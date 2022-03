Netzschau zum Heimsieg : Drei Punkte in der LOTTErie dank Tim Tor-zuschek

Tooor-zuschek: Jannis Held (l.) bereitet vor, Tim Korzuschek verwandelt, die Alemannia gewinnt 1:0 gegen die Sportfreunde Lotte. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen Wer ein Gefühl dafür haben wollte, wie es ist, wenn Fans und Mannschaft eine Einheit bilden, sich zusammen gegen den Abstieg stellen und gemeinsam für die nötigen Punkte kämpfen, konnte das am Samstag auf dem Tivoli erleben! Hat immer noch Gänsehaut: die Netzschau.

Noch vor einer Woche war die Enttäuschung groß: Nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen setzte es gegen die zweite Mannschaft von Mönchengladbach eine 2:3-Niederlage. Und alle Schwarz-Gelben waren sich direkt nach Abpfiff einig: Es war eine unnötige Pleite. Warum? Nicht alle hatten 100 Prozent abgerufen und dann funktioniert das im Abstiegskampf nicht.

Im Heimspiel gegen Lotte, einen weiteren direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, sollte das wieder anders ablaufen. Da waren sich Trainer Fuat Kilic und sein Team einig. Und rund 4000 Fans wollten das nicht nur live miterleben, sondern ihren Teil dazu beitragen, dass das die drei wichtigen Punkte Aachen nicht verlassen würden.

Liebe Netzschauristen, es war Matchday!

MATCHDAY! Alemannia face Sportfreunde Lotte at the Tivoli today in what is a real 6-pointer. Kick off is 1pm UK time! Alemannia Ole! 🟨⬛ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Friday, March 11, 2022

Wie schon in den Vorwochen kamen mit den Sportfreunden direkte Tabellennachbarn zu Gast an den Tivoli, es war wieder eines dieser berühmten Sechs-Punkte-Spiele, zudem hatte der Bonner SC in der Vorwoche gepunktet, die Schwarz-Gelben belegten wieder einen Abstiegsplatz, entsprechend klar war der Auftrag für die 90 Minuten am Samstag:

Heute mal wieder auf einem anderen Platz, aber egal. Der einzige Platz der zählt, ist der grüne Rasen! Heute gegen Lotte gewinnen, drei Punkte einfahren und alle zusammen für den Klassenerhalt! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, March 12, 2022

Oder in kurz und knapp:

Spieltach ☝️🖤💛.

Volle Lotte gegen Tante Lotte!

Volle Lotte gegen Tante Lotte!

Mission Klassenerhalt im direkten Duell op d'r Tivoli 💪#Alemannia #Aachen #Tivoli #Matchday #Spieltag #Klassenerhalt #Abstiegsduell #WirSindAachen #RegionalligaWest pic.twitter.com/Qjb9rBMIBB — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) March 12, 2022

Und während die Hausherren von Beginn an den Ball hatten und zumindest nach vorne spielen wollten, parkte die Mannschaft vom Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück hinten den Bus. Die Alemannia hatte mehr Spielanteile, doch wirklich zwingend in der Offensive war sie nicht. Die Defensive stand hingegen sicher – trotz Änderungen aufgrund von Rotation (Marcel Damaschek für Lukas Wilton, Ricardo Antonaci für Tugrul Erat) und Sperre (Dino Bajric für Peter Hackenberg). Die größte Chance für die Kaiserstädter hatte Oluwabori Falaye mit einem Kopfball ans Aluminium. Bitter, denn der Treffer hätte trotz wahrscheinlicher Abseitsposition gezählt. Und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

In der wurde es dann laut, denn Kilic war nicht vollkommen zufrieden mit seinem Team, ihm fehlte das letzte bisschen Leidenschaft, das benötigt wurde, um so ein wichtiges Spiel für sich zu entscheiden. Und seine Worte entfalteten in der zweiten Halbzeit Wirkung!

Es waren noch keine fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff gespielt, da konnte man wahrscheinlich in ganz Aachen und weit darüber hinaus den Jubel auf den Rängen hören: Jannis Held, von Selim Gündüz mustergültig bedient, legte für den gerade erst eingewechselten Tim Korzuschek auf, der den Ball einschob und nach seinem Doppelpack eine Woche zuvor im Grenzlandstadion seinen dritten Treffer in Folge erzielte. 1:0-Führung für die Alemannia!.

TOOOOOOR! Tim Korzuschek macht in der 49. Minute das 1:0! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, March 12, 2022

Schöner ist das Ganze aber im Bewegtbild!

