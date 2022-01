Alemannia Aachen : Sascha Eller ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Aachen Nachdem er das Amt zuletzt bereits interimsweise bekleidet hatte, ist Sascha Eller nun auch offiziell neuer Geschäfsführer bei Alemannia Aachen. Zuvor war er Sportlicher Leiter im Jugenbereich.

Alemannia Aachen hat einen neuen Geschäftsführer: Sascha Eller ist fortan für den kaufmännischen Bereich beim Fußball-Regionalligisten zuständig. Das teilte der Verein am Montagabend auf seiner Internetseite mit. Zudem ist der 46-Jährige vorerst gemeinsam mit Trainer und Kaderplaner Fuat Kilic mit der sportlichen Planung der ersten Mannschaft betraut. Beide sollen entscheidend mithelfen, den Klassenerhalt in der Regionalliga zu schaffen; derzeit rangiert die Alemannia auf einem Abstiegsplatz.

„Der Verein liegt mir sehr am Herzen, und ich habe bereits umfassende Einblicke in sämtliche Ebenen bei der Alemannia erhalten“, wird Eller in der Mitteilung zitiert. „Gemeinsam mit Fuat Kilic gilt es nun, die Aufgaben, die uns in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten erwarten, mit Elan und aller Kraft zu bewältigen. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam an den entscheidenden Stellschrauben drehen können, um die herausfordernde Situation zu meistern.“