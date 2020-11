Kostenpflichtiger Inhalt: Vollmerhausen weiter in Quarantäne : Alemannias Trainer sieht fern in Wuppertal

Im steten (telefonischen) Austausch: Alemannias Cheftrainer Stefan Vollmerhausen (links) und sein „Co“ Kristoffer Vollmerhausen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Mittwochabend nun soll endlich die Premiere für Alemannias Co-Trainer Kristoffer Andersen stattfinden. Er übernimmt die Verantwortung, weil sich der Chef-Trainer Stefan Vollmerhausen weiterhin in häuslicher Quarantäne befindet. Beim sechsten Heimspiel in Serie ist der VfB Homberg zu Gast.