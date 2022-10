Netzschau zum Sieg in Straelen : HOHLy moly! HOHLpriger Start mit Happy End.

Erstes Spiel, erster Sieg: Alemannias Sportdirektor und Interims-Trainer Helge Hohl siegte am Samstag mit seinem Team 4:2 in Straelen. Foto: Jerome Gras

Special Straelen Becherwurf, Trainerfreistellung, Auswärtsspiel: In dieser Woche ist die Alemannia nicht aus den Schlagzeilen gekommen. Entsprechend stand die Partie in Straelen unter besonderer Beobachtung. Würden die Schwarz-Gelben im Kreis Kleve unter dem neuen Trainer Punkte HOHLen? Und wie? Weiß wie immer Bescheid: Die Netzschau.

Dinge fallen, weil Schwerkraft. Nachts ist es dunkel, weil Sonne weg. Und am Tivoli ist immer was los, weil Alemannia. So wollen es die Naturgesetze. Im Fall des Aachener Turn- und Sportvereins wurde das „los sein“ sein in der vergangenen Woche allerdings bis zum Maximum ausgereizt: Am vergangenen Wochenende sah es sportlich, auch aufgrund vieler Ausfälle, nach einer Niederlage im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach aus. Dann folgte der Becherwurf, so dass die Punkte nicht nur wegbleiben, sondern auch noch eine Strafe durch den Verband auf die Schwarz-Gelben zukommen wird. Uff!

Mit diesem Vorfall hätten andere Klubs erst einmal genug zu schaffen. Nicht so die Alemannia. Am Mittwoch folgte eine Meldung, mit der rund um und wahrscheinlich auch die meisten am Tivoli nicht gerechnet hätten: Fuat Kilic, Rekordtrainer der Aachener, FVM-Pokalsieger 2019 mit den Kaiserstädtern und Retter vor dem Abrutschen in die Mittelrheinliga in der vorangegangenen Spielzeit, wurde freigestellt! Uff! Uff!

Nicht nur der nun ehemalige Trainer war geschockt, auch das schwarz-gelbe Umfeld konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen. Am Mittwoch standen Überraschung und Unverständnis auf dem Plan. Und Dankbarkeit für die Arbeit von Kilic in seinen Alemannia-Jahren und vor allem für das Verhindern eines weiteren und vielleicht letzten Abstiegs des Traditionsvereins.

Und nur wenige Tage später ging es dann auch wieder um das Kerngeschäft: Fußball auf dem Platz. Der 12. Spieltag führte die Alemannia nach Straelen. Die Fragen lauteten vorab nur: Werden die Aachener dort unter dem neuen (Interims-)Trainer Helge Hohl etwas Zählbares HOHLen? Können die Fans nach Abpfiff nach zwei Niederlagen in Folge und den Ereignissen unter der Woche wieder STRAELEN? Ladies and Gentlemen, es war wieder Matchday!

-MATCHDAY- Schon wieder beginnt ein neuer Abschnitt. Wenn auch noch nicht gleich alles passt; wir stehen hinter Euch. Nichts ist größer als der Verein. 🖤💛 Posted by Black Eagles on Friday, October 14, 2022

Nach so einer Woche war klar: Erstes Spiel unter dem nun in Doppelfunktion (Sportdirektor/Trainer) tätigen Helge Hohl und dem neuen Co-Trainer und Ex-Alemannia-Stürmer Stephan Lämmermann, da muss man dabei sein. Auch, wenn man dafür extra von der Insel anreisen muss!

MATCHDAY!!! We've arrived at the Tivoli for the away trip to Straelen. Kick off is 1pm UK time. Auf gehts Aachen kampfen und siegen! 💪🏻🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, October 15, 2022

In der Startaufstellung des neuen Trainergespanns fielen zwei Namen auf. Zum einen Julian Schwermann im Mittelfeld, der vor Saisonbeginn als kleiner Königstransfer gefeiert wurde, sich bislang aber noch nicht durchsetzen konnte, und Marcel Johnen im Tor, der für die bisherige Nummer Eins Yannik Bangsow zum Einsatz kam. Johnen sollte mehr „spielerische Qualität“ auf dieser Position einbringen und einfach mal eine Chance erhalten. Bangsow meldete sich just am Spieltag krank. Wir sagen mal: Gute Besserung.

Unsere Elf gegen den SV Straelen! 💪 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, October 15, 2022

Während Hohl und sein Team die letzten taktischen Ideen mit der Mannschaft besprachen, pilgerte die schwarz-gelbe Anhängerschaft durch die Blumenstadt hin zum Stadion an der Römerstraße. Unter anderem vorbei an Kürbissen! Halloween lässt grüßen!

SV Straelen 1919 e.V. - TSV Alemannia Aachen 1900 e.V. 2:4 (1:0) Nach Straelen ist vor Köln. In einem hitzigen Spiel... Posted by Öcher Knallköppe on Saturday, October 15, 2022

Im Stadion angekommen gab es nur ein Ziel: Punkten! Am besten dreifach, um wieder etwas Ruhe rund um den Tivoli aufkommen zu lassen. Vor dem Spiel dankten die Fans Kilic per Spruchband für seine Dienste, ehe der Fokus dem Spiel galt.

