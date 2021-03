Kostenpflichtiger Inhalt: Alemannia bei Fortuna Köln : Ein Abend im alten Wohnzimmer

Aachen Es ist die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Interimscoach Kristoffer Andersen und Angreifer Hamdi Dahmani treten am Mittwochabend mit der Alemannia bei Ex-Club Fortuna Köln an. Unser Vorbericht.