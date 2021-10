Ganz schwache zweite Halbzeit : Alemannia Aachen kassiert in Lotte sechste Niederlage der Saison

Bei Lotte ist für Alemannia Aachen nichts zu holen. Foto: Jérôme Gras

Lotte Alemannia Aachen kommt in der Fußball-Regionalliga einfach nicht in Tritt. Die Alemannia verlor am Freitagabend bei den Sportfreunden Lotte mit 0:1 und kassierte damit bereits die sechste Niederlage im zehnten Spiel. Verantwortlich dafür war vor allem ein eklatanter Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit.