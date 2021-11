Alemannia Aachen : Ohne Impfspritze fehlt die Geldspritze

Auf der Tribüne gilt 2G, auf dem Platz bislang 3G: Viele Vereine impfen ihren Spielern ein, wie wichtig der Schutz für sie ist. Der DFB will zeitnah reagieren. Foto: grafik

Aachen Der Deutsche Fußball-Bund plant wohl, auch für Spieler den 2G-Status vorzugeben. Bei Regionalligist Alemannia Aachen gibt es derzeit noch einen ungeimpften Spieler. Bislang.

Beim letzten Heimspiel war es dann am Tivoli so wie in vielen anderen Stadien auch: Oben auf der Tribüne verfolgten nur Genesene oder Geimpfte was unten auf dem Spielfeld die Genesenen, Geimpften oder auch nur Getesteten vorführten. Für die Zuschauer galt der 2G-, für die Spieler dagegen der 3G-Status.

Es ist der Unterschied zwischen Freizeit- und Arbeitswelt. An den Vorgaben fürs Publikum wird sich vorerst nichts ändern, eher werden sie in pandemischen Zeiten weiter verschärft als gelockert.

Aber zeitnah könnten auch die Auflagen für die Spieler rigoroser werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will bis Mitte Februar auch den 2G-Status für die Spieler vorschreiben. Das erfuhren zumindest die Teilnehmer einer Regionalliga-Konferenz in der letzten Woche. Der Dachverband will die Impfverweigerung von Spielern wie Joshua Kimmich & Co. nicht länger hinnehmen. Wie das arbeitsrechtlich umgesetzt wird, ist noch eine ungeklärte Frage.

Das Thema beschäftigt die Vereine auf verschiedenen Ebenen. Bei Alemannia Aachen sind alle Spieler inzwischen geimpft – bis auf einen, der eigene Gedanken zu dem Thema hat. In der Mannschaftskabine bietet das natürlich Gesprächsstoff. „Das ist zwar seine Privatsache“, sagt Hamdi Dahmani. „Aber wir alle würden uns etwas wohler fühlen, wenn er sich impfen lassen würde.“ Druck aufbauen will der Angreifer nicht, aber: „Wir bleiben dran an dem Thema.“ Dabei klingt er wie ein Verteidiger, der sich auch nicht durch Körpertäuschungen abschütteln lassen will.

Neben den offenkundigen Vorteilen der Schutzimpfung gibt es auch teamspezifische Argumente. Ungeimpften droht schon jetzt regelmäßig die Quarantäne – siehe wieder Kimmich. Die Gesundheitsämter orientieren sich bei Kontaktpersonen auch am Impfstatus. Und was ist, wenn er erkrankt und vielleicht sogar langfristig ausfallen muss? „Wir thematisieren das auch in Einzelgesprächen“, sagt Fuat Kilic. Auch der Trainer geht davon aus, dass der 2G-Status noch während der laufenden Spielzeit ausgerufen wird. „Das wäre auch im Sinne der Gesellschaft“, sagt er.

Sein Geschäftsführer Martin Bader darf offiziell nicht einmal erkunden, wie der jeweilige Impfstatus der Spieler ist. Das erlaubt das gerade erst verabschiedete neue Impfschutzgesetz erst in ein paar Tagen. Mit der Gesetzesänderung wird das Datenschutzrecht zugunsten des Rechtes des Arbeitgebers zurückgestellt und es wird einfacher, den betrieblichen Gesundheitsschutz zu implementieren.

Am Tivoli werden bereits seit Wochen Mitarbeiter der Geschäftsstelle ebenso wie die Fußballer täglich getestet. Nur mit negativem Befund gelangt das Personal an den Arbeitsplatz. Alemannias Geschäftsführer hat intern in Zeiten fortschreitender Coronavirus-Zahlen die Zugangsbedingungen freiwillig verschärft.

Bader dürfte wie alle Arbeitgeber ab nächster Woche auch offiziell den Impfstatus abfragen. Ein Geheimnis ist das am Tivoli ohnehin schon lange nicht mehr, weil auch der ungeimpfte Spieler bislang keinen Hehl aus seiner Einstellung gemacht hat.

Wenn der DFB seine bisher nur interne Ankündigung wahr macht, drohen solchen Verweigerern auch finanzielle Engpässe. Ein ungeimpfter Spieler dürfte bei 2G-Vorgabe nicht mehr eingesetzt werden, Vereine könnten die Lohnfortzahlung aussetzen: ohne Impfspritze keine Geldspritze.

Die internen wochenlangen Diskussionen waren am Ende dann doch erfolgreich. Nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wird wieder die Spritze aufgezogen am Tivoli. Auf die meisten Spieler wartet dann die dritte, auf den letzten Verweigerer die erste Impfung. „Er hat sich überzeugen lassen“, sagen Bader und Kilic erleichtert.