Alemannia Aachen : „Unser Anspruch muss es sein, auch mal zu Null zu spielen“

Alemannias Kapitän Peter Hackenberg wird in Wuppertal wieder in der Startelf stehen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen will den Aufwärtstrend beim Wuppertaler SV bestätigen. Trainer Fuat Kilic will einige Änderungen in seiner Startelf vornehmen.