Corona-Fall bei der Alemannia : Uzelac fällt nach positivem Test vorerst aus

Bild von der Krankenstation: Franko Uzelac (links) bleibt symptomfrei zur Hause, auch Dino Bajric hat sich vorerst krank abgemeldet. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Am Samstag steht am Tivoli das richtungsweisende Spiel gegen Homberg an. Alemannia-Trainer Fuat Kilic wird stark improvisieren müssen, das Personal wird knapp.