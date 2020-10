Kostenpflichtiger Inhalt: Alemannia gegen Bergisch Gladbach : „Wir sind mit unserem kleinen Teil des Kaders gut aufgestellt“

„Wir hätten am Mittwoch auch gerne beim SV Rödinghausen gespielt“, sagt Stefan Vollmerhausen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Die Wartezeit am Tivoli ist noch nicht beendet. Das Ergebnis des Spielers von Alemannia Aachen, der am Dienstagmorgen Krankheitssymptome gezeigt hat und sich einem Corona-Test unterziehen musste, lag auch am Donnerstagmittag noch nicht vor.