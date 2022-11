Pokal-Netzschau : Weiter ist weiter

Konnten am Mittwochabend den Einzug ins FVM-Pokal-Viertelfinale feiern: die Fans von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Special Bergisch Gladbach In der zweiten FVM-Pokalrunde musste die Alemannia wieder in Bergisch Gladbach ran. Dieses Mal war der Gegner allerdings nicht der heimische SV sondern der VfR Wipperfürth. Der machte der Alemannia das Leben am Mittwochabend ganz schön schwer. Ist auch ein Schwergewicht: die Netzschau.

Am Mittwochabend stand für die Alemannia die zweite Runde im FVM-Pokal an. Nach dem Erstrundensieg gegen Bergisch Gladbach (2:0), musste Helge Hohl erneut mit seinem Team an seiner ehemaligen Wirkungsstätte antreten. Dieses Mal hieß der Gegner allerdings VfR Wipperfürth.

Guten Morgen🖤💛 Es ist MATCHDAY! Die 2. Runde im Bitburger Pokal bring uns nach Wipperfürth. Das ist irgendwo zwischen... Posted by Öcher Legion on Wednesday, November 23, 2022

Wipperfürth ist die älteste Stadt im bergischen Land, der VfR spielt derzeit in der Kreisliga A und belegt mit 35 Punkten aus 14 Spielen den zweiten Platz. In der ersten Runde hatte die Mannschaft von Trainer Giovanni Bernardo überraschend Viktoria Arnoldsweiler aus der Mittelrheinliga 3:1 geschlagen – die Alemannia war also gewarnt.

VfR Wipperfürth - Alemannia Aachen

🏆 Mittelrheinpokal

🏆 Mittelrheinpokal

🏟️ BELKAW-Arena pic.twitter.com/tN80Vig9wf — Einfachbelastung (@HimoTorn) November 23, 2022

Aus Sicherheitsgründen fand das Spiel zwischen den Rot-Weißen und den Schwarz-Gelben nicht auf der Sportanlage des VfR sondern in der Belkaw-Arena in Bergisch Gladbach statt. Bitter für den Wipperfürther Coach: Er konnte bei einem der größten Spiele des Klubs nicht dabei sein, da er beruflich in den USA war. Seine Aufgaben an der Seitenlinie übernahm Co-Trainer Andrea Esposito.

Heute gibt es nur ein wichtiges Spiel: VfR Wipperfürth gegen Alemannia Aachen — Hans-Ulrich Schwarz, HiPo📈 (@hansulrich) November 23, 2022

Der wollte mit seinem Team so lange wie möglich das 0:0 halten und die Kaiserstädter ärgern. Doch dieser Plan hielt keine fünf Minuten, der wiedergenesene Elsamed Ramaj brachte Aachen schnell in Führung. Für die Tivoli-Kicker sah es nach einem ruhigen Abend aus, das Ziel „Finale in Köln“ fest im Blick.

Road to Köln - ein weiterer Step im Bitburger Pokal nehmen gegen den Kreisligisten aus Wipperfürth. #Alemannia #Aachen #Tivoli #BitburgerPokal #Cup #RegionalligaWest #Kreisliga #Euregio #Zesame #AlemanniaAachen pic.twitter.com/rDWvPYqIoM — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) November 23, 2022

Alemannias Trainer nutze das Spiel, um einigen seiner Mannen Spielpraxis zu bieten. Der bereits genannte Ramaj, der sich prompt in die Toschützenliste eintrug, gehörte ebenso dazu wie David Sauerland, Yannik Bangsow, Felix Heim, Exaucé Andzouana und Yasa Eyrice (aus der U19). In der zweiten Hälfte feierte dann auch der lange verletzte Pepijn Schlösser sein Comeback, Vleron Statovci sammelte ein paar Spielminuten und kurz vor Schluss kam noch Justin Tholens auf den Platz.

Da stand es 2:1 für die Alemannia, denn zwischen der 22. und 26. Minute nahm das Spiel plötzlich unerwartet Fahrt auf: Dean-Robin Paes, seines Zeichens Top-Torschütze beim VfR Wipperfürth mit 15 Toren in bislang 14 Spielen, wurde geschickt, die Alemannia war unsortiert, und plötzlich stand es 1:1. Während sich der Underdog noch über den überraschenden Ausgleich freute, stellte der Gast den alten Abstand durch Heim nur vier Minuten später wieder her.

Und das war es dann eigentlich auch schon. Die Aachener hatten das Spiel unter Kontrolle, Wipperfürth kam nur noch zu einer weiteren Szene vor dem Gästetor, doch wirklich Zwingendes sprang bei den Schwarz-Gelben nicht mehr raus. So hieß es auch nach 90 Minuten 2:1 für die Alemannia. Pflicht erfüllt.

Pflicht erfüllt und Einzug ins Viertelfinale des Bitburger Pokal. Kompliment an den Kreisligisten der uns den Freck... Posted by Die Kartoffelkäfer on Wednesday, November 23, 2022

Oder anders ausgedrückt: Pokalhürde genommen.

Pokalhürde genommen, unsere Jungs schlagen Wipperfürth 2:1 Posted by Joe Mediawork on Tour on Wednesday, November 23, 2022

Glänzen kann man in solchen Spielen nur selten mit vielen eigenen Toren, scheitern kann man hingegen ganz leicht. Von daher: Weiter ist weiter!

Weiter ist weiter (auch wenn es nur ein knappes 2:1 gegen Wipperfürth war)! Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, November 23, 2022

Während wir uns hier Mühe geben das Spiel in möglichst vielen Worten auszuschmücken, geht es auch ganz kurz, wie die folgende Zusammenfassung zeigt:

Glühwein, Reibekuchen, Bier und eine Runde weiter. War sonst noch was? Posted by Kölsche Alemannen on Wednesday, November 23, 2022

In English please:

Full time from tonight. VfR Wipperfürth 1-2 Alemannia Aachen Aachen are through to the next round of the Mittelrhein pokal. Alemannia Ole! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Wednesday, November 23, 2022

Und wer noch ein paar Bilder schauen mag:

View this post on Instagram A post shared by Fuppes muss dreckig bleiben (@fuppes.muss.dreckig.bleiben)

Zwei Runden hat die Alemannia nun überstanden, der Gegner für das Viertelfinale wird Mitte Dezember ausgelost.

View this post on Instagram A post shared by alemannia1900prozent (@alemannia1900prozent)

Bis dahin hat die Alemannia noch zwei Ligaspiele vor der Brust. Los geht es am Samstag mit dem Rückrundenauftakt gegen Oberhausen. Dann spielen die Schwarz-Gelben zum zweiten Mal in dieser Woche gegen Rot-Weiße.

Nach der Pflichtaufgabe gestern Abend wartet am Samstag ein Traditionskracher auf uns. Die Alemannia empfängt Rot-Weiß... Posted by Black Eagles on Wednesday, November 23, 2022

Beim Traditionsduell will Aachen auf dem Tivoli Revanche für das Hinspiel nehmen.

Zum Jahresabschluss geht es dann am 3. Dezember nach Wegberg. Dort wartet der 1. FC Düren – und das mit saftigen Eintrittspreisen:

EINTRITTSKARTEN ZUM SPIEL GEGEN DÜREN (Austragungsort: Waldstadion Wegberg) Die Eintrittskarten werden uns diese Woche... Posted by Alemannia Aachen Fanbetreuung on Wednesday, November 23, 2022

Wird wie immer dabei sein: die Netzschau.

