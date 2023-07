„Vür stönd zesame!“ : Schon der Auftakt mit den Fans wird am Tivoli zum Volltreffer

Foto: Dagmar Meyer-Roeger 34 Bilder Neuer Schmuck für die Vitrine

Update Aachen Die Alemannia hat sich viel vorgenommen für die neue Saison. Das Fest zur Eröffnung am Samstag war ein erster Volltreffer. Schlange bei den Trikots und am Autogrammkartenstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Schumacher​

„Vür stönd zesame!“, das intensive Alemannia-Gefühl ist mächtig zurück am Tivoli. Und selbst das neue Auswärtstrikot, exklusiv von der Mannschaft und Stadionsprecher Robert Moonen beim großen Saisonauftakt am Samstag vor dem Tivoli präsentiert, hat das Wir-Gefühl in einer Applikation auf der ansonsten weißen Vorderseite eingestanzt.

Die Vorfreude ist am Tivoli wieder ein gern gesehener und selbstbewusster Begleiter. Fans und Mannschaft freuen sich auf die nahende Viertliga-Saison, die ja die letzte sein soll. Erklärtes Ziel: der Aufstieg!

Das weiße Trikot hatte dann unmittelbar Premiere beim Auftaktspiel der Alemannen gegen die Mannschaft von Roda Kerkrade, die in ihren Vereinsfarben – eben auch schwarz-gelb – antrat, die Alemannia ließ dem Gast den farblichen Vortritt. Die Mannschaft schlug sich mit einem ansehnlichen 2:2 Unentschieden sehr ordentlich, der Dreiländer-Cup mit Kerkrade und dem belgischen Verein Lommel SK wurde von rund 4000 Fans am Tivoli verfolgt, die nach anfänglichen Regengüssen am Morgen fröhlich ihre Sonnenplätze im Stadion genießen konnten.

Der Traditionsverein TSV Alemannia 1900 e.V. wäre kein Traditionsverein, wenn es nicht immer wieder Jubiläen zu feiern gäbe. So der bei dem wie stets gut gelaunten Stadionsprecher und Moderator Robert Moonen. „Es ist jetzt das 50. Mal, dass ich eine Saison der Alemannia eröffnen darf“, schmunzelt „der Robert“ in sich hinein. Kaum vorzustellen, welche Freudentränen schon geflossen sind und welche Dramen sich vor den Augen des Stadionsprechers in diesen ganzen Jahren abgespielt haben.

So schaute er denn mit großer Freude über den bereits am Morgen gut gefüllten Stadionvorplatz an der Krefelder Straße. Zünftige Wurst oder Fritten gab es an den Ständen, dazu Bierspezialitäten etwa aus Kelmis wie auch aus Aachen. Bevor sich nach dem Dreiländer-Cup der neuformierte Alemannia-Kader geschlossen ans Autogrammeschreiben gab und damit eine erheblich lange Schlange verursachte, hatte der Run auf den Fanshop stattgefunden.

Spaß bei der Trikotpräsentation: Nils Winter, Jan Strauch und Sascha Marquet (von links) präsentieren die neue Ausstattung und ernten viel Applaus. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Die neuen Trikots waren absolut gefragt, gleichfalls lassen die anderen Verkaufsdaten auf eine Knaller-Saison hoffen, in der man sich ja auch sportlich viel vorgenommen hat. Der Aufstieg ist schließlich zum Saisonziel erkoren worden und entfacht entsprechende Fan-Euphorie. Inzwischen ist auch die 5.000er-Marke bei den Dauerkarten gefallen sollte, ein Rekord für die Regionalliga.

Es war ein kunterbunter Tag für die Fans mit stürmischen Böen, mit Regen und ganz viel Sonnenschein. Vor allem aber mit vielen Begegnungen mit einer Mannschaft, die einen ebenso entschlossenen wie sympathischen Eindruck macht.

Ein Trikot zum Genau-Hinschauen: Die Silhouette des Doms schmückt das Auswärtstrikot der Alemannia, geziert mit sinnreichen Worten, die allesamt einen Bezug zum Klub haben. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Alemannia, ein Traditionsklub am Aufbruch. Ein Beispiel für die Wahrung der Tradition ist übrigens das seit dem Abriss des heiß geliebten alten Tivoli-Stadions hinüber gerettete Fan-Sofa. Dieses Podium, aus alten Sitzen und dem Dach der Heim-Trainerbank zusammengefügt, wurde jetzt durch Spenden wieder auf Vordermann gebracht. Die begeisterten Alemannen Willi Sieprath und Boris Gilleßen haben die Sanierung mit viel Liebe vollbracht.

Beide ließen sich für ein Foto gemeinsam mit Interims-Präsident Andreas Görtges und Robert Moonen auf den Sitzen nieder. Moonen konnte sich natürlich genauestens daran erinnern, dass der legendäre Trainer Jörg Berger, der 2001 als sogenannter Feuerwehrmann beim damaligen Zweitligisten engagiert worden war, nur zu oft wutentbrannt seine feine und teure Lederjacke auf diesem Dach gehauen hatte, ohne Rücksicht auf Verluste. Emotionen, Geschichten eben, die der Tivoli schreibt.

Das Bühnenprogramm ging bis weit in den Abend weiter, und dies alles im mit dem Turnier begonnenen Dreiländer-Modus. Die Fans konnten sich ebenso an der belgischen Band „Cover Club“ wie an der deutschen Formation „Rob Crusoe“ erfreuen. Das „Eck“ wurde sodann komplettiert durch die niederländische Rockband „Re-Fuse“.