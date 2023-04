Netzschau zur Gladbach-Pleite : Noch nicht beRHEYDT

Konnte mit dem Spiel seiner Mannschaft bei der 1:3-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach nicht zufrieden sein: Alemannia-Trainer Helge Hohl. Foto: Jérôme Gras

Special Mönchengladbach Gegen Gladbach II zeigt sich, dass Aachen weiter Probleme gegen Spitzenteams hat. Mit einer besonderen „Personalie“ soll das in der kommenden Saison anders sein. Weiß wie immer Bescheid: die Netzschau.

Nach der 0:1-Niederlage im Kölner Südstadion gegen die Fortuna und einem pflichtspielfreien Wochenende mit einem Testerfolg gegen die U19 des 1. FC Köln (3:2) musste die Alemannia am vergangenen Sonntag wieder in der Regionalliga ran. Die Mannschaft von Trainer Helge Hohl war zu Gast im Grenzlandstadion und traf dort auf die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Ein Aufeinandertreffen, dessen Hinspiel zumindest am Tivoli Konsequenzen nach sich zog: Die Aachener lagen damals kurz vor Schluss 0:1 zurück. In der Nachspielzeit an diesem 9. Oktober 2022 (auch ein Sonntag) flog ein Becher aus dem Familienblock auf den Platz und traf den Linienrichter. Die Partie wurde abgebrochen, 2:0 für die jungen Fohlen gewertet, und aufgrund der sportlichen Misere musste bei den Kaiserstädtern Rekordtrainer Fuat Kilic, der den Klub in der Vorsaison vor dem Abstieg bewahrt hatte, seine Sachen packen.

Daraufhin übernahm der bis dahin als Sportdirektor tätige Hohl den Platz an der Seitenlinie und die Mannschaft verlor zunächst nicht mehr, sie kletterte in der Tabelle und gehörte plötzlich mit zur Spitzengruppe – zwischenzeitlich gab es sogar vereinzelte Aufstiegsträume und -hoffnungen in der Soers!

Doch im Jahr 2023 holte die Realität die Alemannia wieder ein: Es setzte deutliche Niederlagen gegen die Top-Teams aus Münster (0:4) und Wuppertal (1:4), das Mitmischen um den begehrten einen Aufstiegsplatz war vorbei, denn die Mannschaft, die im Jahr zuvor fast abgestiegen war, hatte zwar einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Für die ganz großen Aufgaben reichte es aber nicht – noch nicht. Denn das soll in der kommenden Saison anders aussehen, wie die Vereinsverantwortlichen seit der Winterpause öffentlich kommunizieren.

Für dieses Vorhaben wurden auch schon einige personelle Entscheidungen getroffen, allein in der abgelaufenen Woche wurden mit den Rückkehrern Sasa Strujic, Robin Afamefuna und Nils Winter gleich drei Verträge für die Spielzeit 2023/2024 fix gemacht!

Im Grenzlandstadion im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt liefen am Sonntag aber zunächst noch die Spieler auf, die Hohl und seinem Trainerteam um unseren aktuellen Podcast-Gast Torwarttrainer Hans Spillmann momentan zur Verfügung stehen. Und es zeigte sich, dass dieses Team noch nicht beRHEYDT für die Mission „Kampf um den Aufstiegsplatz“ ist. Aber von vorne. Es war Matchday!

Ode wie man auf Insel sagt: Matchday!

Egal, ob es noch um etwas geht – und das ist in der Restspielzeit 2022/2024 sportlich nun wahrlich nicht mehr wirklich viel: Die Anhängerschaft der Alemannia begleitet die Kaiserstädter auf Schritt und Tritt! Von den rund 1100 Zuschauern war gut die Hälfte aus, um oder zumindest für Aachen.

Die Aufgabenstellung war klar: Etwas von den kleinen Fohlen mitbringen!

