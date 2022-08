Netzschau zur Nullnummer : Einfach mal einen reinwuppern

Sahen keinen Treffer, der zählte, für ihr Team: die Fans von Alemannia Aachen am Freitagabend in Wuppertal. Foto: Gras, Jérôme

Special Wuppertal „Nach einer mauen ersten Halbzeit überrascht die Alemannia in Wuppertal und fertigt den heimischen SV in den zweiten 45 Minuten mit 3:0 ab.“ So ähnlich hätte ein Einstieg lauten können. Allein das Tor wollte für die Schwarz-Gelben nicht fallen. Wartet weiter auf den ersten Saisonsieg: die Netzschau.

56. Minute: Aachens Torjäger Jannik Mause tankte sich durch, kommt frei zum Schuss, doch WSV-Keeper Sebastian Patzler kann den Ball gerade noch mit den Stollen ums Tor lenken. 64. Minute: Kontersituation für die Alemannia, doch Alexander Heinze und Elsamed Ramaj spielen es nicht konsequent aus. 67. Minute: Dino Bajric, der ein starkes Spiel machte, setzt zum Schuss an, Wuppertals Torwart kann nur hinterherschauen, doch der Ball geht an den Pfosten statt ins Netz. 68. Minute: Sebastian Schmitt wird im Strafraum der Hausherren zu Fall gebracht, die Situation ist durchaus strittig, einen Elfmeter bekommt die Alemannia von Schiedsrichter Felix Weller aber nicht zugesprochen. 89. Minute: Der eingewechselte Dimitry Imbongo trfft zur Führung der Schwarz-Gelben! Doch einer der Linienrichter will eine Abseitsstellung erkannt haben. Direkt im Anschluss versuchte es der ebenfalls eingewechselte Exsauce Andzouana mit einem Schuss. In der Nachspielzeit hatte erneut Bajric eine große Chance, köpfte jedoch freistehend in die Hände des Heimkeepers.

Das ist nur ein kleiner Auszug aus den Geschehnissen der zweiten Halbzeit im Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und Alemannia Aachen am Freitagabend. Im Westschlager zwischen den beiden Traditionsklubs aus dem Bergischen und der Kaiserstadt hatten die Gäste in den zweiten 45 Minuten viele Chancen, um endlich den ersehnten ersten Saisonsieg feiern zu können. Doch das einzige Tor, das fiel, zählte nicht Und ansonsten wollte das Leder einfach nicht über die Linie. Daher netzschauten die Schwarz-Gelben nach Spielschluss wieder in die Röhre und mussten nach dem 0:0 mit einem Punkt zufrieden sein.

Doch von vorne: Nach einer pflichtspielfreien Woche, weil das Heimspiel gegen Preußen Münster vom 4. Spieltag in den September geschoben wurde, hieß es am Freitagabend für alle Schwarz-Gelben wieder Matchday!

Guten Morgen🖤💛 Es ist MATCHDAY! Heute muss der 3er her :D Auswärts bei der Sportvereinigung Wuppertal, muss es heute... Posted by Öcher Legion on Thursday, August 18, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Also für fast alle hieß es „wieder“. Manch einer kam am 5. Spieltag zu seinem ersten Einsatz:

Einigen wir uns darauf, dass erst jetzt die Saison losgeht? Zumindest für mich und verpasst habe ich zumindest noch keinen Dreier! Den gibt’s heute in Wuppertal. Posted by Tim Gorgels on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Ziel war aber bei allen gleich formuliert: Punkten. Und das am besten dreifach!

Freitag Abend gibt es den Westschlager in Wuppertal! Wird Zeit das wir da mal wieder was holen 🔥🖤💛#Alemannia #Aachen #Tivoli #RegionalligaWest #Euregio #WirSindAachen #TraditionSeit1900 #Fussball #Sport #Matchday #Spieltag #zesame #Westschlager pic.twitter.com/QlV549r6Hu — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) August 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und es gab noch einen Sonderauftrag, der vor allem mit dem Defensivverhalten der Truppe von Trainer Fuat Kilic zusammenhing. In Oberhausen klingelte es nach drei Minuten, zu Hause gegen Düren nach acht, in Düsseldorf waren es wieder nur drei Minuten bis zum ersten Gegentreffer. Das wirft nicht nur jede gut überlegte Taktik über den Haufen, das macht das Siegen bei wenig eigenen Treffern umso schwerer. Die Null sollte daher am Freitagabend unter Flutlicht möglichst lange stehen – Spoiler: Das tat sie auch. Zur Freude: hinten. Zur Trauer: vorne auch.

Heute mal ohne frühes Gegentor, dafür am Ende mit drei Punkten den Platz verlassen! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Doch so ungewiss der Spielausgang vor einer Partie ist, so sicher ist: Weder auf dem Tivoli noch auswärts ist die Alemannia allein unterwegs. Auf den Support durch den Anhang ist Verlass. Auch im Stadion am Zoo.

