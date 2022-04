Netzschau zum Westschlager gegen Essen : Alemannia gewinnt das Traditionsduell 1:1

Gemeinsam zum Klassenerhalt: Die Mannschaft und die Fans von Alemannia Aachen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen Alemannia Aachen gegen Rot-Weiss Essen, Traditionsduell, Westschlager, Abstiegskampf gegen Aufstiegsrennen, fast 11.000 Zuschauer auf dem Tivoli und am Ende kämpfen, grätschen, spielen sich die Schwarz-Gelben zu einem Punktgewinn. Kann es kaum fassen: die Netzschau.

Es gibt Spiele, da könnten die Vorzeichen kaum eindeutiger sein. Auf dem Papier empfing am Sonntagnachmittag auf dem Tivoli in Aachen der 16. der Regionalliga West den Tabellenzweiten, der punktgleich mit dem Tabellenführer um den Aufstieg spielt.

Da kam eine Mannschaft aus dem Ruhrgebiet in die Kaiserstadt, die mit 70 Punkten weit mehr als die doppelte Ausbeute im Vergleich zu den Hausherren hatte (31). Die Essener hatten mit Simon Engelmann einen Torjäger in ihren Reihen, der mit 20 Treffern fast so viele Buden auf dem Konto hatte, wie die gesamte Truppe der Alemannia (34). 21 Siege hatten die Rot-Weissen vor dem Spiel auf dem Konto, fast dreimal so viele wie die Aachener (8).

Doch das 89. Aufeinandertreffen zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen zeigte wieder einmal: Fußball ist mehr als ein paar Statistiken. Fußball ist Leidenschaft. Fußball ist Wille. Fußball ist Spiel und Kampf zugleich. Fußball ist Leben. Und vor allem: Alemannia ist Fußball!

Aber von vorne, denn am Wochenende hieß es wieder: „Spielt am Sonntag unser Fußballklub, treffe sich der Fränz än ouch deä Jupp. Met Fahne, Trommele, Tröete än Hipp-Hipp-hurra, treckt alles dörch de Süesch noh Alemannia.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Es war wieder Matchday!

-MATCHDAY- Der Tag ist gekommen; einer von vielen Tagen, an dem wir unsere Alemannia unterstützen werden. Wer Gast auf... Posted by Black Eagles on Saturday, April 9, 2022

Und auf der Insel? War da nicht Manchester City gegen Liverpool angesetzt? Pep gegen Klopp, Skyblues gegen Reds, Erster gegen Zweiten? Kann sein, but the only thing that matters was „the Westschlager“!

MATCHDAY!!!! The one everyone looks forward to, The Westschlager is here! RWE are the visitors to the Tivoli today. Kick off is 1pm UK time. Auf gehts Aachen kampfen und siegen!!! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Sunday, April 10, 2022

Von was genau reden wir hier eigentlich? Von einer Sportveranstaltung? Sportveranstaltung? SPORTVERANSTALTUNG?

View this post on Instagram A post shared by ACM _ AU HUUR AACHEN (@acmemes_auhuur)

Nach der unnötigen Heimniederlage gegen Rödinghausen, der verlegten Partie in Ahlen und dem 120-Minuten-FVM-Pokal-Viertelfinale in Freialdenhoven wollte die Alemannia unbedingt wieder die Serie der ungeschlagenen Heimspiele aufnehmen, die bis zum Besuch der Ostwestfalen in 2022 Bestand hatte. Punkte gegen Essen, den Top-Favoriten auf den Aufstieg, wären Bonuszähler im Kampf gegen den Abstieg und zudem könnte man die Mannschaft von der Hafenstraße im Aufstiegsrennen ins Stolpern bringen. Außerdem wäre ein Punkt bereits im Hinspiel, der Comeback-Partie von Fuat Kilic, verdient gewesen. Alle rauf auf den Tivoli, das Essen war serviert!

Heute gibt's was zu futtern! Gegen RWE gegen den Abstieg punkten und denen zugleich den Aufstieg schwer machen! Nur der TSV! 💪 Posted by Klenkes Brüder on Sunday, April 10, 2022

Nichts, aber auch nichts wurde dem Zufall überlassen, um in bester David-Manier gegen Goliath zu bestehen. Beispiel gefällig? Bitteschön:

Eine Woche lang im 120 Jahre Shirt geschlafen und mein Sohn ist heute Einlaufkind. Das letzte Mal, als er Einlaufkind war, hat er Simon Engelmann als Spieler des damaligen Tabellenführers begleitet. Wir alle wissen wie das Spiel geendet ist…. FORZA #alemannia #aachen pic.twitter.com/tInou4VFph — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) April 10, 2022

Auch auf den Rängen, gefüllt mit 10.900 Zuschauern, spürte man die Besonderheit dieser Partie. Das Traditionsduell zwischen der Alemannia und Essen ist immer besonders, egal ob in der Bundesliga, der 2. Liga, Liga 3, der Regionalliga oder im DFB-Pokal – am Sonntag kam darüberhinaus noch dazu, dass es für die Alemannia um das Überleben in der vierten Liga geht. Denn über einen möglichen Gang in die Mittelrheinliga will rund um den Tivoli nun wirklich keiner nachdenken.

