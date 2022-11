„You never talk alleng“, Folge 17 : Stephan Lämmermanns ereignisreicher Neustart bei der Alemannia

Audio Aachen Stephan „Lämmi“ Lämmermann ist sichtlich froh über sein Comeback bei der Alemannia. Was ihn zurück zum Tivoli geführt hat, über seine neue Rolle im Trainerteam und die teils schweren Zeiten nach seiner Profikarriere.

An seinem verschmitzten Lächeln sieht man, dass er sich wohlfühlt in seiner neuen Rolle als Co-Trainer von Alemannia Aachen. Auch wenn er offiziell kein Trainer ist und das auch noch nie war. In der neuen Folge unseres Podcasts „You never talk alleng“ erzählt Stephan Lämmermann, was genau seine Aufgaben sind und wie er Mannschaft und Verein weiterbringen will.