„You never talk alleng“ : Peter Hackenberg vermisst bei der Alemannia den klaren Weg

Audio Aachen Wie blickt jemand auf die Alemannia, der acht Jahre lang hautnah miterlebt hat, wie dieser Verein tickt? Peter Hackenberg vermisst vor allem eins: eine klare Richtung. Mehr heute ab 16 Uhr in unserem Podcast.

Am Mittwochnachmittag erscheint Teil 2 des Gesprächs mit dem ehemaligen Kapitän Peter Hackenberg. In unserem Podcast „You never talk alleng“ spricht der 33-Jährige, der im vergangenen Sommer seine aktive Karriere hat, über die Zukunftsaussichten von Alemannia Aachen.