Unterstützung im Kampf um den Klassenverbleib gab es für die Schwarz-Gelben auch aus Kerkrade – und das auf beeindruckende Art und Weise zusammen mit dem Aachener Anhang:

Gegen schwarz und gelb kommt kein rot weiss an! ;-) Alemannia holt beim 1:1 einen Punkt gegen den Favouriten aus Essen. Posted by Joe Mediawork on Tour on Sunday, April 10, 2022

Auch im Bewegtbild und vor allem mit Ton mit Gänsehausgarantie:

#Alemannia #Aachen #rwessen .. pic.twitter.com/rIBWIoDvAf — serif (@srfzmr) April 10, 2022

Damit auch alle Bescheid wissen:

View this post on Instagram A post shared by Roy Renneberg ⚒ (@roy_renneberg)

Das Stadion, die Fans, das Feeling – wenn man nur die Bilder sieht, käme man kaum auf den Gedanken, dass es hier um den Kampf gegen den Gang in die fünfte Liga ging:

So sieht es aus, wenn man gegen den Abstieg in die 5.Liga kämpft #atsv #alemanniaaachen #liebekenntkeineliga pic.twitter.com/lymVAdSKP5 — René Breiwe (@RBreiwe) April 10, 2022

Hatten wir schon gesagt, wie viele Zuschauer da waren? Hier nochmal zur Vorsicht die genaue Angabe:

10.900

Im Vergleich zum Pokalspiel unter der Woche änderte Aachens Trainer seine Startelf noch einmal – und vor allem die linke Seite wusste über das gesamte Spiel zu gefallen.

Mit dieser Elf geht's in Spiel gegen Rot-Weiss Essen e.V.! Jannik Mause ist erstmals nach seiner Verletzung wieder im Kader 💪 Posted by Alemannia Aachen on Sunday, April 10, 2022

Mit der Unterstützung von den Rängen wollten die Hausherren für eine positive Überraschung sorgen, doch zunächst zeigte der Favorit, warum er oben in der Tabelle steht. Die Essener rissen vom Anpfiff weg die Spielkontrolle an sich, erspielten sich Chancen, durften regelmäßig Eckbälle schlagen, die Alemannia musste erst einmal in die Partie finden. Dank des guten Auges von Schiedsrichter Timo Gansloweit gab es nicht gleich zu Beginn einen Elfmeter für Essen, stattdessen gab es für den Rot-Weissen Felix Herzenbruch den gelben Karton für eine Schwalbe (3. Min.).

Vor allem über Aachens rechte Abwehrseite versuchten es die Essener regelmäßig, das Duo Jannis Held und Tugrul Erat ließ immer wieder Räume für die Gäste offen. Doch auch und vor allem dank Aachens starkem Keeper Joshua Mroß, der nach einem Patzer im Pokalspiel unbedingt wieder zeigen wollte, was in ihm steckt, blieb es zunächst beim 0:0. Allerdings nur bis zur 20. Minute. Gerade noch hatte die Alemannia durch Erat und Alexander Heinze nach einem Konter eine Doppelchance zur Führung, da machte Cedric Harenbrock das 1:0 für die Gäste.

Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten noch Chancen, doch es blieb bei der Essener Führung.

⏸ Hier geht eine gute erste Halbzeit zu Ende! Wir führen verdient mit 1:0, zweimal musste Jakob Golz allerdings sein ganzes Können zeigen. ✊ Kraft tanken, #immeRWEiter machen! ________ AAC : RWE | 45' | 0:1 Posted by Rot-Weiss Essen e.V. on Sunday, April 10, 2022

Damit lief eigentlich alles so, wie es die Daten auf dem Papier vor dem Spiel prophezeit hatten. Doch Papier ist geduldig … die Alemannia allerdings nicht! In der zweiten Halbzeit waren noch keine zehn Minuten gespielt, da kämpfte sich Dino Bajric im Mittelfeld durch, steckte Marcel Damaschek den Ball in den Lauf und Aachens Nummer 27 brachte die Kugel im Netz unter. Ausgleich!

