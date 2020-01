Netzschau zum Spiel der Alemannia gegen Haltern : VerHALTERNer Start 2020

Das war nichts: Am Samstag setzte es zum Auftakt in die restlichen Spiele der Rückrunde für Fuat Kilic (Archivbild) und seine Mannschaft eine 1:2-Niederlage in Wattenscheid gegen den Aufsteiger aus Haltern. Foto: Jérôme Gras

Wattenscheid Zum Start ins neue Jahr arbeiten viele an ihren Vorsätzen und verändern Dinge. Andere hingegen machen einfach da weiter, wo 2019 endete. Wie die Alemannia zum Beispiel. Im ersten Pflichtspiel 2020 gab es viele bekannte Ärgernisse aus 2019. Hat alles mit eigenen Augen gesehen: die Netzschau.

Bis dahin wollen er und sein Team aber noch viele Siege einfahren und den Titel im FVM-Pokal verteidigen. Wie das gelingen soll, zeigte die Mannschaft in den drei siegreichen Testspielen in der Wintervorbereitung. Zum Abschluss gab es sogar ein 4:1 über den Drittligisten Viktoria Köln:

Full time Alemannia Aachen 4-1 Viktoria Köln Aachen finish off their winter warm up matches in style beating 3Liga...

Entsprechend selbstbewusst und euphorisch machte sich der Aachener Anhang daher auf nach Wattenscheid zum ersten Pflichtspiel 2020. Dort wartete der Aufsteiger TuS Haltern, der für die „großen Spiele“ (O-Ton Stadionsprecher), in der Rückrunde in die Lohrheide ausweicht.

Das Spiel selbst ist leider schnell beschrieben: In der ersten Halbzeit kam nichts Zählbares rum. Die zweite Hälfte startete mit gleich zwei Toren, Aachen ging in Führung, Haltern glich aus, und dann kam es, wie es kommen musste: Haltern drehte die Partie noch.

All die guten Vorsätze waren schon mit den ersten 90 gespielten Pflichtspielminuten dahin … Die Mannschaft von Fuat Kilic machte einfach weiter wie in 2019: Es wurden einige Chancen rausgespielt, die meisten davon blieben ungenutzt. Der Gegner hingegen belegte ausgerechnet am Spieltag gegen die Schwarz-Gelben das Seminar „Effektiv knipsen“ und machte aus wenig sehr viel. Und so stand am Ende eine 1:2-Niederlage auf der Anzeigetafel.