Im Nachhinein war klar, dass man dies etwas präziser hätte formulieren sollen. So zum Beispiel:

Das funktionierte zumindest teilweise noch in der ersten Halbzeit: Von beiden Teams kam nicht allzu viel. Gerade für die sich auf Vizemeister-Kurs befindlichen Jungfohlen von Ex-Spieler Eugen Polanski war das doch recht überschaubar. So reichte dann auch der eine erfolgreiche Aachener Nadelstich zur Gästeführung in der 35. Minute durch Goalgetter Jannik Mause!

Aachens Nummer 9 hat bislang übrigens noch kein neues Arbeitspapier über den Sommer hinaus. Tore von ihm sind immer schön, machen es den Verantwortlichen des TSV aber nicht unbedingt leichter, den gebürtigen Baesweiler am Tivoli zu halten.

Zu halten hatte im Folgenden dann übrigens Aachens Keeper Marcel Johnen, der hat seinen Vertrag schon verlängert, so einiges. Leider war er bei dem ein oder anderen Versuch der Gastgeber machtlos. Zum Beispiel nur sechs Minuten nach dem Führungstreffer seines Teams. Und so ging es mit einem Unentschieden in die Pause.

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich dann, warum die Borussenvertretung als einzige Mannschaft noch so etwas wie die Verfolgerrolle für den Spitzenreiter Preußen Münster darstellt und die Alemannia sich nach dem goldenen Herbst- und Winterlauf nun allmählich in grauen Mittelfeld der Liga einpendelt: Das Polanski-Team erspielte sich in der Halbzeit zwei eine Chance nach der anderen, allein Johnen ist es aus Sicht der Aachener zu verdanken, dass von all den Möglichkeiten „nur“ zwei den Weg ins Tor fanden: Auf Telalovics Ausgleichtreffer folgte das 2:1 durch Meuer (54.) und das 3:1 durch Beckhoff (63.). Johnen bewahrte die Schwarz-Gelben vor einem kompletten Desaster.

Es zeigte sich (mal wieder), dass die Alemannia einen großen Sprung in dieser Saison und zu Recht begeistert hat. Ansätze sind da, spielerisch blitzt immer was auf und im Großen und Ganzen steht auch die Defensive. Vereinzelt haben Spieler aber ganz einfach überperformt, andere können ihr Potenzial (noch) nicht konstant abrufen, bei einigen ist fraglich, ob sie tatsächlich für einen Angriff auf die Tabellenspitze das richtige Rüstzeug mit sich bringen. Wer zu welcher Kategorie gehört, das müssen die Klubverantwortlichen in den kommenden Wochen weiter beurteilen.

Am grauen und frostigen Sonntagnachmittag in Mönchengladbach war das Urteil jedenfalls klar: Diese Leistung reichte nicht, noch ist das Team nicht beRHEYDT für den ganz großen Wurf und unterlag zu Recht nach 90 Minuten 1:3 gegen die Zweite der heimischen Borussia.

Zum Ende aber noch eine erfreuliche Nachricht, denn wie wir an dieser Stelle exklusiv verkünden können, ist eine weitere „Personalie“ für die kommende Saison bereits fix! Ist seit Jahren dabei, nach Spieltagen nicht mehr wegzudenken und zumindest auf dem sogenannten „Papier“ ganz groß unterwegs: Die Netzschau wird auch in der kommenden Saison ihren Senf zur Alemannia beitragen!

Aber erstmal wird die aktuelle Spielzeit vernünftig über die Bühne gebracht! Weiter geht es am kommenden Samstag. Zwischen Karfreitag und Ostersonntag empfängt die Alemannia den Tabellenletzten SV Straelen auf dem Tivoli. Wieder ein Spiel mit Geschichte in dieser Saison. Im Hinspiel feierte Hohl sein Debüt auf Alemannias Trainerbank. Am Ende eines kuriosen Spiels mit zwei Platzverweisen für Straelen siegte Aachen 4:2.

