Netzschau zu Heimniederlage : VermAHLENdeiter Fußball

Kann alles andere als zufrieden momentan sein: Alemannia-Trainer Patrick Helmes. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen Mensch, Alemannia! Endlich hatte man gegen Wegberg den ersten Heimsieg eingefahren und in Rödinghausen nach schwacher Leistung Moral gezeigt und noch einen Punkt geholt, nur um gegen Ahlen 1:4 unterzugehen. Ist sprach- und fassungslos: die Netzschau.

Von Björn Hellmich Social Media Manager

Die Alemannia braucht „keinen Seeler, keinen Brülls“, das ist per Definition der Drei Atömchen so. Was sie aber dringend braucht, sind Punkte, eine Spielidee, Spieler, die nicht immer zwei Gesichter in zwei Halbzeiten zeigen, Offensivdrang – aber vor allem: Punkte! Und ja, das ist eine Wiederholung.

Denn nach 13 Spieltagen könnten die Zahlen kaum schlechter aussehen: Gerade einmal zwei Siege konnte die Alemannia für sich reklamieren. Zehn magere Pünktchen haben die Schwarz-Gelben erst gesammelt, zwölf Tore wurden erst geschossen (und darin ist der Hattrick von Jannik Mause in Köln enthalten …), 20 Gegentreffer hat man sich schon gefangen (nur fünf Teams haben mehr Tore kassiert) und eine Besserung ist nicht in Sicht. Bestes Beispiel: die Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen einen direkten Konkurrenten: 1:4 musste sich Aachen gegen Rot Weiss Ahlen auf dem Tivoli geschlagen geben …

Seit rund einem Jahr wiederholt sich die Netzschau nun schon mehr oder weniger fast jede Woche. Wie froh alle rund um den Tivoli waren, als die Seuchensaison 2020721 vorbei war. In der Rückrunde ging so gut wie nichts mehr, nur dank einer ungeschlagenen Serie von acht Spielen in der Hinrunde war das Thema Abstieg zum Glück kein wirkliches. In dieser Spielzeit sollte alles anders werden. Geschäftsführer Martin Bader hat mit Patrick Helmes einen neuen Trainer installiert, der die Alemannia mittelfristig wieder auf Kurs bringen sollte. Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler wollte, das sein Team wieder für die Tugenden der Alemannia steht, dass die Fans wieder Spaß an ihrer Mannschaft haben – und das explizit ohne direkt unrealistische Wünsche wie den Aufstieg zu formulieren.

Die Schwarz-Gelben sollten vereinzelt Highlights setzen, sich vor allem aber in jedem Spiel für das Trikot, das sie tragen, zerreißen. Die bitte Wahrheit nach mehr als einem Drittel der absolvierten Spiele in der Liga heißt allerdings „Abstiegskampf“. Und zwar so richtig. Mit einer Mannschaft, die Highlights bislang so vereinzelt setzt, dass man sie als Fan kaum wahrnehmen kann …

Regelmäßig gibt es in der Defensive Aussetzer, ein Spiel nach vorne findet nur selten statt, Gegentreffer sind so sicher, wie das Amen in der Kirche, eigene Tore sind meist nur Zufallsprodukte. Eine spielerische Linie bleibt den meisten verborgen, die erfahrenen Akteure sind momentan außer Form, bleiben blass und sind für die jungen Spieler keine Stütze. Alles in allem fällt das Fazit nach 13 Spieltagen verheerend aus. Bestes Beispiel, wie schon erwähnt, das Heimspiel gegen Ahlen. Es war wieder Matchday auf dem Tivoli:

-MATCHDAY- Wir reißen uns gemeinsam den Arsch auf; ihr auf dem Platz, wir auf den Rängen. Posted by Black Eagles on Friday, October 22, 2021

Nach dem ersten Heimsieg seit rund einem Jahr am vorvergangenen Spieltag gegen Wegberg-Beeck (3:2), konnten die Aachener danach noch einen Punkt aus Rödinghausen mitnehmen. Sportlich nicht unbedingt verdient, aber moralisch ein Gewinn. Und so ging man mit zwei ungeschlagenen Spielen in Serie in das Spiel gegen die Rot-Weissen aus Westfalen. Der Wunsch der Fans: drei Punkte. Im besten Fall mal überzeugend. Im Auftritt. Und vielleicht sogar im Ergebnis. „Ein 3:0 wäre doch schön“, wünschte sich noch jemand vor dem Gang auf die Tribüne. Einer, der sicher hier mitliest, weil er meist auch Futter für die Netzschau liefert. Schönen Gruß an dieser Stelle!

