021/22 läuft Alemannia Aachen im Western-Style zu „Roundtable Rival“ von Lindsey Stirling ein. Was halten Sie davon?

Wenige Minuten vor Anstoß, die Spannung auf den Rängen steigt, die Fußballer warten im Tunnel darauf, auf den Platz zu laufen ... Was noch fehlt? Die passende Musik!

Jedes Team pusht sich in den letzten Sekunden vor Spielbeginn mit dem richtigen Sound, holt so die letzten Prozentpunkte aus sich heraus – und die Fans werden noch einmal heiß gemacht.

Früher kamen die Aachener passend zur Spielkleidung als „Men in Black“ auf den Platz, zwischenzeitlich war es mal „Heart of Courage“ von Two Steps From Hell, in der neuen Saison laufen die Tivoli-Kicker zu „Roundtable Rival“ von Lindsey Stirling ein. Kennen Sie nicht? Bitteschön:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Was halten Sie von dem Geigen-Western-Mix? Passt der „Wilde Westen“ oder ist das eher nicht so Ihre Vorstellung einer guten Einlaufmusik? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Sie haben andere Musikvorschläge? Wenn es nach Ihnen ginge, würde etwas völlig anderes abgespielt werden, wenn die Alemannia den Tivoli-Rasen betritt? Schreiben Sie uns Ihre Ideen in die Kommentare!