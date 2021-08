Netzschau zur Alemannia-Niederlage : Was ist nur aus der „Sieg bei Regenschauer“-Garantie geworden?

Enttäuschung auf dem Tivoli: Die Alemannia hat den Westschlager gegen Rot-Weiß Oberhausen 1:3 verloren. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen „Regenschauer überm Tivoli geben für nen Sieg die Garantie …“ So singen die Drei Atömchen über Alemannia. Regen gab es am Samstag zuhauf, von einem schwarz-gelben Sieg waren die Spieler aber beim 1:3 weit entfernt. Hatte sich vom Alemannia-Saisonstart mehr versprochen: die Netzschau.

Von Björn Hellmich Social Media Manager

Vier Spiele hat Alemannia Aachen unter ihrem neuen Trainer Patrick Helmes nun in der Regionalliga West absolviert. Auf der Haben-Seite ist ein Punkt verzeichnet, drei Tore wurden erzielt und das war es dann auch schon. Drei der vier Spiele wurden verloren und alle Niederlage waren mehr als verdient.

Die Auftaktniederlage in Münster war unglücklich, doch statt 1:2 hätte es aufgrund der zweiten Halbzeit auch 1:5 oder 1:6 heißen können. Die Niederlage unter der Woche in Lippstadt (0:2) war das Ergebnis einer katastrophalen Leistung, bei der wirklich kaum etwas ineinander griff – weder defensiv noch offensiv. Am Samstag folgte die dritte Niederlage im Traditionsduell auf dem Tivoli gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und auch in diesem war die Alemannia in allen Kategorien deutlich unterlagen und musste sich nach 90 Minuten 1:3 geschlagen geben, wobei für den Ehrentreffer durch Janniks Mauses zweiten Saisontreffer ein Elfmeter her musste.

Lediglich das erste Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Schalke 04 stimmte trotz des Unentschiedens (1:1) positiv, denn hier konnten die Fans ein ansehnliches Spiel mit Chancen der eigenen Mannschaft verfolgen.

Ist nun alles zu verteufeln? Steigt die Alemannia sang- und klanglos ab? Haben die Verantwortlichen den falschen Trainer installiert, auf den falschen Geschäftsführer gesetzt und die falschen Spieler geholt? Sucht man die Antworten bei vielen Kommentatoren auf der Alemannia-Facebookseite sind diese Frage rhetorischer Natur:

„Hat die Mannschaft vielleicht wieder Probleme mit dem Trainer? Frage für einen Freund!“

„Ich bin nicht davon ausgegangen das diese Saison ein Selbstläufer wird, habe mich aber von dem ganzen ‚Neuanfang’-Gequatsche und den ausgegebenen Parolen vom neuen Trainer wieder mal anstecken lassen! Habe daraufhin, obwohl ich bereits letzte Saison keine DK mehr nehmen wollte, mal wieder meine DK verlängert!! Das diese junge Truppe nicht auf Anhieb voll funktionieren kann ist klar, aber hier passt wohl die vor der Saison ausgegebene Marschroute vom Trainer in keinster Weise zu dem was dort gerade abgeliefert wird! Das sollte sich sehr schnell ändern, ansonsten wird es diese Saison sehr knapp!! Dann verkommt der ‚Danke Danke’-Pin nur noch zu einer Erinnerung an die allerletzte Saison von Alemannia Aachen.“

„Wie kann man zuhause so mutlos spielen. So wird’s diese Saison noch schwerer.“

„5.Liga wir kommen. Einfach nur traurig.“

„Fängt ja wieder toll an.Ich habe gedacht, nach dieser Vorbereitung könnte man mehr erwarten. Schade AACHEN!“

„Meine Fresse ... ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine derart schwache Alemannia gesehen zu haben, seit ich auf den Tivoli gehe. Und das sind mittlerweile mehr als 50 Jahre. Mross gut, Mause, Held, Dej zufriedenstellend, der Rest fünf bis sechs. Was der Zehner (Fejzullahu) gespielt hat, war eine Frechheit, der 19er (Buchheister) erschien mir völlig überfordert und hätte spätestens zur Halbzeit ausgetauscht gehört. Die Aufstellung von Helmes war mir bei Spielbeginn ein Rätsel und ist mir ein Rätsel geblieben. RWO hätte eigentlich noch höher gewinnen können, ja müssen.“

„Jetzt ziehen ganz dunkle Wolken über den Tivoli, da braucht’s mehr als neue Sponsoren und neuen Vorstand. Mit dieser Truppe geht’s ohne Hürden in die 5. Liga. Ein erfahrener Trainer wäre wohl besser gewesen. So nüchtern muss man das einfach betrachten, die Ergebnisse sprechen für sich.“

