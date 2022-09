„You never talk alleng“ : Sascha Hildmann zu Gast im Podcast

Audio Aachen Am Samstag empfängt Alemannia Aachen den ungeschlagenen Tabellenführer Preußen Münster. Dessen Trainer Sascha Hildmann ist zu Gast in unserem Podcast.

Von 2000 bis 2002 stand Sascha Hildmann bei Alemannia Aachen unter Vertrag. „Es ist immer etwas Besonderes, zurückzukommen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Aachen“, sagt der 50-Jährige in der aktuellen Ausgabe unseres Alemannia-Podcasts „You never talk alleng“.