View this post on Instagram A post shared by Away.Days.Deutschland (@away.days.deutschland) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Von den 3362 Zuschauern waren rund 900 bis 1000 auf Seiten der Schwarz-Gelben und sahen zum Auftakt der Partie folgende Elf auf dem Rasen:

Mit dieser Elf startet die Alemannia in das Spiel gegen den WSV! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bei den Hausherren standen mit Nick Galle, Bastian Müller und Marco Stiepermann gleich drei Ex-Alemannen auf dem Platz – die machten ihre Hausaufgaben aber nicht vollständig, den keiner von ihnen konnte gegen den ehemaligen Arbeitgeber treffen!

Mit Ausnahme eines Freistoßes kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Aachenern im ersten Durchgang zunächst nicht viel. Die Wuppertaler waren in ihren Kombinationen schneller und sicherer und kamen vor allem über die linke Abwehrseite der Gäste häufig durch. Doch aus der Überlegenheit in den ersten 45 Minuten machten die Gastgeber nicht viel, Alemannia-Keeper Yannik Bangsow hatte nicht wirklich viel zu halten. Entsprechend ging es mit einem 0:0 zurück in die Kabinen. Die Defensivaufgabe war aus Aachener Sicht damit schon erfolgreich erfüllt – gerade im Vergleich zu den bisherigen drei Saisonspielen.

⏸️ Halbzeit im Stadion am Zoo. Bisher gibt es wenig Höhepunkte im Spiel, es steht 0:0. Hier ist noch deutlich mehr drin. Vollgas in Durchgang zwei und die drei Punkte holen, Männer! 🦁🔴🔵 #ZusammenAusmTal Posted by Wuppertaler Sportverein e.V. on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für den Überblick über die zweite Hälfte bitte noch einmal an den Anfang des Textes schauen. Kilic schien in der Halbzeitansprache die richtigen Worte gefunden zu haben, denn mit dem Wiederanpfiff waren die Aachener die klar tonangebende Mannschaft und deutlich überlegen – allein der verdiente Führungstreffer wollte einfach nicht fallen. Wieder einmal verpasste es die Mannschaft sich selbst zu belohnen – frustrierend. Auch wenn vor der Partie jeder einen Punkt in Wuppertal unterschrieben und sofort eingetütet hätte, nach dem Spiel waren es doch wieder eher zwei verlorene als ein gewonnener Punkt.

Full time from earlier tonight. Wuppertaler SV 0-0 Alemannia Aachen 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das zeigen auch beispielhaft Zusammenfassungen aus der Fanszene:

WUPPERTALER SV – ALEMANNIA AACHEN 0:0 Auch in Wuppertal reichte die gute Leistung unserer Mannschaft nicht, um den... Posted by Black Eagles on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ein Punkt ist ein Punkt. Es war mehr drin im Wuppertaler Zoo, am nahesten dran war Dino... Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Dann muss der erste Saisondreier eben am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Ahlen her!

Nach der zweiten Halbzeit ist das 0:0 sehr schmeichelhaft. Für die Gastgeber! Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und genug Chancen zum Sieg. Allein das Tor wollte nicht fallen. Dann gibt es den ersten Saisonsieg halt im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag! Posted by Klenkes Brüder on Friday, August 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bis dahin kann man ja noch einmal kurz in der Vergangenheit schwelgen. Zum Beispiel an die Europapokal-Saison der Alemannia, in der sich unter anderem ein gewisser Sergio Ramos gegen die Schwarz-Gelben die Zähne ausbiss. Er hat die Erfahrungen, die er im Spiel gegen die Alemannia sammeln durfte auf jeden Fall gut genutzt und seine Weltkarriere darauf aufgebaut.

Sergio #Ramos, im Trikot des FC Sevilla, mit einem Fallrückzieher gegen Alemannia Aachen - UEFA-Cup 2004/05. pic.twitter.com/f5EAFpwD6d — Baumgarts Fußballblog (@BallblogFu) August 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und wo wir gerade bei Weltkarriere sind: Ein gewisser Cristiano R. aus Portugal, derzeit wohnhaft in Manchester, würde gerne nach Deutschland zu einem schwarz-gelben Klub wechseln? Nach dem Abgang von Ergün Yildiz müsste ja noch ein bisschen budget-Spielraum am Tivoli sein, oder?

Da ja keiner #CR7 haben will, kann er ja zu uns kommen. Wir haben das passende Trikot für ihn 🖤💛🤗🔥#Alemannia #Aachen #Tivoli #Transfer #Zesame #ImmerWeiter #Euregio #TraditionSeit1900 #RegionalligaWest pic.twitter.com/gdbiZaafUa — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) August 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Genug mit dem Quatsch. Wer nicht bis Freitag warten will, um die Alemannia wieder spielen zu sehen, sollte am Sonntag auf dem Parkhausdeck am Tivoli vorbeischauen. Dort feiert die zweite Mannschaft der Alemannia ihr Pflichtspiel-Comeback und empfängt die zweite Mannschaft von St. Jöris.

Sonntag 2. Mannschaft auf dem Parkhausdeck Tivoli! 🖤💛 #zesame #AlemanniaAachen #alemanniafamilie #Alemannia Posted by Marcel Moberz on Wednesday, August 17, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Für die erste Mannschaft gilt es derweil am Abschluss zu feilen. Schließt hier jetzt auch für diese Woche ab: die Netzschau.