Aber – und zum Glück reden wir hier über Fußball und Floskeln sind erlaubt, ja quasi ein Muss – nach vier Spieltagen ist doch eher von einer Momentaufnahme zu sprechen als von einem echten Trend. Ein erstes und echtes Zwischenfazit sollte nach zehn, elf Spielen gezogen werden. Denn: Katastrophensaison in der vergangenen Spielzeit, ein neues Trainerteam ist nun am Werk, die Mannschaft wurde komplett umgestellt, einige der Spieler haben in der Vorsaison aufgrund des Coronavirus so gut wie keinen Ligaalltag gehabt (zum Beispiel mit Jannis Held, Lars Oeßwein und Tim Buchheister, die alle drei von der zweiten Mannschaft vom FC Kaiserslautern kamen), Helmes kann aufgrund von Verletzungen immer noch nicht seine absolute Wunschelf aufbieten und der kleine Kader bietet nicht viele Möglichkeiten, um auf Ausfälle reagieren zu können – all das war jedem rund um den Tivoli vor der Saison bekannt. Und entsprechend finden sich auch Fans, die der Mannschaft noch etwas Zeit geben wollen:

„Es ist herrlich, der Rheinländer, speziell der Öcher, kennt nur zwei Gefühlszustände. Es gibt halt nur ‚Himmelhoch jauchzend’ oder ‚Zu Tode betrübt’. Wer hat denn ernsthaft erwartet, dass wir um den Aufstieg mitspielen oder uns im ersten Drittel der Tabelle wiederfinden werden? Ein einstelliger Tabellenplatz am Ende der Saison, also Platz 8 oder 9 wäre ein grandioser Erfolg. Ich persönlich erwarte aber eher etwas zwischen Platz 10 und 14, das ist mMn das, was man von dieser Mannschaft erwarten kann. Die Mannschaft wird noch viel Lehrgeld zahlen müssen, machen wir uns da nichts vor.“

„Verdammt nochmal, versteht ihr alle nicht, dass wir eine komplett neu zusammengestellte (junge!!!) Mannschaft haben?! Was erwartet ihr denn?! Bewertet nach 10-11 Spieltagen und nicht jetzt! Das ist einfach nur dumm und den Jungs gegenüber unfair.“

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ! Und mit einer zusammengewürfelter Mannschaft kann man nicht erwarten, dass sie im ersten Jahr direkt aufsteigen. Das war bei Wuppertal , Essen und auch Uerdingen nicht der Fall. Die mehr finanzielle Möglichkeiten haben wie die Alemannia. Deshalb stirbt die Hoffnung zuletzt. Man sollte die Alemannia auch unterstützen, dann klappt es früher oder später auch wieder, denn es gibt genügend Leute, die zum Tivoli gehen wollen und alles dafür tun, dass die besten Zeiten auch wieder zurückkommen!“

„Wir sollten mit der neu formierten Mannschaft etwas Geduld haben. Ich bin mir sicher, dass es alles bald viel besser funktionieren wird.“

Die Wahrheit liegt wie so oft im Leben wohl irgendwo zwischen all diesen Aussagen. Aber gehen wir den Samstag nochmal in chronologischer Reihenfolge durch – auch, wenn das jetzt nicht unbedingt spaßig aus schwarz-gelber Sicht wird. Dabei wurde nach dem 0:2 in Lippstadt am Mittwoch der Fokus schnell auf den Samstag gerichtet:

Der Ärger über das Lippstadt-Spiel ist noch nicht verflogen, da blicken wir schon auf das nächste Match. Nutzt ja nichts; da müssen wir hin. Alemannia geht nur ZUSAMMEN. 💪 Posted by Black Eagles on Thursday, August 26, 2021

Der kam schneller als man gucken konnte. Und somit hieß es wieder Matchday! Oder in diesem konkreten Fall: Matschday, denn zwischenzeitlich schüttete es wie aus Eimern. Eigentlich ein gutes Zeichen, heißt es doch im Alemannia-Vereinslied der Drei Atömchen: „Regenschauer überm Tivoli geben für nen Sieg die Garantie …“

Matschday - im wahrsten Sinne des Wortes. Im Westschlager wollen wir keine saubere Trikots sehen 🖤💛💪😊 Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, August 27, 2021

Der Auftrag für den Westschlager gegen RWO war aus Aachener Fansicht jedenfalls klar: Kämpfen, überraschen, siegen und den Favoriten ärgern!

