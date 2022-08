Netzschau zum ersten Saisondreier : Endlich mit dem ersten Sieg prAHLEN können

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Am Freitagabend konnte die Alemannia mit einem 1:0 über Ahlen den ersten Saisonsieg einfahren. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Freitagabend, Tivoli, Flutlicht und rund 7700 Zuschauer. Dazu eine riesige Choreo, 90-minütiger Dauersupport und eine fest entschlossene Heimmannschaft. Das Ganze garniert mit einem toll mausgespieltem Tor und fertig ist der langersehnte erste Saisonsieg der Alemannia. Hat ein schönes Wochenende vor sich: die Netzschau.

Der Saisonstart der Alemannia in die Spielzeit 2022/2023 war nicht unbedingt mit Glück gesegnet. In Oberhausen wurden Tore aberkannt, gegen Düren hielt die Konzentration nicht bis zum Ende, in Düsseldorf und Wuppertal hatte man es versäumt die Tore zu machen .. Und so standen nach fünf Spieltagen und vier absolvierten Partien (das Heimspiel gegen Münster wurde in den September verlegt) gerade einmal drei Punkte auf dem Konto.

Am Freitagabend gastierte nun Rot Weiss Ahlen auf dem Tivoli. Ahlen? Ahlen? Da war doch was? Richtig, in der abgelaufenen Spielzeit gab es im Saisonendspurt in Ahlen einen ganz, ganz wichtigen Sieg auf dem Weg Richtung Klassenerhalt. Einer der Torschützen beim 2:0-Auswärtserfolg: Jannik Mause. (Ui, Foreshadowing auf einen späteren Fakt in diesem Text, den natürlich noch niemand kennt).

Gegen die Mannschaft aus dem Kreis Warendorf sollte nun endlich der erste dreifache Punktgewinn eingefahren werden. Ladies and Gentlemen, liebe Aachener Anhängerschaft, es war wieder Matchday! Und an solchen Tagen, insbesondere zu Hause zählen keine Ausreden, nur Taten! Und Naturgesetze haben auch keine Gültigkeit.

-MATCHDAY- Flutlicht an, Arsch hoch und fighten! Der Tivoli ist der einzige Ort auf der Welt, an dem es heißer wird, wenn die Sonne untergeht.

Der Auftrag war klar: Kämpfen! Siegen! Und endlich drei Zähler auf einen Schlag mitnehmen!

Auf geht's Aachen, kämpfen und siegen

Lassen wir die rund 70 Ahlener Anhängerinnen und Anhänger, die tatsächlich den Weg bis zum Tivoli gemeistert hatten, außen vor, hatten Fuat Kilic und seine Jungs etwa 7600 Fans hinter sich.

Und die wussten, wie sie ihr Team noch einmal ganz besonders pushen konnten. Mit einer Choreo der Extraklasse!

Spielklasse: Regionalliga



Spielklasse: Regionalliga



Stimmungsklasse: Bundesliga.#Alemannia #Aachen @Alemannia_AC pic.twitter.com/GtWfYWAbt2 — Kai Esser (@Kai0496) August 26, 2022

Es schaut einfach nur schön aus:

Was ne Geile Choreo

Kurzer Blick von der anderen Seite:

Wieder da…. Alemannia Aachen - ROT WEISS AHLEN e.V. Auf geht es ihr schwarz gelben.

Noch nicht genug?

View this post on Instagram A post shared by Oliver Ostländer (@o_h_ostlaender) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Vielleicht mal eine Frontalansicht?

Tonight's choreo! 🟨⬛️💪🏻 📸 - Joe Mediawork on Tour

Wie wäre es mit Bewegtbild?

