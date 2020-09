Netzschau zum Spiel im Wersestadion : StrAHLENde Gesichter bei der Alemannia

Erster Sieg in dieser Saison: Am Samstagnachmittag hat die Alemannia im Auswärtsspiel in Ahlen die ersten drei Saisonpunkte eingefahren. Foto: Jérôme Gras

Ahlen Im dritten Pflichtspiel war es für Aachens neuen Trainer Stefan Vollmerhausen endlich soweit: der erste Sieg wurde eingefahren. Die Alemannia gewann am Samstag in Ahlen dank eines Geniestreichs von Vincent Boesen 1:0. Verfolgte die Partie im Livestream: die Netzschau.

Dafür hatte Sportdirektor Thomas Hengen kurz vorher auch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. In der Offensive war Alemannia Aachen eh schon dünn besetzt, nach der Verletzung von Neuzugang Oluwabori Falaye musste aber auf jeden Fall noch Unterstützung her. Fündig wurde die Alemannia beim Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen in Form von Hamdi Dahmani. Der spielte bereits in der U19 einst für die Aachener und kam zum Ende der Woche wieder zurück an den Tivoli.

Hamdi Dahmani wechselt von Rot-Weiss Essen zur Alemannia 🙌🏼 Alemannia Aachen wird vor dem ersten Auswärtsspiel der... Gepostet von Alemannia Aachen am Donnerstag, 10. September 2020

Von da aus ging es dann aber direkt in Ahlener Wersestadion, denn es war Matchday!

- MATCHDAY - Zeigt was in Euch steckt, Jungs! Wir haben Bock auf "AUSWÄRTSSIEG". Gepostet von Black Eagles am Freitag, 11. September 2020

Dort stand Dahmani dann auch direkt in der Startelf und hätte seine Rückkehr nach Aachen fast richtig kitschig gestartet. In der siebten Minute wäre er beinahe mit dem Kopf erfolgreich gewesen. Doch an diesem Tag sollte sein Sturmkollege Vincent Boesen glänzen. Und wie. Nur drei Minuten nach der Dahmani-Chance packte Aachens Nummer 9 den Zauberfuß aus: Freistoß irgendwo aus der Mitte des Feldes, Boesen setzt sich an der 16-Meter-Linie von der Verteidigung ab und macht es sich am linken Strafraumeck gemütlich, nimmt den flachen Pass an, legt ihn sich hoch und zimmert ihn volley ins Netz. Traumtor! Führung! Läuft!

Tooorrrrr zum 0:1 (.14) 🖤💛😊 RW Ahlen - Alemannia 0:1 Gepostet von Die Kartoffelkäfer am Samstag, 12. September 2020

Lief übrigens auch: der Livestream. Gezwungenermaßen. Coronabedingt durften auch in Ahlen nur 300 Menschen ins Stadion, Auswärtsfans gar nicht und auch ansonsten war der Zugang in die Spielstätte überschaubar. So wurde kurz vor Anstoß noch schnell ein Konto bei einem der beiden Streamingdienste angelegt, die Kreditkarte sorgte für die Zahlung der fälligen fünf Euro und schon bewegte sich etwas auf dem Bildschirm. Erst ruckelte es etwas, dann hing es, zu Beginn gab es sogar noch einen Kommentator, der aber irgendwann im Laufe der Partie verstummte, aber dann konnte die Partie problemlos verfolgt werden. Macht das Spaß? Ersetzt das das Stadion-Feeling? Ist das eine gute Alternative zum Stadionbesuch? Natürlich nein, nein und nein. Aber immerhin ist es heutzutage möglich, dass man die Spiele trotz der Situation verfolgen kann. Da muss man Abstriche machen, aber man kann sein Team sehen. Und den Boesen-Treffer sollte man gesehen haben, denn der war einfach nur schön:

Weniger schön wurde die Partie dann nach der 30. Minute, spätestens mit Anpfiff der zweiten Halbzeit. War die Alemannia bis dahin tonangebend, spielbestimmend und aggressiv unterwegs, änderte sich das mit zunehmender Spieldauer. Die Gastgeber durften auch immer mehr an der Partie teilnehmen, die Spielanteile glichen sich aus. Kämpferisch war der Einsatz der Tivoli-Truppe über 90 Minuten ganz stark. Spielerisch allerdings offenbarten sich immer wieder Defizite, da ist noch Luft nach oben.

Dennoch stand am Ende ein wichtiger 1:0-Auswärtssieg auf der Habenseite. Für die Moral ganz wichtig, denn das Ergebnis zeigt, dass sich harte Arbeit auf dem Platz auszahlt. Und wenn die erst einmal kontinuierlich stimmt, dann kommt auch sicherlich das spielerische Element auf Sicht hinzu.

Auswärtssieg! Durch einen Boesen-Treffer in der zehnten Minute, der aber mal richtig schön war, holen wir in Ahlen die ersten drei Saisonpunkte. Stark! 💪 Mittwoch geht es zuhause gegen Lippstadt weiter. Gepostet von Klenkes Brüder am Samstag, 12. September 2020

Und so durften am Samstag alle jubeln, die es mit den Schwarz-Gelben halten: Über den Sieg, die drei Punkte und das Traumtor vom Boesen Vincent, der eigentlich ein ganz lieber Kerl ist.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!! A wonder goal early in the first half... Gepostet von Alemannia Aachen UK Supporters Branch am Samstag, 12. September 2020

Auch Aachens Geschäftsführer Hans-Peter Lipka war zufrieden mit der Ausbeute in Ahlen.

Geiler Samstag - meine beiden schwarz-gelben Teams mit Siegen 👍👍💪💪 Gepostet von Hans-Peter Lipka am Samstag, 12. September 2020

Noch zufriedener wird er sein, wenn auf dem Tivoli wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Zumindest hat die NRW-Landesregierung den Weg dafür geebnet und bestimmt, dass bei Sportveranstaltungen wieder mehr als 300 Leute vor Ort sein dürfen.

Bei #Sportveranstaltungen in #NRW sollen von der kommenden Woche an mehr als 300 #Zuschauer erlaubt werden. Das wurde beim #Sport-Gipfel am Freitag entschieden. https://t.co/m0nDfiox1r — Aachener Nachrichten (@an_topnews) September 11, 2020

Ein entsprechendes Konzept liegt bei der Alemannia bereits seit dem Sommer in der Schublade. Beim Kauf der Dauerkarten konnten die Fans auf Zetteln schon die Gruppen eintragen, die zusammen sitzen möchten. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist mittlerweile erprobt, die Desinfektionsmittel stehen bereit, die Wege sind markiert. Nun muss das Konzept aber noch abgesegnet werden. Die Alemannia spielt bereits am kommenden Mittwoch zuhause gegen Lippstadt. Bis dahin könnte es mit der weiteren Öffnung der Stadiontore knapp werden. Da müssen die Fans wohl noch einmal auf den Livestream zurückgreifen, den die Alemannia selbst mithilfe von Fans anbieten wird.