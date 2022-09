Netzschau zum Heimsieg : Drei Stück gegen Wiedenbrück

Ein Bild, an das man sich gewöhnen könnte: Nach dem 1:0-Erfolg gegen Wiedenbrück feierten Fans und Mannschaft von Alemannia Aachen den dritten Sieg in Folge. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Seit sechs Spielen ist die Alemannia ungeschlagen. Am Samstag gab es den dritten Sieg in Folge. In der Tabelle kletterten die Schwarz-Gelben auf Rang 5. Muss nun mal den Medikamentenschrank für die nächsten spannenden Spiele wieder auffüllen: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Achtung, Achtung! Vorweg eine Warnung für die folgende Netzschau: Die Alemannia kann nur Krimi, Drama, Spannung! Jedes Spiel ist zittern, bangen, hoffen, aber auch kämpfen, siegen jubeln! Das ist anstrengend, aber auf eine positive Art und Weise. Also eigentlich … Warnung wird zurückgezogen! Nochmal rein ins Spiel und ab da!

Beim Auftaktspiel in diese Saison in Oberhausen musste die Alemannia sich noch 1:2 geschlagen geben – und das war mehr als bitter, denn schon in diesem Spiel waren die Schwarz-Gelben keinesfalls das schlechtere Team, im Gegenteil. Danach folgten drei Unentschieden, die aufgrund der Spielverläufe und der Unmengen an Chancen auch Siege hätten sein können. Aber: keine der Partien ging verloren. Dann folgte das Heimspiel gegen Ahlen, endlich konnte der erste Sieg gefeiert werden. Im darauffolgenden Auswärtsspiel in Wattenscheid gab es den zweiten Sieg in Folge. Der Auftrag für das Spiel am vergangenen Samstag auf dem Tivoli gegen Wiedenbrück war damit klar: der dritte Dreier in Folge sollte her!

Und noch vor dem Spieltag gab es wieder einmal eine gute Nachricht von der Vereinsführung, die einen weiteren lokalen Sponsor an Land ziehen konnten: Zentis. Das Aachener Unternehmen war bereits von 1992 bis 1997 Trikotsponsor der Alemannia und engagiert sich nun wieder in der Soers.

Wir Öcher müssen zusammenhalten! Man kauft beim regionalen Bäcker, Metzger, Schuhgeschäft ein und zu jedem Frühstück... Posted by Marcel Moberz on Friday, September 9, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Es läuft also auf und neben dem Platz. Gibt es bessere Bedingungen für … Was war nochmal gleich am Samstag? Achja: Matchday!

-MATCHDAY- Mal sehen, ob wir die 10.000 tatsächlich schaffen. Aber mit Sicherheit die drei Punkte! 💪 Posted by Black Eagles on Friday, September 9, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie sagt man zu Matchday nochmal auf der Insel? Richtig: Matchday!

MATCHDAY! Aachen will be hoping to make it 3 wins in a row. SC Wiedenbrück are the visitors to the Tivoli today. Kick off is 1pm UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

An Spieltagen sind es für viele meist die gleichen Abläufe: Aufstehen, das erste Kribbeln spüren, fertig machen, den Weg zum Tivoli zu Fuß, mit dem Fahrrad, Motorrad, Bus, Bahn und/oder Auto antreten, bekannte Gesichter treffen, durch das Drehkreuz gehen und endlich die Stufen rauf ins Wohnzimmer:

View this post on Instagram A post shared by Andre We (@aix_gamer) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Unabhängig vom aktuellen sportlichen Lauf der Mannschaft von Fuat Kilic war das Spiel am Samstag für die Aachener Fans ein besonderes. Denn ein Jahr zuvor hieß der Gegner ebenfalls SC Wiedenbrück, doch einer fehlte auf den Rängen: Jac Hirtz. Am Samstag wurde auf dem Tivoli Opa Jac gedacht.

