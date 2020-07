Spielplan veröffentlicht : Alemannia startet gegen Dortmund II in die Saison

Es wird eine ungewöhnliche Saison am Tivoli: Das übliche Stadionerlebnis mit Singen und Feiern wird es nicht geben (Archivfoto). Foto: Jerome Gras

Aachen Am Montag wurde der Rahmenspielplan der Regionalliga West veröffentlicht. Die neue Saison startet mit der Begegnung des SV Rödinghausen gegen Absteiger Preußen Münster am 4. September. Die Alemannia absolviert ihr erstes Spiel am Tivoli gegen Borussia Dortmunds U23.

Nach dem corona-bedingten Abbruch der Saison 2019/2020 gehen nun 21 Teams an den Start. Zu den Teams des Vorjahres kommen vier Aufsteiger und Preußen Münster als Absteiger aus der dritten Liga. Zwar gab es keine Absteiger aus der Regionalliga, der TuS Haltern zog jedoch seine Mannschaft kurzfristig zurück. Die SG Wattenscheid sucht zudem den Neuanfang nach der Insolvenz in der Oberliga.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat am Montagmorgen den Spielplan für die neue Saison bekanntgegeben. Absteiger Preußen Münster eröffnet die Spielzeit mit einem „kleinen” Derby beim amtierenden Meister SV Rödinghausen am Freitag, dem 4. September, um 18 Uhr.

Alemannia Aachen mit Neu-Trainer Stefan Vollmerhausen empfängt voraussichtlich am selben Wochenende die U23 von Borussia Dortmund am Tivoli. Aktuell wird bei den Testspielen ein Hygienekonzept getestet, um auch in der Liga Zuschauern den Zutritt zum Stadion zu ermöglichen. Zum beliebten Derby der Aachener gegen Rot-Weiss Essen kommt es voraussichtlich am 28. November. Klar ist aber auch: Ein normales Spieltagserlebnis wird es so schnell nicht geben.

Für die Mannschaften wird es ohnehin ein strapaziöses Jahr. Während die Saison 2018/2019 etwa noch 34 Spieltage hatte, müssen die Teams in der kommenden Spielzeit ganze 42 Ligapartien absolvieren. Damit einher kommen auch mehrere englische Wochen. Ein Team hat pro Runde jeweils spielfrei. Die Schwarz-Gelben sind dabei etwas im Pech, denn ihr spielfreier Tag ist ausgerechnet der jeweils letzte der Hin- und Rückrunde. Die Planungen gelten laut WDFV ausdrücklich nur vorbehaltlich der Coronavirus-Auflagen. Den kompletten Rahmenspielplan gibt es hier.

Ganz beendet ist die Saison 2019/2020 jedoch auch noch nicht. Am 16. August (15 Uhr) tritt die Alemannia zum Halbfinale im Mittelrheinpokal beim FC Pesch an. Am 22. August findet dann das Finale gegen den Sieger der Partie 1. FC Düren/Viktoria Arnoldsweiler statt. Der „Finaltag der Amateure” wird erneut live bei der ARD übertragen. Und der Gewinn ist in diesem Jahr besonders attraktiv – in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet auf den Sieger der Rekordmeister FC Bayern München mit seinen Star-Spielern.

Der Spielplan der Alemannia im Überblick

Pokal

Halbfinale, 16.8., 15 Uhr: FC Pesch - Alemannia

Finale, 22.8.: Pesch/Alemannia - FC Düren/Arnoldsweiler

1. Runde DFB-Pokal, 11.-14.9.: Sieger Mittelrheinpokal - FC Bayern München

Hinrunde

1. Spieltag, 5.9.: Alemannia - BVB II

2. Spieltag, 12.9., RW Ahlen - Alemannia

3. Spieltag, 16.9.: Alemannia - Lippstadt

4. Spieltag, 19.9.: Fort. Düsseldorf II - Alemannia

5. Spieltag, 23.9.: Alemannia - Fortuna Köln

6. Spieltag, 26.9.: Münster - Alemannia

7. Spieltag, 3.10.: Alemannia - Mönchengladbach II

8. Spieltag, 10.10.: Alemannia - Oberhausen

9. Spieltag, 17.10.: Alemannia - Schalke II

10. Spieltag, 21.10.: Rödinghausen - Alemannia

11. Spieltag, 24.10.: Alemannia - Berg. Gladbach

12. Spieltag, 31.10.: Straelen - Alemannia

13. Spieltag, 4.11.: Alemannia - Homberg

14. Spieltag, 7.11.: Wuppertal - Alemannia

15. Spieltag, 14.11.: Wegberg-Beeck - Alemannia

16. Spieltag, 21.11.: Alemannia - 1. FC Köln II

17. Spieltag, 25.11.: Lotte - Alemannia

18. Spieltag, 28.11.: Alemannia - RW Essen

19. Spieltag, 5.12.: Wiedenbrück - Alemannia

20. Spieltag, 12.12.: Alemannia - Bonn

21. Spieltag: spielfrei

Rückrunde

22. Spieltag, 16.1.: BVB II - Alemannia

23. Spieltag, 23.1.: Alemannia - RW Ahlen

24. Spieltag, 30.1.: Lippstadt - Alemannia

25. Spieltag, 6.2.: Alemannia - Fort. Düsseldorf II

26. Spieltag, 13.2.: Fort. Köln - Alemannia

27. Spieltag, 20.2.: Alemannia - Münster

28. Spieltag, 27.2.: Mönchengladbach II - Alemannia

29. Spieltag, 6.3.: Oberhausen - Alemannia

30. Spieltag, 13.3.: Schalke II - Alemannia

31. Spieltag, 20.3.: Alemannia - Rödinghausen

32. Spieltag, 27.3.: Berg. Gladbach - Alemannia

33. Spieltag, 3.4.: Alemannia - Straelen

34. Spieltag, 7.4.: Homberg - Alemannia

35. Spieltag, 10.4.: Alemannia - Wuppertal

36. Spieltag, 17.4.: Alemannia - Wegberg-Beeck

37. Spieltag, 24.4.: 1. FC Köln II - Alemannia

38. Spieltag, 8.5.: Alemannia - Lotte

39. Spieltag, 15.5.: RW Essen - Alemannia

40. Spieltag, 22.5.: Alemannia - Wiedenbrück

41. Spieltag, 29.5.: Bonn - Alemannia

42. Spieltag: spielfrei

Hinweis: Die genaue Terminierung der Partien nimmt der WDFV kurzfristig vor. Bisher ist nur der 1. Spieltag genau terminiert. Bei den Spielen am Wochenende ist jeweils der Samstag als Datum angegeben. Aufgrund von Kollisionen mit den Pokalwettbewerben oder lokalen Änderungen der Corona-Schutzverordnung kann es zu Verschiebungen kommen.

