Alemannia Aachen : Spiel gegen Homberg am Mittwoch fällt aus

Update Aachen Die nächste Spielabsage: Alemannia Aachens geplante Nachholpartie in der Regionalliga gegen den VfB Homberg am Mittwochabend fällt erwartungsgemäß aus.

Der Tabellennachbar in der Fußball-Regionalliga hatte bereits seine ersten Pflichtspiele in diesem Jahr nach zahlreichen Corona-Fällen abgesagt. Bereits Alemannia Aachens Spiel am Wochenende in Oberhausen war wetterbedingt abgesagt worden. Grund für die Absage des Spiels am Mittwoch sind nun Coronafälle im Team des VfB Homberg.