Heute vor genau 1 Jahr standen wir auch hier - ohne Dich. Es ist Freitag, der 10. September - Flutlichtspiel. Der... Posted by Alemannia Aachen Fanbetreuung on Friday, September 9, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und wie bedankt man sich rund um den Tivoli: Danke, danke!

Während Opa Jac seine Alemannia von oben unterstützte, waren auf den Rängen wieder 6500 Zuschauer vor Ort. Unter ihnen erlebte eine kleine „Prinzessin“ ihr erstes Live-Fußballspiel. Und das geht nun wirklich nicht besser als auf dem Tivoli!

Das erste Fußballspiel der Prinzessin und dann auf dem Tivoli! Und was soll ich sagen? 100% Siegquote! 💪💪💪 Posted by Martin Vom Hofe on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und was für ein Spiel erlebte die Kleine und die anderen 6499 Fans vor Ort! Uff! Die Alemannia machte wie immer von Beginn an Druck, zeigte, wer Herr im Haus ist und erarbeitete und erspielte sich viele gute Chancen. Allein das Tor wollte – zunächst – nicht fallen. Ganz bitter: Alex Heinze musste nach zehn Minuten verletzt ausgewechselt werden. Diese Woche erst war der Innenverteidiger zu Gast in unserem Podcast „You never walk alleng“, doch am Samstag meldete sich wieder die Schulter des 28-Jährigen. Im Sommer erst wurde er deswegen operiert, nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum stand aber schnell fest, dass er sie sich wieder ausgekugelt hatte. Gute Besserung von dieser Stelle!

Doch das Team ließ sich davon nicht schocken und Franko Uzelac markierte nach 20 Minuten die verdiente Führung nach einem Gewusel in Folge eines Eckballs der Gastgeber. Hier schon einmal Vorab ein Lob an Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Besong, der die Situation laufen ließ, was sicher nicht viele an seiner Stelle gemacht hätten. Aber dazu später mehr. Erst das Wichtigste: Tor für die Alemannia, 1:0-Führung!

Keine zehn Minuten später erhöhte Elsamed Ramaj nach einem tollen Steckpass von Dimitry Imbongo auf 2:0!

Es darf weiter gejubelt werden! Durch da 3:2 gegen Wiedenbrück holen unsere Jungs den dritten Sieg in Folge :-) Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Endlich mal eine beruhigende Führung, auch dank Keeper Yannik Bangsow der zweimal stark seinen Kasten verteidigte.

View this post on Instagram A post shared by Werner Tholl (@wtholl) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Doch wie zu Beginn schon geschrieben: Die Alemannia kann nicht ruhig. Drama und Krimi stehen bei den Schwarz-Gelben auf der Tageskarte. Folgerichtige fiel dann noch vor der Halbzeit der (unnötige) Anschlusstreffer für die Gäste.

Die zweite Halbzeit war gerade einmal zehn Minuten alt, da hatte Aachen schon die nächste Chance vergeben und die Gäste nutzten das aus und erzielten den Ausgleich … Bitter und unnötig. Doch wäre die Alemannia in manchen Spielzeiten der vergangenen Jahre nun auseinandergebrochen, schüttelte dieses Team die beiden Gegentreffer schnell ab und machte in der Offensive weiter. Und das erfolgreich! Der wieder einmal starke Dino Bajric, der seit Wochen in guter Form ist und viele Bälle in der zentrale gewinnt und clevere Bälle für den Spielaufbau liefert, brachte seine Mannschaft in der 62. Minute wieder in Führung!

Ihr habt in unserer App gevotet! Dino Bajric ist mit einem starken Spiel und dem wichtigen Siegtreffer euer Spieler des Spiels! 👏 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Kaiserstädter hätten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können, aber dann wäre die Schlussviertelstunde ja gar nicht mehr spannend geworden. So blieb es bei der knappen Führung, nach 90 Minuten stand der dritte Sieg in Folge fest!

FINAAAAAL!!



