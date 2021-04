Netzschau zum Remis im Derby : Projekt „Jugend forscht“ bei der Alemannia

Erzielte beim 1:1 der Alemannia am Samstag gegen Wegberg-Beeck sein erstes Tor für die Aachener: der 19-jährige Matti Cebulla. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Am Samstag empfing die Alemannia Wegberg-Beeck auf dem Tivoli. Bei den Gästen bestand der halbe Kader aus Ex-Aachenern, bei den Schwarz-Gelben musste das Projekt „Jugend forscht“ ausgerufen werden. Sah, dass das nur in Teilen funktionierte: die Netzschau.

Die Regionalliga-Saison im Westen neigt sich dem Ende entgegen und nicht wenige rund um den Tivoli werden hocherfreut sein, wenn die Spielzeit 2020/2021 endgültig vorbei ist. Der Umbruch im Sommer mit dem Wechsel von Fuat Kili c zu Duo Trainer Stefan Vollmerhausen und Sportdirektor Thomas Hengen hat nicht funktioniert. Das Projekt wurde im Februar beendet.

Dort saßen auf der Trainerbank weiterhin Kristoffer Andersen und Dietmar Bozek, die das Interims-Trainerduo bis zum Saisonende bilden. Seit dieser Woche steht nun auch fest, wer dann das Heft des Handelns an der Seitenlinie am Tivoli übernimmt: Ab dem Sommer wird Ex-Bundesligaprofi und -Nationalspieler Patrick Helmes in der Verantwortung stehen.