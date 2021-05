Netzschau zur Viertelfinalsieg : Noch sieben Siege bis Berlin

Gemeinsam ins FVM-Pokal-Halbfinale! Am Mittwochabend setzte sich die Alemannia im Viertelfinale gegen Bergisch Gladbach mit 2:1 nach Verlängerung durch. Foto: Jérôme Gras

Bergisch Gladbach Der Traum von der erneuten Teilnahme Alemannia Aachens am DFB-Pokal lebt! Die Fans mussten im Viertelfinale des FVM-Pokals zwar bis zum Schluss fiebern, konnten dann aber endlich wieder emotional auf positive Art und Weise durchdrehen. Die Netzschau.

„Noch 7 Siege bis Berlin“ – dieser Kommentar unter dem Siegtor-Post der Alemannia klingt verrückt? Ist es vielleicht auch. Aber nicht weniger verrückt war die FVM-Pokal-Viertelfinalpartie am Mittwochabend. Die Aachener mussten beim Ligakonkurrenten Bergisch Gladbach ran. Und das verletzungsgeplagt, mit einer deftigen Niederlage gegen Lotte am Wochenende (0:3) und überhaupt einer komplett verkorksten Saison im Gepäck.

Wer wenig erwartet, kann am Ende nur viel gewinnen. Und genau so kam es dann auch für die alemannische Anhängerschaft. Ihr Team setzte sich in der Verlängerung mit 2:1 durch und steht nun im FVM-Pokal-Halbfinale. Damit ist man nur noch einen Sieg vom Finale entfernt, es sind nur noch zwei Siege bis zur Teilnahme am DFB-Pokal und somit nur noch sieben Siege bis zum DFB-Pokalfinale 2022 im Berliner Olympiastadion! Bisschen zu viel? Ganz sicher nach so einer Saison. Aber gerade dann nimmt die Euphorie ein bisschen Überhand, da sie nun schon so lange kaum zum Zuge kam. Aber von vorne.

Mittwochabend, 19 Uhr, FVM-Pokal-Viertelfinale, Bergisch Gladbach gegen Alemannia Aachen, es war Matchday!

-MATCHDAY- Vor dem Pokalspiel beim SV Bergisch-Gladbach ist man bei der Alemannia offenbar der Meinung, man könne... Posted by Black Eagles on Tuesday, May 11, 2021

Und da wir immer noch in Zeiten des Coronavirus leben, waren Zuschauer weiterhin nicht zugelassen. Wie aber bei den meisten Partien zuvor gab es auch bei diesem Spiel Zaungäste:

View this post on Instagram A post shared by Dennis Ostojski (@dennis_louis_ostojski_official)

Spätestens ab der 20. Minute konnte man die schwarz-gelbe Begleitung auch im Livestream hören. Ist das so gewünscht und wirklich richtig im Hinblick auf die Corona-Schutzmaßnahmen? Ganz klar: nein. Dennoch ist es beeindruckend, dass trotz aller Nackenschläge in dieser Spielzeit die Aachener Fans weiterhin so hinter ihrer großen Liebe stehen, den Weg auf sich und eine schlechte Sicht in Kauf genommen haben, um das Team, das wahrlich wenig bisher in der Liga zurückgegeben hat, akustisch zu unterstützen.

So richtig dramatisch war die eingeschränkte Sicht dann auch eigentlich nicht, denn auf dem Platz wurde nicht viel geboten. In der ersten Halbzeit gab es für jede Mannschaft in etwa eine Chance, ansonsten tat sich nicht viel. Es war auch kein Spiel für Meister der Taktiktafeln, es war ganz einfach kein schönes Spiel. Aber darum geht es in Pokalspielen ja auch nicht. Und so stand es zur Pause, wie schon beim Aufeinandertreffen wenige Wochen zuvor in der Liga an gleicher Stelle, 0:0.

In der zweiten Halbzeit nahmen dann die Gastgeber ein wenig mehr das Heft des Handelns in die Hand und folgerichtig erzielten sie in Person von Patrick Hill das 1:0 in der 71. Minute. Noch mehr Leid für eine Saison geht eigentlich schon gar nicht mehr. Man kann der Alemannia nicht einmal vorwerfen es nicht gewollt zu haben, aber es ging einfach nicht viel zusammen. Und so verstrichen die Minuten. Aus „es sind noch 19 Minuten“ wurde „es sind noch zehn“, dann waren es noch fünf und beim nächsten Blick auf die Uhr war die Spielzeit eigentlich schon fast rum.

