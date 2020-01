Kostenpflichtiger Inhalt: Trainingsauftakt am Tivoli : Die Alemannia startet ins neue Jahr

Soll nach seiner Verletzung bald wieder das Individualtraining aufnehmen: Torwart Nikolai Rehnen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Der erste Arbeitstag im neuen Jahr beginnt für Alemannias Fußballer am Montag nicht auf dem Spielfeld. Der Platz ist gefroren. Die Mannschaft trifft sich zur Besprechung am Tivoli, und dann folgt eine Krafteinheit im Fitness-Studio. Erst ab 15 Uhr rollt wieder der Ball am Tivoli.