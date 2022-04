Netzschau zu Alemannias Sieg in Ahlen : Überm Strich zähl‘ ich

Special Ahlen Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Endlich, endlich, endlich ist der Alemannia wieder der Sprung über den Strich gelungen. Mit einem verdienten Sieg in Ahlen haben sich die Schwarz-Gelben vorerst auf Platz 13 in der Tabelle vorgeschoben. Ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ist sich sicher, dass Aachen niemals absteigt: die Netzschau.

Starten wir die Netzschau ausnahmsweise einmal mit der aktuellen Stimmungslage aller Schwarz-Gelben, weil geil!

Guten Morgen Alemannen 🖤💛 Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber der Sieg gestern war so wichtig wie ein Sieg im Champions Finale 😂 Genießt es und kommt gut in den Tag 🖤💛🙏 Posted by Die Kartoffelkäfer on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Alemannia Aachen musste am Mittwochabend zum Nachholspiel in Ahlen antreten und hatte die Chance, mit einem Punktgewinn die Abstiegsränge zu verlassen. Mit einem Sieg war sogar Platz 13 möglich, da die bereits als Absteiger feststehenden Homberger in Lippstadt siegreich waren (1:0).

Am vergangenen Wochenende hatten die Schwarz-Gelben auf dem Tivoli das Entkommen von Platz 16 noch verpasst. 1:2 hieß es am Ende zu Hause gegen den Wuppertaler SV, eine weitere Niederlage der Kategorie „unnötig“. Und dennoch sah man auch in diesem Spiel - wie in allen Partien seit Jahresbeginn- den Willen und die Leidenschaft der neu formierten Truppe nach der Kurskorrektur unter Trainer Fuat Kilic.

Und so reisten Mannschaft und Anhängerschaft durchaus mit Selbstbewusstsein in den Norden des westfälischen Münsterlandes. Zusammen. Gegen den Abstieg!

Heute gilt es.... Kämpfen!!! Beißen!!! Den Gegner niederringen!!! Keine Ausreden!!! Gewinnen!!!! Alles Mann zusammen gegen den Abstieg!!! Auf geht es Alemannia Aachen Posted by Euregio Kings on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Um möglichst vielen Fans die Reise zu ermöglichen und sich für den Support in den vergangenen Monaten zu bedanken, hatte das Team einen Teil der Reisekosten aus der Mannschaftskasse gezahlt.

Die Mannschaft braucht euren Support am Mittwochabend bei Rot Weiss Ahlen! 🖤💛 Also alle nach Ahlen: 🎫 Tickets sind... Posted by Alemannia Aachen on Monday, April 25, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Es war wieder Matchday!

-MATCHDAY- Wir werden unsere Alemannia niemals alleine lassen. Wir fahren da rauf und werden gemeinsam kämpfen, um über... Posted by Black Eagles on Tuesday, April 26, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und was für einer! Bis zum Saisonfinale hat die Alemannia eigentlich nur noch Endspiele vor der Brust – dank einer beispiellos schlechten Hinserie. Doch dank der bereits genannten Kurskorrektur, neuen Gesichtern in der Mannschaft und einem völlig anderen Auftreten, das dem schwarz-gelben Trikot mit dem Adler auf der Brust würdig ist, hat Aachen den Klassenerhalt selbst in der Hand. Noch nie war ein Spiel in Ahlen so wichtig für die Kaiserstädter.

heute geht es das erste mal schon um alles kämpfen und siegen jungs ihr habt uns die suppe nicht eingebrockt ihr seid nicht schuld an alldem aber ihr könnt uns alle unfassbar glücklich machen wir für euch ihr für uns und Alemannia Aachen wird nicht untergehen 🖤💛 @Alemannia_AC pic.twitter.com/1ocZexfQpn — die steissbeine (@diesteissbeine) April 26, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch der ehemalige Geschäftsführer Martin vom Hofe, der seit seinem Engagement am Tivoli ein echter Fan der Kartoffelkäfer ist, drückte erneut die Daumen.

Erster Einsatz in Offenbach! 💪 Drücke auch in Ahlen kräftig die Daumen! Hier ein Pokalheimsieg, in Ahlen ein schöner Auswärtssieg….! 🖤💛 Posted by Martin Vom Hofe on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Auftrag war klar, im Kreis Warendorf sollte endlich der Sprung über den Strich gelingen, denn vom Motto „Unterm Strich zähl‘ ich“ hält rund um den Tivoli nun wirklich niemand etwas.

Heute wird über den Strich geklettert! Wie ist egal! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Rund 1200 Zuschauer fanden sich zum Anstoß um 19.30 Uhr im Wersestadion ein – weit über dem Schnitt von aktuell 770, was vor allem an mehreren hundert Positiv-Bekloppten in schwarz-gelb lag: „Ganz egal, wo du spielt, gegen welchen Verein, wir werden bei dir sein!“

Die sahen dann auch in der ersten Halbzeit bereits eine Gästemannschaft, die das Spielgeschehen weitestgehend unter Kontrolle hatte. Die größte Chance allerdings hatten die Hausherren nach etwas mehr als einer halben Stunde, doch Andreas Ivan, der allein aufs Aachener Tor zulaufen konnte, setzte den Ball neben den Kasten von Joshua Mroß. Die Alemannia antwortete im Gegenzug mit dem ersten Tor der Partie! Oluwabori Falaye flankte auf Ergün Yildiz, der das Leder ins Gehäuse von Martin Velichkov köpfte. Doch der Jubel auf dem Platz und im Gästeblock war nur von kurzer Dauer – Schiedsrichter Lars Bramkamp wollte ein Offensivfoul gesehen haben.