Auf gehts - drei Punkte 🖤💛 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, October 23, 2021

Auch die „Au Alemannen“ wollten einen Heimsieg sehen. Wie alle, die es mit den Schwarz-Gelben halten. Und das waren an diesem Samstag noch ein weniger mehr, als es sonst aktuell sind. Fast 5000 Zuschauer waren am 13. Spieltag in der Soers vor Ort – der Vereinsaktionstag machte es möglich.

Und die sahen einen Auftakt nach Maß für die Alemannia: Tim Buchheister, der erneut die noch nicht komplett wieder fitte Offensive der Alemannia bestehend aus Mause, Hamdi Dahmani und Oluwabori Falaye vertreten musste, markierte in der 6. Minute die Führung für die Hausherren. Nach einer Ecke! Aachen: 1, Ahlen: 0. Das sah doch gut aus.

Und eben jener Buchheister hatte nur wenige Minuten später die Riesenchance zum 2:0. Alemannias Nummer 19 lief allein auf den Ahlener Keeper Daniel Szczepankiewicz zu, brachte die Kugel aber nicht im Netz unter …

Das rächte sich noch vor dem Halbzeitpfiff. Aachens Franko Uzelac, einer der erfahrenen Innenverteidiger der Alemannia (wenn auch aufgrund von Verletzungen in den vergangenen Monaten nicht mit viel Spielzeit gesegnet) leistete sich eine Unachtsamkeit im eigenen Strafraum, der Ball versprang, sein Klärungsversuch endete mit einem Tritt gegen einen Akteur der Gäste, Elfmeter, drin das Ding, 1:1, Halbzeit. Die 90 mitgereisten Fans aus Ahlen freute es.

View this post on Instagram A post shared by Away.Days.Deutschland (@away.days.deutschland)

Und die hatten nach dem Wiederanpfiff direkt wieder Grund zum Jubeln. Es waren keine fünf Minuten gespielt, da ging Ahlen in Führung. Die Alemannia, die schon nach dem Ausgleichstreffer nach und nach das Spiel aus der Hand gegeben hatte, war nun völlig von der Rolle. Zwar versuchten sie, in Ansätzen irgendwie so etwas wie ein Offensivspiel – allein, die Umsetzung machte Probleme. Und das führte hinten zu immer größeren Löchern und Unaufmerksamkeiten. Die Folge: das 1:3 in der 75. Minuten und zum krönenden Abschluss das 1:4 in der 87. Minute. Dann war Schluss.

Aus den 3G machen wir 3K: KOPFLOSE KONZEPTLOSE KATASTROPHE #alemannia #aachen UND JETZT? — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) October 23, 2021

„Helmes raus“-Rufe folgten, erstmals in dieser Saison wirklich hörbar und von mehr als nur vereinzelten Fans. Es gab Pfiffe. Aber vor allem waren die meisten auf den Rängen fassungs- und sprachlos.

Dazu kann man einfach nichts mehr sagen ... Posted by Südtribüne Aachen on Saturday, October 23, 2021

Das Endergebnis auf der Leinwand verdeutlichte einmal mehr, dass diese Saison für die Alemannia nach vielen Jahren noch einmal eine spannende und lange wird, eine Spielzeit, die wahrscheinlich bis zum Ende nur noch wichtige Partien bereithält. Eigentlich hatten sich das viele noch einmal gewünscht, denn meist war nach wenigen Spieltagen klar, dass man sie im Mittelfeld beenden wird. Die Spannung und Dramatik hatte man sich aber mit einem Blick nach oben gewünscht. Alle Blicke richten sich aber nun nach unten, denn da Lotte noch zwei Spiele, aber nur einen Punkt weniger hat, könnte sich die Alemannia aktuell unter dem Strich befinden …

... Posted by Klenkes Brüder on Saturday, October 23, 2021

1:4 zuhause gegen Ahlen … Satz mit x und so weiter und so fort …

Satz mit X... Ahlen gewinnt 4:1 am Tivoli Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, October 23, 2021

Da man dazu nicht mehr viel sagen kann und sollte, lassen wir das an der Stelle auch einfach mal.

The less said about today the better :( — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) October 23, 2021

Für Aachen geht es bereits am Mittwoch wieder auf den Platz. In Arnoldsweiler steht die erste Runde im FVM-Pokal an. Hier muss ein Sieg her, denn ein weiterer Rückschlag wäre kaum zu verkraften, auch im Hinblick auf die schwere Aufgabe am kommenden Samstag: Da geht es zum Traditionsduell an die Hafenstraße. Im Westschlager wartet dort Rot-Weiss Essen auf die Alemannia.

Wird wie immer mit von der Partie sein und klammert sich weiter an das Prinzip Hoffnung: die Netzschau.