„Wenn Gladbach im Bergischen liegt, dann findet man den Tivoli wohl im tiefsten Tal“ hätte dann schon fast hier stehen müssen. Stattdessen aber zeigte der Fußballgott endlich ein wenig Mitgefühl für all die geplagten Alemannia-Herzen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit hatte der eingewechselte Oguzhan Aydogan eine blitzgescheite Idee, führte einen Freistoß schnell aus während Bergisch Gladbach noch mit dem Mauerbau beschäftigt war, Keeper Dennis Lohmann konnte den Ball noch an den Pfosten lenken, da stand jedoch Aachens Marco Müller und schob das Spielgerät zum 1:1 über die Linie!

TOOOOOOR! Der Ausgleich in der 90. Minute durch Marco Müller - 1:1! Weiter! Posted by Alemannia Aachen on Wednesday, May 12, 2021

Verlängerung!

Jetzt bloß keine Fehler machen, war wohl die Devise beider Mannschaften. Die ersten 15 Minuten der zusätzlichen Spielzeit vergingen auf dem Platz ohne nennenswerte Ereignisse. Bei den Aachener Fans hätten Pharmakonzerne aber ganz sicher zu diesem Zeitpunkt gutes Geld mit blutdrucksenkenden Medikamenten machen können. Die Anspannung war groß. Denn aus dem „wir erwarten nichts“, was fast bestätigt wurde, wurde durch den späten Ausgleich plötzlich ein „jetzt haben wir nicht nur was zu verlieren, wir können hier etwas gewinnen“ – und das ist ein Gefühl, das für die Saison schon mit der Pokalfinal-Niederlage gegen den 1. FC Düren schnell gestrichen war. Nun aber lebte es wieder.

In der zweiten Halbzeit der Verlängerung zeigte Joshua Mroß warum er einer der besten Alemannen in dieser Saison ist. Aachens Keeper vereitelte in der 113. Minute gegen den freistehenden Kelvin Lunga das 1:2. Uff! Wieder gingen die Minuten nach und nach dahin. Wieder war das Spiel eigentlich quasi aus, es liefen die letzten Sekunden. In denen hatte der eingewechselte Oluwabori Falaye seinen ganz großen Auftritt: ein Schuss, ein Tor, Alemannia!

View this post on Instagram A post shared by sporttotal.tv (@sporttotal.tv)

Der Aachener Jubel in Bergisch Gladbach war bis an den Tivoli zu hören!

120. Minute beim Pokalspiel in Bergisch Gladbach: Der Schiri beschwerte sich über zu viele Aachener auf dem Platz ;-) Posted by Joe Mediawork on Tour on Wednesday, May 12, 2021

Danach war Schluss, aus, Ende, vorbei! Alemannia Aachen hatte sich nach Rückstand in der Verlängerung des FVM-Pokal-Viertelfinals gegen Bergisch Gladbach mit 2:1 durchgesetzt!

SIIIIIIIEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGG At 1-0 down, Alemannia Aachen equalise in the 90th minute then score a 120th minute winner to qualify for the Mittelrhein-pokal semi final!!!! 🟨⬛🟨⬛🟨⬛🟨⬛ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Wednesday, May 12, 2021

Was soll man da noch schreiben? Die Alemannia ist und bleibt einfach kein normaler Verein. Aber normal wäre ja auch langweilig. Oder anders ausgedrückt: „Das schafft nur die Alemannia!“

Wahnsinn !!! Das schafft nur Alemannia! Ausgleich mit dem Abpfiff in der 90igsten durch Marco Müller, Siegtreffer in... Posted by Die Kartoffelkäfer on Wednesday, May 12, 2021

Oder noch präziser:

Pokal können wir! 💪 Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, May 12, 2021

Am kommenden Wochenende müssen die Schwarz-Gelben nach Essen an die Hafenstraße fahren. Dort wartet im Ligabetrieb RWE auf die Alemannia. Ein wichtiges Spiel! Für die Aachener geht es nicht mehr um die Liga, aber hier geht es ums Prestige, um die Ehre, das ist ein Traditionsduell, der Westschlager!

Nicht weniger wichtig wird es aber kommende Woche Mittwoch. Dann ist im FVM-Pokal-Halbfinale der FC Wegberg-Beeck zum kleinen Derby auf dem Tivoli zu Gast. Nur noch ein Sieg bis zum Finale! Nur noch zwei Siege bis zur DFB-Pokal-Teilnahme! Nur noch sieben Siege bis zum DFB-Pokal-Endspiel in Berlin!

Man darf ja wohl auch nochmal träumen nach so einer Saison: die Netzschau!

Und wer jetzt glaubt, dass das Ende hier war: Falsch gedacht! Denn eine Frage gilt es noch zu klären: Seit wann gelten für Alemannias Vereinshymne Attribute wie „komisch“ und „witzig“?

Mir ist aber eben noch die Vereinshymne von Alemannia Aachen eingefallen. Auch komische Marschmusik, aber da finde ich es eigentlich ganz witzig, da ist durchaus auch Bezug zum Verein gegeben.https://t.co/fz3Ip0gYB7 — Philipp (@borussenleon) May 12, 2021