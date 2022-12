Sportlicher Leiter im Jugendbereich : Reiner Plaßhenrich kehrt zurück zum Tivoli

Heimkehrer: Reiner Plaßhenrich (l. mit dem ehemaligen Cheftrainer Peter Schubert) organisiert ab 1. Januar den Jugendbereich am Tivoli. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Eine Personalie mit langer Vorgeschichte in der Kaiserstadt: Ex-Kapitän Reiner Plaßhenrich wird ab 1. Januar sportlicher Leiter im Jugendbereich bei Alemannia Aachen.

Als Reiner Plaßhenrich den Tivoli vor fünf Jahren verließ, nahm er reichlich Alemannia-Erfahrungen mit nach Hause. Von 2004 bis 2010 war er Spieler, nicht irgendein Spieler, sondern leidenschaftlicher Antreiber im Mittelfeld, zudem Kapitän im Uefa-Cup und in der Bundesliga. Plaßhenrich war wie ein treuer Käfer, der nicht müde wurde – bis der Körper streikte. Die Knie spielten nicht mehr mit. Schon während seiner aktiven Karriere fing die Trainerkarriere an, ab 2009 arbeitete er im Jugendbereich, leitete meistens die U19 an.

Plaßhenrich kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit zum Tivoli zurück, das ist wohl die letzte Alemannia-Schlagzeile in diesem Jahr – und nicht die schlechteste. Der 46-Jährige wird ab 1. Januar sportlicher Leiter Jugend und Nachfolger von Gabriele di Benedetto, der dauerhaft als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft bleibt.

Der Vertrag für Plaßhenrich ist vorerst bis Mitte 2024 datiert, analog zu den Verträgen, die Benedetto und Cheftrainer Helge Hohl in den letzten Tagen unterschrieben haben. Plaßhenrich wird auch die Akademie/Fußballschule leiten und den Trainings-Einsatz in der Städteregion Aachen an Schulen koordinieren. Auf den Platz wird er nicht zurückkehren, er soll den Betrieb in der Jugend als Fulltime-Job ab 1. Januar organisieren. Zuletzt arbeitete er auch als Talentscout bei der AS Eupen.

Bei Alemannia Aachen sind nun die Hausaufgaben gemacht, zumindest die Leiterstellen sind dauerhaft besetzt. „Reiner hat damals das Nachwuchsleistungszentrum hier mit aufgebaut, er bringt viel Erfahrung und ein gutes Netzwerk mit“, sagt der sportliche Leiter Sascha Eller.

Plaßhenrich war am Ende der Kandidat, der die Jury am meisten überzeugte. Und so kehrt wieder ein ehemaliger Alemannia-Spieler zurück zum Klub, wie zuvor auch schon Stephan Lämmermann. „Wir sind überzeugt, dass uns Reiner mit seinem Fachwissen weiterhilft“, sagt Eller nach der Vertragsunterzeichnung.