Das Tor zum 1:0 Sieg 👏👏 🖤💛💪👌 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, March 12, 2022

Entsprechend groß war der Jubel bei den Fans und bei Tim Tor-zuschek!

Das Tor in´s Glück! Tim mit dem Tor des Tages gegen Lotte Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, March 12, 2022

Die Alemannia war nun die klar bessere, aktivere und leidenschaftlichere Mannschaft auf dem Feld. Allein der beruhigende zweite Treffer wollte nicht fallen. Am nächsten dran war der eingewechselte Lars Oeßwein, der in der 79. Minute zu genau Maß nahm und mit seinem Weitschuss „nur“ das Lattenkreuz traf.

Kurz vor Schluss – am Ende der fünfminütigen Nachspielzeit – wurde es dann noch einmal richtig hitzig: Aachens Kapitän Marco Müller und Lottes Hakim Traoré hatten einen Disput an der Seitenauslinie, es folgte eine Rudelbildung, an der so ziemlich alle beteiligt waren, die irgendwie im Innenraum des Stadions zugegen waren, es gab zweimal die Gelbe Karte (Müller und Traoré) und für Alemannias Ersatzkeeper Luka Lošić sogar die Rote Karte – muss das sein? Nein. Aber daran sieht man die Leidenschaft, die die Schwarz-Gelben aufbringen und das sie ein Team, eine Einheit sind, jeder steht für jeden ein und ist zur Stelle!

Und dann war Feierabend!

View this post on Instagram A post shared by @regionalligawest_

Sieg für die Alemannia!

So geht das! Zusammen kämpfen, zusammen siegen! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, March 12, 2022

Da konnte man aus schwarz-gelber Sicht mehr als zufrieden sein:

Super Alemannia aachen hat gewonnen weiter so machen Posted by Jacqueline Jahn on Saturday, March 12, 2022

Entsprechend wurde die Mannschaft von den Fans gefeiert:

Der Sieg ist eingetütet, drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf bleiben am Tivoli! 💯🖤💛 #zesame 💯🖤💛 Posted by Kaiserstädter - Wall on Saturday, March 12, 2022

Kurzer Blick von der anderen Seite:

View this post on Instagram A post shared by Thessos (@micha.thess)

Ganz starke Aktion: Ein paar Fans wollten im Überschwang der Gefühle eine Humba mit der Mannschaft anstimmen, doch Kapitän Müller winkte ab. Gut so! Das wäre dann doch ein wenig zu viel des Guten gewesen, denn bei aller Freude über den wichtigen Sieg über Lotte: Die Alemannia steckt immer noch mittendrin im Abstiegskampf. Aber mit der Leidenschaft, dem Einsatz und dem Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft ist der Klassenerhalt machbar.

Großartiger Schulterschluss zwischen Mannschaft und Publikum in der zweiten Hälfte. Sollten wir diesen Abstiegskampf am... Posted by Sascha Theisen on Saturday, March 12, 2022

Das Team auf dem Rasen darf diesen Moment des Glücks kurz genießen, der Fokus muss aber schnell auf den kommenden Mittwoch gerichtet werden. Dann geht es ins Stadion Niederrhein zum Nachholspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Wie Abstiegskampf funktioniert, haben die Schwarz-Gelben auf jeden Fall am Samstag gezeigt.

Einfach nur glücklich. Danke Danke an die Mannschaft und an ALLE Fans. So geht Abstiegskampf. Unser Bericht folgt später. Posted by Black Eagles on Saturday, March 12, 2022

Wie fühlt sich das noch gleich an, Selim Gündüz bitte ans Mikro:

Selim Gündüz von Alemannia Aachen nach dem packenden Spiel im Abstiegskampf gegen die Sportfreunde Lotte 🎤 Die Highlights zur Partie findet ihr hier ▶️ https://www.sporttotal.tv/vi2d3cb9d #sporttotal #itsonyou #regionalligawest #alemanniaaachen Posted by sporttotal.tv on Saturday, March 12, 2022

So nämlich!

Den Start in die Netzschau gab es mit Englisch, enden wir doch mit Spanisch:

Vamoooooos🖤💛🔥#alemannia #alemanniaaachen #regionalligawest #sieg #korzuschek https://t.co/y0IsWvcBqZ — 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐅𝐫𝐞𝐢𝐚𝐥𝐝𝐞𝐧𝐡𝐨𝐯𝐞𝐧 (@fiveheadERIC) March 12, 2022

Anstoß am Mittwoch ist um 19.30 Uhr. Wird natürlich wie immer mit dabei sein: die Netzschau.