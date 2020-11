Nächste Corona-Spielabsage : Partie zwischen Wegberg Beeck und Alemannia Aachen fällt aus

Und die nächste Partie der Alemannia wurde coronabedingt abgesag: Das Spiel gegen den FC Wegberg Beeck wurde auf verschoben. Wann gespielt wird, steht noch nicht fest. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Freitag sollten sich in der Regionalliga West die Wege des FC Wegberg Beeck und Alemannia Aachen treffen. Coronabedingt wurde die Partie am Donnerstagmorgen abgesagt.

Aufgrund des Coronavirus ruht im Amateurbereich der Fußball. Auch die meisten Regionalligen haben den Spielbetrieb im November unterbrochen. Die Regionalliga West hingegen macht weiter. Zumindest bemüht man sich, denn in den Vereinen kommt es immer wieder zu Verdachtsfällen oder bestätigten Infektionen.

Am Freitagabend (19.30 Uhr) hätten im Rahmen des 15. Spieltags der FC Wegberg Beeck und Alemannia Aachen im Waldstadion aufeinandertreffen sollen. Am Donnerstagmorgen wurde die Partie jedoch abgesagt: Innerhalb des Teams aus dem Kreis Heinsberg gibt es einen positiven Corona-Test, wie der Verein auf seiner Webseite mitteilt.

Spiel gegen Alemannia Aachen fällt aus Aufgrund eines positiven Corona-Tests innerhalb unserer Ersten Mannschaft, muss... Posted by FC Wegberg Beeck 1920 e. V. on Wednesday, November 11, 2020

Für die Alemannnia, die nach den Streitigkeiten zwischen Teilen der Mannschaft und Trainer Stefan Vollmerhausen im Ligaalltag wieder sportliche Schlagzeilen schreiben wollte, ist es bereits das fünfte Spiel, das nun coronabedingt auf Eis liegt. Bisher hat die Mannschaft aus Aachen erst ein Auswärtsspiel absolviert (1:0-Sieg in Ahlen am zweiten Spieltag). Die bisherigen sieben Spiele fanden auf dem Tivoli statt.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Ob sich im eng gedrängten Terminkalender noch in diesem Jahr ein Plätzchen für das Spiel in Wegberg-Beeck finden wird, ist entsprechend fraglich. In der Regionalliga haben gerade die Tests aller Spieler vor dem Spiel begonnen.

