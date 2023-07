„You never talk alleng“, Staffel 2, Folge 2 : Helge Hohl gibt im Podcast sehr persönliche Einblicke

Audio Aachen Was Helge Hohl über die Autobiografie seines Trainerkollegen Frank Schmidt aus Heidenheim denkt, welche Parallelen er zu seiner Arbeit in Aachen sieht und warum er bei der Alemannia vor zu hohen Erwartungen warnt.

Heidenheims Rekordtrainer Frank Schmidt hat ein Buch über seinen Aufstieg bis in die Bundesliga geschrieben. Über diese Autobiografie haben wir im Alemannia-Podcast „You never talk alleng“ mit Helge Hohl gesprochen. Was sieht er genauso und worin unterscheiden sich die beiden Trainer?