Auf geht es Alemannia Aachen Mit Kampf und Willen den Dreier einfahren. Posted by Euregio Kings on Saturday, October 15, 2022

Hatten wir gerade das Wort „Halloween“ benutzt? Passend zum Gruselmonat Oktober und in Fortführung des bisherigen Horrors der Vorwochen kam die Alemannia zunächst so gar nicht ins Spiel rein. Da konnte einem angst und bange werden. Und das leider zu Recht. Es waren keine 25 Minuten gespielt, da lief der ehemalige Aachener Marcel Heller, der immer noch „schneller, schneller Marcel Heller“-Speed draufhat, den Men in Black auf und davon, Querpass, Tyron Ken James Rayomba Mata schob zur 1:0-Führung der Hausherren ein. Zum Glück für die Alemannia blieb es bis zur Pause bei dem knappen Rückstand.

In der zweiten Hälfte wurde es spielerisch nicht wirklich besser bei der Alemannia, die neue geforderte DNA ist nun mal nicht von heute auf morgen eingepflanzt dafür gab es aber schon einen Vorgeschmack auf das angekündigte Spektakel, was die TSV-Verantwortlichen in Zukunft sehen wollen: schneller Ausgleich per Elfmeter durch Tim Korzuschek gleich nach Wiederanpfiff, erneuter Rückstand durch das zweite Mata-Tor und dann ging es ab der 71. Minute aber so richtig rund. Innerhalb von zwei Minuten flogen bei Straelen Jaron Vicario und Philipp Kenan Dünnwald-Turan jeweils wegen Tätlichkeit mit Rot vom Platz, die Gäste waren plötzlich mit zwei Mann in der Überzahl – und nutzten diese. Und wie! Elsamed Ramaj glich in der 78. Minute aus. Erneut Ramaj brachte Aachen in der 86. Minute in Führung. Und wieder Ramaj markierte in der Nachspielzeit das finale 4:2! Lupenreiner Hattrick vom Sommerneuzugang. Kann man mal so machen, um ein Spiel zu drehen!

Was eine krasse Hz! 2x 🔴 Straelen, der Weg zum Auswärtssieg 🖤💛💪🔥



Was eine krasse Hz! 2x 🔴 Straelen, der Weg zum Auswärtssieg 🖤💛💪🔥



Alemannia Fan sein ist echt nicht gesundheitsfördernd 🤪#Alemannia #Aachen #Tivoli #RegionalligaWest #Euregio #WirSindAachen #TraditionSeit1900 #Fussball #Sport #Matchday #Spieltag #zesame #Auswärtssieg pic.twitter.com/27BjZ88LSE — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) October 15, 2022

Kurz danach pfiff Schiedsrichter Marcel Benkhoff, über den sich in Schwarz-Gelb nun wirklich niemand beschweren konnte (Elfmeter gepfiffen und dem Gegner zweimal den roten Karton gezeigt), die Partie ab: Auswärtssieg!

Auswärtssieg! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, October 15, 2022

Die Fahrt nach Straelen hatte sich damit – zumindest ergebnistechnisch gelohnt!

Freizeit „genießen"- Alemannia Aachen in Straelen Es war wohl alles dabei, was ein Fußballspiel braucht! So viel auf... Posted by Daniel Jokisch on Saturday, October 15, 2022

Normal war das aber alles nicht!

Alemannia Aachen kann nicht "normal". 2-4 Sieg unter neuem Interimstrainer Hohl nach zwei roten Karten für den Gegner und drohender Niederlage. — Frank Ⓥ (@AixiPale) October 15, 2022

Gefeiert wurde trotzdem, denn auch wenn da noch lange nicht alles Gold war, was glänzte, bringen Siege immer Ruhe. Und die kann die Alemannia nach den turbulenten Tagen in der abgelaufenen Woche durchaus gebrauchen!

Auch Aachens neuer Coach zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch und gab auf der Pressekonferenz in Straelen unverblümt zu, dass es ohne die Dezimierung der Gastgeber schwer geworden wäre, an diesem Samstag zu punkten und entsprechend noch viel Arbeit vor ihm liegt.

View this post on Instagram A post shared by Die Kartoffelkäfer (@diekartoffelkaefer)

Die nächsten Früchte dieser Arbeit sollen am kommenden Freitag geerntet werden, dann empfängt die Alemannia die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln auf dem heimischen Tivoli (19.30 Uhr).

💛🖤 Saison 2022/2023 💛🖤 21.10. 2022 um 19:30 Uhr ist Anstoß... 💛🖤 Vorher "WARM-UP" im Werner-Fuchs-Haus, Haus der Alemanniafans 💛🖤 Gelb-Schwarzer Gruss das Werner-Fuchs-Haus Team Posted by Interessengemeinschaft der Alemannia Fans und Fan-Clubs "Fan-IG" e.V. on Friday, October 14, 2022

Bis dahin hat sich vielleicht auch schon ein neuer Fanklub gegründet!?

ALEMANNIA-FANS AM NIEDERRHEIN Passend zum Spiel in Straelen: Ein langjähriger Alemannia-Fan vom Niederrhein... Posted by Alemannia Aachen Fanbetreuung on Sunday, October 16, 2022

Muss die Woche jetzt erstmal mit allen Einzelheiten verdauen und wird dann Freitag wie immer mit dabei sein: die Netzschau.