Drei Punkte heute gegen Oberhausen sind das Ziel! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, August 28, 2021

Doch vom Abpfiff weg fand das Spiel eigentlich nur in der Hälfte der Gastgeber statt, die Alemannia-Fanszene, die erneut die Sitzplätze hinter dem Tor zugewiesen bekam, musste den Blick auf ihre leeren Stammplätze richten, um das Spielgeschehen verfolgen zu können:

View this post on Instagram A post shared by Plpp Zt (@philippez17)

Was sie da zu sehen bekamen, war aber alles andere als ein forscher und mutiger Auftritt der Kaiserstädter. Die Rot-Weißen aus dem Ruhrgebiet drängten die Alemannia in die Defensive und erspielten sich in den ersten 45 Minuten bei den Ecken ein Übergewicht von 9:0!

Ich glaube ich bin im falschen Film…. #alemannia #aachen pic.twitter.com/Q88iBOs5in — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) August 28, 2021

Doch irgendwie konnten die Hausherren die vielen Chancen der Gäste ein ums andere Mal vereiteln, vor allem in Person von Joshua Mroß, der auch am Samstag wieder der beste Alemanne auf dem Platz war (auch wenn die kurzen Abstoßvarianten mal diskutiert werden sollten). Doch bei dem permanenten Druck der Oberhausener und kaum Entlastung war es nu eine Frage der Zeit bis das 0:1 fiel. Quasi mit dem Halbzeitpfiff war es soweit und so ging es mit einem Rückstand in die Pause.

Ich möchte ja nicht sagen das wir desaströs spielen, aber im Grunde ist schon so!! Leck mich deä Täsch was für eine... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, August 28, 2021

In der zweiten Halbzeit wurde es dann nur noch bitterer für alle Schwarz-Gelben. Oberhausen erhöhte zwischenzeitlich auf 3:0, der Nachmittag war für alle, die es mit der Alemannia halten, gelaufen.

Mause, Aachens Nummer 9, verkürzte wenige Minuten vor dem Ende der Partie noch per Elfmeter auf 1:3, es war sein zweiter Saisontreffer. Der gebürtige Baesweiler, der im Sommer von Wegberg Beeck an den Tivoli kam, ist einer der Lichtblicke der ersten Spiele. Der Offensivmann ist überall auf dem Platz finden, wuselt sich durch mehrere Gegenspieler durch und ist die agilste Anspielstation im letzten Drittel – dabei leitet er viele Situationen durch gewonnen Zweikämpfe am eigenen Strafraum oder im Mittelfeld selbst ein. Doch seine Einsatz alleine reicht natürlich nicht.

Full time. Aachen 1-3 Rot-Weiss Oberhausen :( Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, August 28, 2021

Für die Alemannia gab es an dem Nachmittag keine drei, nicht einmal einen Punkt. Die volle Punkteausbeute ging – so bitter das auch ist – verdientermaßen an RWO.

Durch ein 1:3 am Tivoli nimmt RWO die Punkte mit in den Pott. Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, August 28, 2021

Während die Mannschaft vom Stadion Niederrhein mit ihren Anhängern einen Auswärtssieg feierten …

View this post on Instagram A post shared by @regionalligawest_

… gab es zwischen der Aachener Mannschaft und den Fans, wie schon am Mittwoch in Lippstadt, nach dem Spiel Gesprächsbedarf:

Alemannia Aachen bakte er niet veel van en de harde kern is woedend. Nu mogen (lees: moeten) de spelers het even uitleggen. pic.twitter.com/2f1pnQCcjU — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) August 28, 2021

Nach der ersten Englischen Woche steht das nächste Spiel nun am kommenden Samstag in Velbert an. Dort wartet der KFC Uerdingen auf die Alemannia. Die Krefelder, die aus der 3. Liga aufgrund finanzieller Schwierigkeiten (der einstige Investor hat sich zurückgezogen) abgestiegen sind, hatten erst rund eine Woche vor Saisonstart die Gewissheit überhaupt antreten zu können. Entsprechend schnell wurde eine Mannschaft zusammengestellt, die allerdings fast nur aus unerfahrenen Akteuren besteht und keine gemeinsame Vorbereitung hatte. Der KFC hat entsprechend alle vier bisherigen Partien verloren und schon 20 Gegentore kassiert. Das könnte nun der richtige Gegner für die Aachener sein. Auf der anderen Seite ist der Druck natürlich auch groß, sich dort nicht zu blamieren.

Hofft aber wie immer auf das beste und ist sich sicher, dass gegen Uerdingen der erste Alemannia-Sieg in dieser Spielzeit gefeiert werden wird: die Netzschau!

Gefeiert wird heute auch im Hause Landgraf! Williiiiiiiiiiiiii, das Kampfschwein, Mister 2. Liga, einer von Alemannias DFB- und Europapokal- und Aufstiegshelden feiert an diesem Sonntag Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

Willi das Kampfschwein feiert Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Willi! So einen wie dich könnten wir gebrauchen 🖤💛 https://t.co/jNRRNlr8vS — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) August 29, 2021