So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit. Doch auch mit diesem einem Punkt waren die Aachener zu diesem Zeitpunkt über dem Strich.

⏸ Keine Tore zur Halbzeitpause. Alles reinhauen in der 2. Hälfte! 💪 Posted by Alemannia Aachen on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der zweiten Halbzeit knüpfte die Kilic-Elf dann da an, wo sie aufgehört hatten, und schalteten noch einen Gang höher – das Spiel ging von nun an nur noch in eine Richtung. 20 Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da bekam Marco Müller auf der linken Angriffsseite den Ball, flache Hereingabe in den Strafraum, am langen Pfosten stand Hamdi Dahmani goldrichtig und verwandelte eiskalt zur Führung!

YESSSSSSSS 💪💪💪💪#Alemannia #Aachen #Spieltag #RegionalligaWest #Regionalliga #TraditionSeit1900 #Auswärtsspiel #Tivoli pic.twitter.com/e2Uzyz7G1o — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Jetzt endlich konnte der Gästeblock jubeln – und zwar ohne unterbrochen zu werden.

Alemannia Aachen

Wir singen und klatschen auf jedem Fußballplatz

Ein Schuss ein Tor Alemannia

Aiaaiaiaiaiaiai — Nico ͏͏͏ ͏ (@Nico_26074) April 28, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wobei … Keine zwei Minuten später tankte sich der gerade erst eingewechselte Jannik Mause mit ganz viel Wille durch den Ahlener Strafraum: 2:0!

View this post on Instagram A post shared by Fanpage (@alemannia1900prozent) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ekstase im Gästeblock, Jubel, Trubel, Heiterkeit, so viel Last, wie da von allen Schultern fiel, ist gar nicht zu zählen. Die Alemannia robbte sich nicht nur irgendwie von Platz 16, sie sprang förmlich in der Tabelle nach oben. Tschüss Abstiegsränge, hallo Platz 13! Denn abgesehen von einer Gelb-Roten gegen Ahlens Bennet Eickhoff passierte nichts mehr – die Aachener holten einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg und lieferten genau zum richtigen Zeitpunkt ab!

2:0 Auswärtssieg in Ahlen heißt 3 dicke fette Punkte für uns, und für´s erste den Sprung über den Strich!!! Posted by Joe Mediawork on Tour on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Party-Stimmung im Gästeblock, auch wenn allen bewusst ist, dass es das noch nicht war. Aber endlich, endlich, endlich wurden alle auch tabellarisch für die starken vergangenen Monate belohnt.

-RW Ahlen - Alemannia Aachen 0:2 (0:0) Da ist das Ding!!! Wir holen am Mittwoch vor einem vollen Gästeblock ein 0:2 in... Posted by Öcher Knallköppe on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Einfach ein geiles Gefühl!

So ein geiles Gefühl, Alemannia Aachen 🖤💛 #ueberdemstrich Posted by Patrick Deloie on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Erleichterung pur!

Nach dem Sieg in Ahlen springt #Alemannia Aachen endlich nochmal runter vom Abstiegsplatz und verschafft dem Verfasser dieser Zeilen seit langem wieder vergessen geglaubte Gefühle wie Erleichterung und Hoffnung — Fußball und noch wichtigeres (@WatchFussball) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Einfach zu schön die aktuelle Tabelle – vor allem im Videotextformat!

Aus Aus Aus Alemannia gewinnt mit 2:0 bei RW Ahlen. Aber das Wichtigste: Endlich sind wir von den Abstiegsplätzen weg Posted by Südtribüne Aachen on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Was sagen unsere niederländischen Freunde?

View this post on Instagram A post shared by Roy Renneberg ⚒ (@roy_renneberg) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und die Supporter auf der Insel?

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!! Alemannia... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Berechtige Zwischenfrage an der Stelle:

Wieso trendet Alemannia Aachen nicht armes Deutschland mal wieder — Yonace (@KowiBryant) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Hatten wir eigentlich schon die Tabelle im Bild?

Sowas schreibt nur der Fußball. Im Hinspiel nach 1:4 auf dem Tivoli wurde alles auf links gedreht, Trainer raus, Sportdirektor raus, Staff raus, Spieler raus. Jetzt wurde die Korrektur honoriert 🖤💛💪#Alemannia #Aachen #Spieltag #RegionalligaWest #tivoli #zesame pic.twitter.com/dsjRE6zgJf — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Fans dankten es der Mannschaft, die Mannschaft dankte den Fans und alle schworen sich sogleich für die anstehende Partie in Köln gegen die Fortuna ein: „Auf geht’s Aachen, kämpfen und siegen!“

NUR! DER! TSV! Soooo wichtig! Und jetzt genauso weitermachen! Wir steigen niemals ab! Posted by Klenkes Brüder on Wednesday, April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Denn klar ist:

Und wer es noch nicht verstanden haben sollte:

alemannia aachen wird nicht untergehen — fritteusenjerome (@frittenjerry) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Doppelt und dreifach hält besser:

Achja und niemals vergessen: Alemannia Aachen wird nie untergehn! — Carl (@Ballkontrolle) April 27, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bereits am kommenden Samstag geht es weiter, im Südstadion in der falschen Domstadt trifft die Alemannia um 14 Uhr auf die heimische Fortuna. Mit dem Einsatz, der Leidenschaft, dem Willen, dem Kampf und dem Zusammenhalt ist auch da was möglich!

Wird auf jeden Fall vor Ort sein und genießt bis dahin den Moment des Mittwochabends: die Netzschau!