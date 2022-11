Netzschau zur Nullnummer : Sach mal Schaaaaalke

Brüllt hier nicht „Schaaaalke“: Alemannia-Trainer Helge Hohl. Foto: Jérôme Gras

Special Gelsenkirchen Am Freitagabend musste die Alemannia auf Schalke ran. Die Schwarz-Gelben malochten, die Anhängerschaft feuerte an, es gab Popcorn und ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Weiß, warum der TSV auch im sechsten Pflichtspiel in Folge unter Helge Hohl unbesiegt blieb: die Netzschau.

Es gibt Trainer, die sind schon deutlich schlechter in ihre Amtszeit am Tivoli gestartet. Helge Hohl hingegen beendete seine ersten fünf Pflichtspiele als Coach der Schwarz-Gelben mit fünf Siegen: vier Erfolge in der Liga und im Pokal wurde die erste Runde überstanden.

Am Freitagabend stand nun das sechste Pflichtspiel für den 31-Jährigen und sein Team an. Zum Start in den Karneval musste die Alemannia auf Schalke ran. Bei der Knappenschmiede, die in der Tabelle vor dem Spieltag nur drei Punkte hinter Aachen lag, konnte man auf der Trainerbank einen ehemaligen Alemannen bei der Arbeit beobachten: Williiiiiiiiiiiiiiii Landgraf ist Co-Trainer der Schalker U23 und obwohl das Kampfschwein den Tivoli im Sommer 2006 verließ, ist es immer noch merkwürdig ihn in einer anderen Kluft zu sehen.

So viel Zeit muss sein, bevor wir hier weitermachen, ein bisschen Fußballgeschichte, -nostalgie und -kultur!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nun aber zurück zum eigentlichen Geschehen: Schalke II – Alemannia Aachen oder anders ausgedrückt: Matchday!

Oder wie man auf der Insel sagt: Matchday!

Gespielt wurde im altehrwürdigen Parkstadion beziehungsweise dem, was davon übrig ist. Aber es gibt schon weniger schöne Ausblicke als auf einen grünen Rasen unter Flutlicht von einer alten Tribüne aus.

Aufgrund der Leistungen in den vergangenen Wochen ist die Erwartungshaltung rund um den Tivoli natürlich gestiegen und Träumen ist für Fans erlaubt. Allein schon, weil es lange her ist, sich die Tabelle zum Jahresende hin anzuschauen und es geht um noch was. Dennoch ist auch klar, dass keine Mannschaft bis zum Saisonende alle Spiele gewinnen wird – auch die Alemannia nicht. Aber man kann es ja probieren und „Das Beste hoffen“.

Rund 700 Karten gab es für die Aachener Anhängerschaft und die wurden natürlich alle unters Volk gebracht. Entsprechend voll war der Gästeblock, aber es verirrten sich auch ein paar Schalker zum Spiel ihres Nachwuchses.

Und während Helge Hohl mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte (unter anderem fehlten Dimitry Imbongo, Alex Heinze, Tim Korzuschek und Elsamed Ramaj), wurde die Knappenschmiede von gleich zwei Profis unterstützt:

Das erste – und einzige – Tor des Abends schoss aber dennoch die Alemannia. Und das gleich zu Beginn der Partie. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da verwandelte Jannik Mause einen Abpraller nach einem Schuss von Dino Bajric. Doch wie so häufig in dieser Saison wurde der Treffer von Aachens Nummer 9 nicht gegeben: Abseits.

Die rund 900 Zuschauer sahen dann eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften zeigten, dass sie Fußballspielen können und wollen. Doch hüben wie drüben gab es keine zwingenden Chancen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Kurz zuvor gab es noch einen Aufreger auf dem Platz: Nach einem Luftzweikampf zwischen Freddy Baum und Schalkes Rufat Dadashov blieben beide Spieler in der 38. Minute liegen, Schiedsrichter Lars Aarts ließ das Spiel jedoch weiterlaufen – obwohl die medizinischen Betreuer beider Mannschaften schon aufs Feld geeilt waren. Beide Spieler konnten zum Glück nach einigen Minuten der Behandlung weitermachen.

Auch in der zweiten Hälfte war die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Die Alemannia versuchte weiterhin den sechsten Sieg in Folge einzufahren, das Spiel lebte von der Spannung. Für manch einen gar so spannend, dass er das Popcorn-Angebot der Schalker Imbissbude nutzte und gleich einen ganzen Sack davon kaufte. Kann man mal machen.

Am Ende blieb es beim torlosen Unentschieden. Nach fünf Siegen am Stück könnte das zunächst enttäuschend klingen, aber es war ein 0:0 der besseren Sorte. Zudem ist ein Auswärtspunkt bei einer Mannschaft auf ähnlichem Niveau nie verkehrt. Und: Es war das sechste ungeschlagene Pflichtspiel in Folge. Mal ganz davon abgesehen, dass es meist sehr schwer ist, die Statistik zu schlagen: Die fünf vorangegangenen Begegnungen beider Teams endeten ebenfalls mit einem Unentschieden.

Die mitgereisten Fans wussten die Leistung, auch nach den schweren Spielen zuvor und der Verletztenmisere, entsprechend einzuordnen und zu würdigen:

Am Ende ist ein Punkt ein Punkt 🖤💛💪



Mit einem Punkt ging es zurück in die Kaiserstadt und für manchen noch zum Karneval.

Zusammengefasst:

Weiter geht es für die Alemannia am kommenden Samstag. Dann ist ab 14 Uhr der 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast auf dem Tivoli. Wird wie immer mit dabei sein: die Netzschau.