Alemannia Aachen heute in der Regionalliga West gegen Rot-Weiss Ahlen! 🔥😍 DAS ist Tradition! ❤️ #alemanniaaachen #alemannia #aachen #regionalliga #ultras #nopyronoparty

Das Spiel startete und von Beginn an machten die Schwarz-Gelben deutlich, wer der Herr im Hause war! Giftig, gallig und aggressiv ging es in jeden Zweikampf, nach vorne wurde über die Außen versucht das Spiel zu machen, Dimitry Imbongo schaffte vorne Räume, Elsamed Ramaj und der schon angesprochene Mause sorgten für Torgefahr. Kapitän Marco Müller spielte eigentlich hinten rechts, eroberte aber überall auf dem Feld jeden Fall, Lukas Wilton – von vielen kritisch gesehen – lief erneut als Sechser auf und machte dort, was er zu tun hatte: Er eroberte Bälle. Und eroberte Bälle. Und eroberte Bälle.

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach vielen guten Gelegenheit, nur teilweise gut ausgespielten Chancen konnte man nach 20 Minuten schon fast wieder das Gefühl bekommen, dass die Alemannia es einfach versäumte sich zu belohnen. Bis zur 21. Minute. Ramaj auf Imbongo auf Mause: 1:0! Tollhaus Tivoli!

Mause schiebt ein und sorgt mit seinem Tor des Tages für den ersten Saisonsieg gegen RW Ahlen

Natürlich war das Tor nicht so statisch. Im Gegenteil. Für die Ahlener Abwehr war Aachen einfach zu schnell unterwegs, wie das folgende Video beweist:

Soooooo geil 🖤💛🔥

Für Mause mehr als nur Genugtuung, denn das war zwar gefühlt der vierte Saisontreffer, aber lediglich das zweite Tor, das zählte! Und der entscheidende Schuss zum ersten Saisonsieg!

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Alemannia ging nicht nur mit der knappen Führung in die Halbzeit, das 1:0 hatte auch nach 90 Minuten Bestand! Auch, weil weitere guten Chancen in den zweiten 45 Minuten nicht genutzt werden konnten. Was auch am Ahlener Keeper Robin Brüseke lag …

Alle Torhüter der Regionalliga West wenn der Gegner Alemannia Aachen ist pic.twitter.com/OmVbr5b9y2 — Nico ͏͏͏ ͏ (@Nico_26074) August 27, 2022

Kurz vor Schluss hatten die Gäste dann ihre einzige Gelegenheit, doch dieses Mal war das Glück der Alemannia hold: Sieg! Und überall nur Zufriedenheit, Glück, Stolz und Anerkennung für das Geleistete aller Beteiligter.

Du bist mein Stolz und meine Liebe TSV! Geil heute - von 1. Minute an eine tolle Leistung. Vorher eine tolle...

Übrigens: An dieser Stelle noch nachträglich alles Gute an das freitägliche Geburtstagkind Tim Korzuschek, der sich mit seinem Team mit den drei Punkten selbst beschenkte. Ganz schön clever, aber so sind die halt, die 10er!

Bärenstarker Fußball von uns mit dem nötigen Kampfgeist und endlich dem nötigen Glück. Herausragend Geburtstagskind Korzuschek und Ramaj. Bericht folgt ggf erst morgen

Nach Abpfiff konnten Mannschaft und Fans dann endlich gemeinsam den ersten Saisonsieg feiern.

Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, August 26, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kurzer Blick aus dem Block heraus:

Da ist der erste Saisonsieg! 1:0 gegen Ahlen! Hätte höher ausfallen können. Kannst dir aber auch blöd hinten noch einen fangen. Sieg ist Sieg! Geht also doch! Machen wir damit nächste Woche doch in Wattenscheid weiter! 💪

Nach so einem Abend war das Aufstehen am Samstagmorgen ganz leicht:

Guten Morgen Heimspielsieger 😁 Habt ihr auch so sonnig geschlafen nach dem phantastischem Abend ? 🖤💛🔥😊

In der kommenden Woche muss die Alemannia sonntags in Wattenscheid ran. Ziel: zweiter Sieg in Folge, um mal eine kleine Serie zu starten und sich weiter zu belohnen. Und als Bonus gibt es die beste Stadionwurst, die wo gibt! Läuft jetzt schon was Wasser im Munde zusammen: der Netzschau!