TOOOOOR! Marcel Damaschek mit dem verdienten Ausgleich in der 52. Minute! 💪 Weiter! Posted by Alemannia Aachen on Sunday, April 10, 2022

Der Jubel auf den Rängen kannte keine Grenzen, spätestens jetzt war der Tivoli nach der langen Coronavirus-Zwangspause aus dem viel zu langen Winterschlaf erwacht!

View this post on Instagram A post shared by sporttotal (@sporttotal.tv)

Was ein schönes Tor! Und es hätte nicht das Letzte bleiben müssen. Auf beiden Seiten gab es noch Chancen, aber die Torhüter machten hüben wie drüben ihren Job. Würde es beim Fußball Punktrichter geben, so hätten sie die erste Halbzeit sicherlich für Essen gewertet, doch die zweiten 45 Minuten gingen ganz klar an die Gastgeber. Die Schwarz-Gelben spielten, liefen, kämpften, grätschten, bissen, machten, taten und alles gleichzeitig. Das war Aufopferung, Wille und Leidenschaft, das war Alemannia. Sinnbildlich dafür: Der noch verletzte Selim Gündüz fegte auf der Tribüne auf und ab, feuerte seine Kameraden an und fieberte in jeder Sekunde mit. So lebt man Alemannia!

Und wer nichts vom Spiel gesehen haben sollte und sich nicht vorstellen kann, wie die Alemannia RWE einen Punkt abgerungen hat:

Wie Alemannia RWE einen Punkt abknöpfte 😇🖤💛😁 Posted by Die Kartoffelkäfer on Sunday, April 10, 2022

Nach 90 Minuten war Schluss, wie am Mittwoch stand es 1:1, dieses Mal allerdings zur Freude aller Schwarz-Gelben, die ihre Mannschaft einfach weiter anfeuerten und feierten:

Wenn die Fans nach dem Abpfiff einfach weitersingen weiß man das die Mannschaft alles gegeben hat auf dem Platz 🖤💛💪🙏 Posted by Die Kartoffelkäfer on Sunday, April 10, 2022

Jeden Beifall und jedes Lob hatte sich die Tivoli-Truppe an diesem Nachmittag mehr als verdient.

Das ist Alemannia! Niemals aufgeben, immer kämpfen, alles geben! Gruß an Essen: Bis in der nächsten Saison dann! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Sunday, April 10, 2022

Und neben der Leistung des eigenen Teams konnte die Aachener Anhängerschaft darüber hinaus den Essenern das Aufstiegsrennen schwierig machen, kurz schallte durch das Stadion: „Und ihr steigt sowieso nicht auf!“

Begeisterung, wohin man auch schaute:

Unsere Alemannia spielt 1:1 gegen Rot-Weiss Essen 💪🏼 Vor allem nach einer starken zweiten Halbzeit ist dieser Punkt... Posted by inFANterie AC on Sunday, April 10, 2022

Manch einer machte sogar fast schon religiöse Erfahrungen:

Ich bin komplett am Ende beim 1:1 habe ich Jesus Christus gesehen und wurde mit Bitburger getauft.

Ich bin komplett am Ende beim 1:1 habe ich Jesus Christus gesehen und wurde mit Bitburger getauft.

Alemannia Aachen ist der geilste Klub der Welt!! — Nico ͏͏͏ ͏ (@Nico_26074) April 10, 2022

Selten hatte sich ein Unentschieden wohl so sehr nach einem Sieg angefühlt. Vielleicht nicht unbedingt für einen Quantensprung in der Tabelle, aber vor allem für die Moral, die Überzeugung und das Selbstvertrauen für die kommenden Spiele.

Alemannia Aachen gewinnt 1:1 gegen Rot-Weiss Essen ;) Natürlich nur ein Unentschieden, das sich aber wie ein Sieg anfühlt . Posted by Südtribüne Aachen on Sunday, April 10, 2022

Entsprechend galt, gilt und wird immer gelten:

Meine Stadt. Mein Verein.

„🎼Aber eins, das bleibt besteh'n: 🎵Alemannia Aachen wird nie untergeh'n!🎵" — HrDingsMitHund (@HrDingsMitHund) April 10, 2022

Weiter geht es für die Alemannia am Ostersamstag, da will man beim SV Straelen (der braucht vielleicht ein bisschen). Auf jeden Fall soll weiter gepunktet werden, damit die Mission „Klassenerhalt“ greifbarer wird. Ist sich nach dem Spiel am Sonntag sicher, dass es gelingen wird: die Netzschau.