Niederlage im Tecklenburger Land : Keine Richtigen in der LOTTErie

Nach dem Spiel gab es Klärungsbedarf: Alemannia-Trainer Patrick Helmes nach dem 0:1 gegen Lotte im Gespräch mit den mitgereisten Fans. Foto: Jérôme Gras

Special Lotte Wieder verliert die Alemannia 0:1. Dieses Mal am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück. Wieder war eine Halbzeit in Ordnung, eine Halbzeit nicht. Aachener Torgefahr gab es kaum, dafür viel Klärungsbedarf nach Abpfiff. Fühlt sich gefangen in einer Zeitschleife à la „Und täglich grüßt das Murmeltier“: die Netzschau.

Nach dem erneuten Rückschlag zuhause gegen Borussia Mönchengladbach II (0:1), ein Spiel, das man aus Alemannia-Sicht nicht verlieren hätte dürfen und müssen, sollte beim Tabellennachbarn in Lotte endlich wieder dreifach gepunktet werden.

Es war wieder Matchday:

MATCHDAY!



Alemannia are on the road again away at Sportfreunde Lotte tonight.



Kick off is 6.30pm UK time.



Alemannia Ole! 🟨⬛ pic.twitter.com/FKjXiSGO7r — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) October 1, 2021

Und obwohl es Freitagabend war, obwohl die Entfernung zwischen dem Tivoli und dem Stadion am Lotter Kreuz rund 300 Kilometer beträgt, obwohl die sportliche Situation der Schwarz-Gelben aktuell alles andere als gut aussieht, waren unter den 788 Zuschauern rund 180 aus der Kaiserstadt angereist. Um das Grauen nicht in die Länge zu ziehen: Die Fahrt hätten sie sich besser gespart.

View this post on Instagram A post shared by Dennis (@sending.signals) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Mannschaft von der Krefelder Straße reiste mit großen Verletzungssorgen an, am schlimmsten wog sicher der Ausfall von Toptorjäger Jannik Mause, der sich kurzfristig im Training verletzte. Mit gerade einmal 16 Spielern reiste der Alemannia-Tross an die Grenze zu Niedersachsen.

In der ersten Halbzeit war es noch eine recht ausgeglichene Partie zweier Mannschaften, denen man ansehen konnte, warum sie aktuell im Tabellenkeller hocken. Die größte Torgefahr strahlte die Alemannia-Offensive nicht aus, aber es gab hie und da Chancen. Die Hausherren mussten sich hingegen erst einmal finden. Quarantänebedingt haben sie bislang drei Spiele weniger als die Aachener absolviert, aufgrund von Verletzungen mussten sie mit David Buchholz (37) einen Torwart-Oldie zurückbringen und in der Vorwoche gab es eine 0:4 Niederlage bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln.

Und so stand es nach 45 Minuten 0:0.

⏸ Nach einer guten ersten Halbzeit steht es noch 0:0. Posted by Alemannia Aachen on Friday, October 1, 2021

In der Kabine soll Alemannia-Trainer Patrick Helmes dann mehr Mut von seiner Mannschaft gefordert haben, um Punkte mit nach Aachen zu bringen. Doch wie so häufig schaffte es die Tivoli-Truppe nicht ihre bis dahin zumindest ansatzweise akzeptable Leistung beizubehalten. Mit dem Wiederanpfiff übernahmen die Sportfreunde das Heft des Handelns, die Gäste reagierten nur noch, statt zu agieren, die Folge: das 1:0 für die Heimmannschaft in der 63. Minute …

⚽️ Posted by Sportfreunde Lotte on Friday, October 1, 2021

Die Fans der Schwarz-Gelben versuchten ihr Team weiter anzutreiben, doch in der gesamten zweiten Halbzeit schafften es die Aachener nicht eine Offensivaktion zustande zu bringen. So gestaltet sich das mit dem Toreschießen schwierig …

Wieder ist der Ball in unserem Netz, wieder jubeln die anderen. Wir verlieren 0:1 in Lotte. Posted by Joe Mediawork on Tour on Friday, October 1, 2021

So blieb es bei dem 0:1. Erneut verlor die Alemannia gegen ein Team, was bei weitem nicht besser war, aber aus den wenigen Möglichkeiten am meisten machte …

Tja, wir verlieren auch dieses Spiel in Lotte! Zweite Halbzeit gruselig, kaum macht der Gegner etwas Druck klappen die Printen zusammen. Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, October 1, 2021

Im Gästeblock gab es vereinzelte kritische Stimmen gegen Helmes, im Netz ebenfalls.

Helmes Raus !!! Posted by Südtribüne Aachen on Friday, October 1, 2021

Nach dem Spiel stellen sich dann Trainer und Mannschaft dem mitgereisten Anhang, es gab lange Diskussionen am Zaun. Aussprachen sind richtig und wichtig, letztendlich müssen aber auf alle Worte auch einmal Taten auf dem Rasen folgen …

Trainer und Spieler stellen sich nach dem Spiel. Es gibt Klärungsbedarf. Posted by Klenkes Brüder on Friday, October 1, 2021

Denn die bisherige sportliche Bilanz ist weit hinter den Erwartungen aller rund um den Tivoli. Nach zehn Spielen stehen gerade einmal sechs Punkte auf der Habenseite. Sechs Partien wurden verloren.

Tristesse am Tivoli. Wir taumeln sehnendes Auges in den Abstieg. Die Durchhalteparolen funktionieren nicht mehr!! #Alemannia #Aachen #RegionalligaWest #WirSindAachen #Niederlage #Abstiegskampf pic.twitter.com/WS66STvgIB — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) October 1, 2021

Spielerisch ist das meist zu wenig, viele Bälle werden einfach lang nach vorne geschlagen, dabei hat man im Sommer gerade im zentralen Mittelfeld neue Spieler geholt, bemerkbar macht sich das allerdings nicht. Auch die Abwehr, in der mit Peter Hackenberg, Franko Uzelac und Tjorben Uphoff drei mehr als gestandene Regionalligaverteidiger zu finden sind, ist in Teilen doch arg anfällig. Und im Sturm ist es wie in vielen vorangegangenen Spielzeiten auch: Gefährlich ist anders.

SF LOTTE – ALEMANNIA AACHEN 1:0 Der Punkt ist erreicht, an dem wir nicht mehr über das Spiel reden möchten, sondern das... Posted by Black Eagles on Friday, October 1, 2021

Am kommenden Freitag empfängt die Alemannia den FC Wegberg-Beeck. Wie schon so oft in dieser Saison gesagt: Da muss ein Dreier her. Sonst wird es immer ungemütlicher rund um den Tivoli. Es ist zwar niemand von einem Aufstieg in dieser erneuten Umbruchsaison ausgegangen, aber auf den Kampf gegen den Abstieg dürften die meisten auch nicht eingestellt gewesen sein.

Wird natürlich wieder vor Ort sein und versuchen die aktuelle Zeitschleife zu durchbrechen: die Netzschau.