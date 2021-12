0:2 gegen Münster : Alemannia im letzten Heimspiel des Jahres chancenlos

Foto: Wolfgang Birkenstock 31 Bilder Alemannia verliert letztes Heimspiel des Jahres

Aachen Nur eine Chance herausgespielt, kein Tor geschossen und wieder keine Punkte: Auch das letzte Heimspiel des Jahres endete für Alemannia Aachen mit einer Enttäuschung. 0:2 hieß es am Ende gegen Aufstiegskandidat Preußen Münster.

Nach dem Spiel wollten alle Beteiligten nur noch schnell in die Kabine flüchten. Auch der letzte Auftritt vor heimischem Publikum in diesem verkorksten Jahr hatte für viel Frust im Aachener Lager gesorgt: Mit 0:2 verlor Alemannia Aachen gegen Preußen Münster. Ein Ergebnis, das nach Lage der Dinge noch schmeichelhaft war.

Am Sieg der Gäste gebe „es nichts zu rütteln“, sagte ein sichtlich frustrierter Fuat Kilic. „Unser Problem war wieder einmal der eigene Ballbesitz. Wir haben den Ball zu oft fahrlässig hergeschenkt“, ärgerte sich Alemannias Trainer. Die erneut über weite Strecken schwache Leistung könnte in der Winterpause Konsequenzen nach sich ziehen. „Wir werden nur mit den Spielern weitermachen, die sich der Situation stellen“, kündigte Kilic an.

Hamdi Dahmani stand nicht zur Verfügung, weil das Gesundheitsamt Köln die Quarantäne des mittlerweile symptomfreien Angreifers erst am kommenden Mittwoch aufheben wird. Jannis Held (Trauerfall in der Familie) stand dagegen in der Startelf und war einer von insgesamt fünf Neuen im Vergleich zum Spiel in Düsseldorf.

Dass die Adlerträger mit breiter Brust angereist waren, machte sich schon in der Anfangsphase bemerkbar. Der Ball lief viel in den Reihen des Favoriten, der Außenseiter verteidigte aber zu Beginn mit viel Konzentration. Luke Hemmerichs Versuch (10.) aus 18 Metern hielt Einzug in die Torschussstatistik, von dem Abschluss des Linksverteidigers ging aber keine Gefahr aus. Die erste richtige Chance ging auf das Aachener Konto: Jannik Mause (12.) schoss aus spitzem Winkel knapp am SCP-Tor vorbei. Dass es die einzige gute Möglichkeit der Gastgeber an diesem nasskalten Samstagnachmittag bleiben sollte, ahnte da noch niemand der 3900 Zuschauer auf dem Tivoli.

„Wenn du gegen so einen Gegner spielst und weißt, dass du nicht viele Chancen bekommst, dann musst du das 1:0 machen“, urteilte Andre Dej nach dem Schlusspfiff. Auf Preußen-Seite kamen noch viele weitere Möglichkeiten hinzu, ein „Eiertor“ (Dej) sorgte dann für die Führung der Gäste: In der Vorwärtsbegegnung leistete sich Dustin Zahnen einen folgenschweren Ballverlust, Manuel Pulido Farrano steckte zu Thorben Deters (19.) durch. Und der Münsteraner Topscorer nahm das Geschenk in der Vorweihnachtszeit an.

Der Gegentreffer war ein Wirkungstreffer, die Aachener Hintermannschaft geriet auf dem seifigen Untergrund immer wieder ins Schwimmen. Vor allem die schnellen Außenbahnspieler Henok Teklab und Pulido Farrano waren ständige Unruheherde. Das Angriffsspiel der Hausherren kam dagegen fast vollständig zum Erliegen. „Das war zu viel Angsthasenfußball“, ärgerte sich Kilic. „Wir denken den ersten Kontakt zu oft nach hinten. Da merkt man, dass bei dem ein oder anderen das Selbstvertrauen fehlt.“ Joshua Mroß war noch der einzige Spieler, der Normalform vorweisen konnte. Alemannias Keeper entschärfte erst den Freistoß von Hemmerich (22.), dann den Schuss von Pulido Farrona (28.).

Der Tabellendritte kontrollierte auch im weiteren Verlauf das Spiel nach Belieben. Vor der Pause musste Kilic unfreiwillig wechseln, weil Marcel Damaschek über Atemprobleme klagte; für ihn kam Peter Hackenberg (38.). Auch er wurde ein Opfer von Teklab (40.), der mehrere Gegenspieler im Sechzehner wie Slalomstangen stehen ließ. Sein Schuss konnte jedoch geblockt werden. Und dennoch fingen sich die Aachener den zweiten Nackenschlag noch vor Ablauf der ersten Halbzeit: Nach einem Einwurf tankte sich Alexander Langlitz auf der rechten Seite durch und passte zu Wegkamp. Beim verdeckten Schuss des Angreifers konnte Mroß nicht mehr entscheidend eingreifen – 0:2 (42.). „Da hatten wir keine klare Zuordnung“, sagte Kilic. „Deshalb war ich stinksauer.“

Die Kabinenansprache fiel lauter aus, der Trainer tauschte Personal und System: Aldin Dervisevic und Dino Bajric kamen für Christian Gartner und Zahnen, die Viererkette wurde aufgelöst. „Griffiger und aktiver sein“ lautete der Matchplan für die zweiten 45 Minuten. Er ging aber nur bedingt auf, weil Münster nicht nur offensiv unter Beweis stellte, warum es um den Aufstieg mitspielt, sondern auch defensiv. Die Ausrichtung der Gastgeber sorgte dafür, dass die Gäste immer wieder Räume für Kontersituationen bekamen. Marco Müller vereitelte einen davon und sah die fünfte Gelbe Karte; er wird das letzte Spiel des Jahres bei der Schalker Zweitvertretung verpassen.

„In der zweiten Halbzeit hätten wir noch das eine oder andere Tor mehr schießen müssen“, resümierte dann auch SCP-Trainer Sascha Hildmann. Es kam aber anders, Deters (51., 60.) und Wegkamp (54., 58.) scheiterten mehrfach aussichtsreich. Auch Mroß verhinderte, dass die Niederlage noch höher ausfiel, als er den Schuss des freistehenden Nicolai Remberg (65.) zur Ecke lenkte. Das Spiel hielt noch weitere schlechte Nachrichten bereit, da sich auch Held noch seine fünfte Gelbe Karte abholte.