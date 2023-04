Mönchengladbach : Nur Marcel Johnen verhindert ein Debakel

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Alemannia Aachen war mit dem 1:3 bei Mönchengladbach II noch gut bedient. Dass die Niederlage nicht deutlicher ausgefallen ist, ist ein Verdienst von Torhüter Marcel Johnen (l.). Foto: Jérôme Gras

Mönchengladbach Nächstes Auswärtsspiel, nächste Niederlage: Alemannia unterliegt Mönchengladbachs Nachwuchs noch schmeichelhaft mit 1:3.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Pauli

Das Grenzlandstadion in Rheydt war völlig in Aachener Hand an diesem Nachmittag, etwa 100 Prozent der Gladbacher Fans hatten eine andere Verpflichtung an diesem kalten Wintersonntag. Sie verfolgten lieber den Derby-Auftritt der ersten Mannschaft beim 1. FC Köln. Alemannia Aachen nutzte den „Heimvorteil“ gegen die heranwachsenden „Fohlen“ aber keineswegs. Die Auswärtsschwäche war auch beim spielstarken Nachwuchs offensichtlich. Das 1:3 war noch ein schmeichelhaftes Resultat für die Aachener.

Chancen erst mal Mangelware

Das Spiel brauchte keine Anlaufphase. Nach fünf Siegen in Folge kamen die Gastgeber selbstbewusst zur Arbeit. Sie machten schnell ein paar Lücken im Aachener Defensivverbund aus, aber weil sie ihr Spiel ein bisschen verschnörkelt anlegten, blieben Chancen eine Rarität. Einige Male legten sie ihre Angriffe über ihre linke Seite an, auf der Alexander Heinze in Alemannias Dreierkette verteidigte. Trainer Helge Hohl hatte mit Julian Schwermann, David Sauerland und eben auch Heinze gleich drei seiner ehemaligen Dauerpatienten für die Startelf nominiert. Das Duell lautete auch Jugend versus Erfahrung an diesem Nachmittag.

Es lief kein großes Unterhaltungsprogramm an. Der Ball hielt sich meistens in den ungefährlichen Zonen auf, eine große Schärfe war auch in den Zweikämpfen nicht auszumachen. Die Aachener reklamierter eine Notbremse von Jamil Najjar an Jannik Mause, der Schiedsrichter hatte keine Einwände (17.). Nach Aachens erstem Eckball kam Marco Müller unbedrängt zum Abschluss, aber auch sein Kopfbällchen löste wenig Alarm aus.

Das Spiel plätscherte ein bisschen ereignislos vor sich her, bis es Freddy Baum reichte. Energisch jagte er Gladbachs Semir Telalovic im Mittelfeld den Ball ab. Baum lief noch ein paar Meter, und dann segelte eine präzise Vorlage in den gegnerischen Strafraum. Jannik Mause flog heran und verwandelte volley zum 0:1 (35.). Sein zwölfter Saisontreffer war durchaus sehenswert.

Völlig einseitige zweite Halbzeit

Gladbachs Profi Telalovic „rächte“ sich schnell für die ungewollte Torvorlage. Unbedrängt nahm er sechs Meter vor dem Tor den Ball auf, um das 1:1 zu erzielen (41.). Aachens Torwart Marcel Johnen war chancenlos. Die beiden Torschützen wurden auch im zweiten Durchgang schnell wieder auffällig. Gladbachs Telalovic köpfte einen Meter am Ziel vorbei (47.), dann ging Mause auf große Tour, sein Schuss aus spitzem Winkel wehrte Keeper Ben Zich per Fuß ab (50.). Die ersten Minuten täuschten, ein ausgeglichenes Spiel entwickelte sich nicht mehr. Gladbachs Nachwuchs erspielte sich die besseren Gelegenheiten. Steffen Meuer brachte seine Mannschaft im Nachfassen nach seinem Lattentreffer in Führung (54.). Der kärgliche Jubel war gerade verhallt, da brach Mika Schroers durch.

Spektakulär verhinderte Johnen den nächsten Treffer (58.). Der war aber nur aufgeschoben. Der eingewechselte Phil Beckhoff vollendete ungedeckt aus zehn Metern zum 3:1 (63.). Die nächste Auswärtsniederlage nahm Konturen an. Die U23 hätte das Ergebnis weiter ausbauen können. Aachens Widerstand war dahin. Telalovic kombinierte sich wieder einmal durch, um aus 15 Metern knapp zu verziehen (70.).

Dann rutschte Bastian Schmitt weg, als er einen eigenen Eckball treten wollte, den Konter schoss Telalovic überhastet übers Tor (73.). Es war kein gutes Zeichen, wie mühelos die Hausherren sich weitere Chancen erspielte. „Es geht nicht, dass jeder sein eigenes Spiel macht“, ärgerte sich Abwehrchef Franko Uzelac und wurde deutlich. „Zum Fußballspiel gehört auch das Spiel ohne Ball.“ Am Ende hätte die Niederlage durchaus Packungsgröße bekommen können.

Beckhoff tanzte bei nächster Gelegenheit ein paar Aachener Abwehrspieler wie Slalomstangen aus. Reaktionsschnell tauchte Marcel Johnen ab und verhinderte den nächsten Gegentreffer (75.). Als Nächstes fischte der 20-Jährige auch einen Fernschuss von Per Lockl ab (79.). Aachens Keeper fehlten ein bisschen die Worte nach der einseitigen zweiten Halbzeit. „Wir haben als Mannschaft definitiv etwas zu klären in der kommenden Woche“, kündigte er an. „Wir haben noch fünf Auswärtsspiele vor uns, niemand wird Lust haben, so auf die Fresse zu bekommen.“