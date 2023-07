Saisonauftakt in der Regionalliga : Späte Enttäuschung: Alemannia verliert 1:2 gegen Wuppertal

AZ live vor Ort : Kalte Dusche am Tivoli! Alemannia verliert in der Nachspielzeit Die Euphorie war groß, die Erwartungshaltung entsprechend: Am Freitagabend startete die Alemannia gegen Wuppertal in die Saison 2023/24. Am Ende gab es eine späte Enttäuschung. Wir blicken im Liveblog auf das Spiel zurück und sammeln Stimmen.