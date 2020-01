Kostenpflichtiger Inhalt: Testspiel gegen Drittligist Viktoria Köln : Alemannias Generalprobe soll mit einem guten Gefühl enden

Im Austausch: Peter Hackenberg (v.l.), Trainer Fuat Kilic und Testspieler Ayoub El Harrak. Foto: Benjamin Jansen

Aachen Die Generalprobe steht an: Die Alemannia testet am Samstag auf dem Aachener Tivoli gegen Drittligist Viktoria Köln. In der Aachener Startelf könnte auch ein für viele Zuschauer unbekannter Spieler auftauchen.