Llegó la tercera seguida de la mano de Uzelac, Ramaj y Bajric ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/b6HJ2YiRTf — Alemannia Aachen ES (@AlemanniaAC_ES) September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Entsprechend konnten Fans und Mannschaft nach dem Abpfiff wieder gemeinsam feiern!

3:2! Viel Spektakel für drei Punkte. Und am Ende feiert die Werner-Fuchs-Tribüne. Geht aber auch mit weniger Drama: „Ich bin über die beiden Gegentore verärgert. Das müssen wir besser machen. Ansonsten gab es viele Chancen auf beiden Seiten. Letztendlich muss ich meiner Mannschaft ein Riesen Kompliment aussprechen, dass wir immer wieder zurückkommen“, sagt Fuat Kilic. Posted by Tim Gorgels on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Seit sechs Spielen sind die Schwarz-Gelben nun ungeschlagen, der dritte Sieg in Folge brachte in der Tabelle den fünften Platz ein. Der Weg stimmt.

Ich bin sehr stolz auf Alemannia Aachen. Es haben alle wieder eine gute Leistung gezeigt und gekämpft und gerragert. ⚽️⚽️🖤💛🖤💛 Posted by Patricia Schmidt on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wurde schon gefeiert?

Heimsieg für Alemannia Aachen. #spass #power #alemanniaaachen #fussball #aachenertivoli Posted by Markus Frings on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Noch nicht genug? Dann rein in den Block!

Dritter Sieg in Folge! Oder wie wir sagen: Alemannia! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und wo wir gerade beim Lob für Mannschaft und Fans sind, soll auch mal eines an jemanden verteilt werden, dessen Job es ist, nicht im Mittelpunkt zu sehen: Schiedsrichter der Partie war der bereits genannte Jonah Samuel Njie Besong aus Duisburg. Oft (und häufig auch zurecht) werden die Spielleiter kritisiert, doch am Samstag gab es nichts zu meckern. Der Schiri hatte eine klare Linie, ließ viel laufen, was dem Spiel guttat und dabei war die Partie keineswegs einfach zu leiten. Jonah Samuel Njie Besong leitete das Spiel mit seiner Präsenz und Ausstrahlung, da machte sogar das Verfolgen des Schiris beim Spiel Spaß. Klasse Leistung!

Muss man mal erwähnen. Ein exzellenter Schiedsrichter gestern der immer auf Höhe war, ruhig und konsequent gepfiffen... Posted by Die Kartoffelkäfer on Sunday, September 11, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kleine Umfrage: Wer glaubt nicht, dass er ein ganz besonderes Training macht? Genauer gesagt: Euro Training!

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Jetzt aber genug vom Mann in lila und zurück zum schwarz-gelben Freudentaumel!

Gute Nacht Alemannen - wo immer ihr seid 🖤💛🙏👍😊🔥#Alemannia #Aachen #Tivoli #RegionalligaWest #Euregio #WirSindAachen #TraditionSeit1900 #Fussball #Sport #Matchday #Spieltag #zesame pic.twitter.com/XmrI1HDfjx — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) September 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kommenden Samstag geht es für die Alemannia zum 1. FC Bocholt. Beim Aufsteiger kommt es zum Wiedersehen mit Mergim Fejzullahu. Das sollte die Tivoli-Truppe aber nicht davon abhalten, den vierten Sieg in Folge einzufahren, sodass beim nächsten Heimspiel eine Woche später gegen Preußen Münster neben Traditionsduell auch noch das Wort Spitzenspiel genutzt werden kann!

Genieß den aktuellen Lauf und plant schon mal die Route in die Gigaset Arena im Münsterland: die Netzschau.

Sie wollen immer über die neuesten Entwicklungen am Tivoli informiert werden? Sie wollen keinen Spielbericht verpassen und immer auf dem Laufenden bleiben, wenn es um Alemannia Aachen geht? Dann abonnieren Sie unseren kostenfreien Newsletter!