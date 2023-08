Fan-Reaktionen zum Alemannia-Spiel : Von langen Schlangen und spätem Frust

Über 27.000 Fans pilgerten am Freitag zum Tivoli. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Die Alemannia kassiert in der Nachspielzeit den Knock-out, auch in der Gastro läuft nicht alles nach Plan. Wir haben die Fans gefragt, wie sie das Spiel am Tivoli erlebt haben.

Am Freitagabend war alles angerichtet für ein großes Fußball-Fest am Tivoli. 27.300 Zuschauer pilgerten zur Heimspielstätte der Alemannia in der Hoffnung, einen Sieg beim Saisonauftakt gegen den Wuppertaler SV zu erleben. Schon lange war die Euphorie nicht mehr so groß – doch am Ende gab es lange Gesichter.

Wir haben nachgefragt: Was lief – auf und neben dem Platz – gut? Welches Verbesserungspotenzial gibt es? Hier kommen die Meinungen unserer Leserinnen und Leser zum Spiel.

Und die fallen klar aus: Vor allem für die zweite Halbzeit gibt es schwache Noten. „Wer vorne keine Chancen kreiert und ständig Bälle verliert, kann nicht gewinnen. Wir haben die Alemannia nicht als Aufstiegskandidaten gesehen“, schreibt Wilfried B., der aber auch einen zweiten Kritikpunkt hat: „Noch katastrophaler als das Ergebnis war das Catering für Block N.“

Dem pflichtet auch Frank H. bei: „Das Catering auf der Nord war eine absolute Katastrophe. Wie man so schlecht arbeiten kann, ist mir schleierhaft. Die haben es noch nicht mal geschafft, die Schlangen während des Spiels abzuarbeiten.“

Konkrete Punkte für das Stadionerlebnis nennt auch Jörg A.: „Gefallen: Stimmung. Einsatz. Zu verbessern: Einlasskontrolle, WLAN, Schnelligkeit, Getränke und Essen.“

Doch die meisten Kommentare konzentrieren sich auf das Spiel und natürlich die entscheidende Szene – den Elfmeter für den Wuppertaler SV kurz vor Schluss, der zum 1:1 führte. „Unparteiische, die ihren Namen nicht verdienen. Der Schiedsrichter gibt einen Strafstoß für ein Foul, das deutlich außerhalb des Sechzehners war und kippt das Spiel. Nicht zu fassen“, sagt etwa Walter B.

„Am Ende sehr unglücklich. Aber ohne jede Torchance und nur hinten gut stehen reicht einfach nicht. Kein besonders gutes Spiel, aber einen Punkt hätte man verdient gehabt“, findet Rolf B. wiederum.

Woran lag es schlussendlich, dass die Schwarz-Gelben ihre PS nicht auf die Straße brachten? „Zu viel medialer Erwartungsdruck hemmt die Leistung der Spieler“, findet etwa Peter K. Am Einsatz lag es laut Frank H. jedoch nicht: „Das Spiel war sehr intensiv und sah auch nicht so schlecht aus. Gut, an den Lauf- und Passwegen muss noch gearbeitet werden. Allerdings sollte die Mannschaft nach der 90. Minute ein Spiel zu Ende bringen können und sich nicht einen Konter fangen“, hadert er wie so viele mit den letzten Minuten der Partie.

„Super Stimmung, ein tolles Erlebnis mit traurigem unverdientem Ende! Trotzdem war es ein außergewöhnliches Event. Besonders eindrucksvoll die Choreografie auf der Stehtribüne“, betont Sybille J. in ihrem Kommentar.

Deutlich kritischer geht Manfred X. mit der Mannschaft ins Gericht: „Es gab keine einzige Szene, wo man einen geplanten Spielaufbau bei der Alemannia erkennen konnte. Das Spiel wurde nie wirklich nach vorne gebracht, immer wieder rückwärts gespielt. Die langen Abschläge vom Torwart sagen alles. Der WSV war in der Spielgestaltung klar die bessere Mannschaft“, zeigt er sich enttäuscht.

Das soll schon am Freitag besser werden. Dann reist die Alemannia nach Lippstadt zum dortigen SV 08. Wie immer begleitet die „Aachener Zeitung“ alles rund um die Schwarz-Gelben. Wer noch etwas auf die Ohren will, der darf sich auf unseren Podcast „You never talk alleng“ freuen. Am Mittwoch ist Fußball-Kommentator Kai Esser aus Eschweiler zu Gast, am Freitag widmet sich unser neues Format „You never talk alleng – Match Day“ allem, was Sie über das Gastspiel an der Lippe wissen müssen.

(cheb)