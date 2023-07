Alemannia Aachen : Neuer Schmuck für die Vitrine

Aachen Der Regionalligist gewinnt den Euregio Cup und überzeugt gegen Roda Kerkrade und SK Lommel im Angriff.

Am Ende gab es etwas für die Vitrine. Alemannia Aachen gewann den Euregio Cup, der zur Saisoneröffnung ausgetragen wurde. Der Regionalligist beendete das Turnier gegen zwei Zweitligisten mit einem Pokal in der Hand. Einiges glänzte schon knapp zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel, anderes muss noch nachpoliert werden.

Die Tivoli-Premiere im Spiel gegen Roda Kerkrade war 19 Sekunden alt, da tauchte Julian Schwermann freistehend im Strafraum auf, der Winkel war ein bisschen zu spitz. Und so verpasste Alemannias Mittelfeldmann den idealen Auftakt um genau einen Meter. Nur ein Gegenangriff später kam Elsamed Ramaj an den Ball. Auch in der letzten Saison trug er ein gelb-schwarzes Trikot. Damals gehört es zu den Aachenern, diesmal Roda Kerkrade. Der 27-Jährige wurde als einer der wenigen Spieler nicht beim letzten Tivolitermin verabschiedet, aber nach monatelangem Poker hatte er Aachens Angebot ausgeschlagen. Nun ist er gerade Testspieler bei Roda. Ramaj zischte davon, Aachens Kapitän Bastian Müller kam zu spät. Lennerd Daneels verwandelte den Strafstoß zum 0:1 (2.), obwohl Aachens Keeper Marcel Johnen noch die Finger im Spiel hatte.

Alemannia schüttelte sich kurz, Aaron Herzog prüfte mit einem Freistoß den Roda-Keeper (12.), dann chipte er den Ball auf Vincent Schaub, der den Außenpfosten anpeilte (21.). Der schnelle Ausgleich war möglich, aber die Aachener waren anfällig. „Wir haben zu wenig Druck auf den Ball gemacht“, beobachtete Trainer Helge Hohl am Spielfeldrand. Da wurde kein dichtes Fangnetz aufgespannt, vielmehr entkamen die Gäste häufig den Pressinglinien. So war die Bahn frei für Metehan Guclu, seinen Schuss aus 16 Metern wehrte Johnen noch ab, beim Nachschuss wieder von Daneels war er chancenlos (22.). „An unserem Pressing müssen wir noch arbeiten“, berichtete Aaron Herzog später. Alemannias Raumdeuter hatte sich kurzfristig trotz lädierter Schulter einsatzbereit gemeldet. „Den Auftakt vor Fans wollte ich nicht verpassen.“ Knapp 2000 Tageskarten waren für das Turnier verkauft, dazu hatten die etwa 5000 Dauerkarteninhaber freien Eintritt.

Das war aber nur eine Frage der Zeit, Sasa Strujic verfehlte nur knapp den Winkel per Volleyschuss (31.). Dann ruhte der Ball etwa 25 Meter vor dem Tor, Alemannia hat sich nach Jahren der statistischen Dürre mit einem Freistoßspezialisten verstärkt. Anton Heinz knallte den Ball unter die Latte (39.). Es war noch nicht der letzte spektakuläre Treffer an diesem Aperitiv-Tag. Sasa Strujic flankte präzise aus dem Halbfeld, damit Dustin Willms wuchtig in den Winkel köpfen konnte (44.). Auch der dritte Stürmer tauchte an der Anzeigentafel auf. Lommel dezimierte sich, weil Zalan Vancsa nach einer peinlichen Schwalbe die gelb-rote Karte sah (46.). Die zusammengewürfelte Mannschaft wehrte sich nicht mehr, im eigenen Strafraum gaben sie bereitwillig den Ball ab, sodass auch der eingewechselte Schaub einen Treffer zum 4:0 (56.) beisteuern konnte, den vermutlich aber auch jeder andere Stadionbesucher im Alemannia-Trikot erzielt hätte. Lommel war kein guter Sparringspartner an diesem Nachmittag.