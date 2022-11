Netzschau zum Heimsieg : Mit einem IMBONGOal HELDenhaft Platz 2 erMAUSErt

Zesame: Verantwortliche, Mannschaft und Fans von Alemannia Aachen reiten gerade auf einer Erfolgswelle. Am Samstag gab es gegen Rödinghausen den fünften Pflichtspielsieg in Folge! Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Eine Überschrift aus der Leserschaft, Platz 2 in der Tabelle dank dreier Punkte gegen Rödinghausen und dem vierten Liga- und fünften Pflichtspielsieg in Folge. Kommt gar nicht so schnell mit, wie es derzeit bei der Alemannia läuft: die Netzschau.

„Der TSV, der TSV, der TSV ist wieder da!“ Wer jetzt keine Gänsehaut hat, kann eigentlich auch schon aufhören zu lesen, denn was da momentan rund um den Tivoli passiert, ist einfach nur unbeschreiblich. Unbeschreiblich gut und Balsam für jede Alemannia-Seele, die in den vergangenen Jahren leiden musste.

Am Samstag haben die Kaiserstädter das Verfolgerduell in der Regionalliga West gegen den SV Rödinghausen mit 3:1 für sich entschieden und den zweiten Tabellenplatz erobert. Nur noch die Preußen aus dem Münsterland stehen im Ligatableau vor den Schwarz-Gelben und wer sich an die nachgeholte Partie vom 4. Spieltag erinnert, weiß, dass die Alemannia die Münsteraner mit 4:2 nach Hause geschickt hatten!

Alles Wahnsinn, alles Alemannia und alle, die es mit der Tivoli-Truppe halten, dürften am Sonntagmorgen mit einem ähnlichen Gefühl aufgewacht sein:

Kurz möchte ich alle vorwarnen: ich werde nun das Haus verlassen und jeder auf meinem Weg ist potentiell gefährdet... Posted by Marcel Moberz on Sunday, November 6, 2022

Nach dem Tabellenführer Preußen Münster (4:2) und dem Tabellendritten SV Lippstadt (1:0) war am Samstag mit Rödinghausen der Tabellenzweite zu Gast auf dem Tivoli. Wieder stand ein Spitzenspiel an. Wieder konnte die Alemannia einen Platz in der Tabelle gutmachen. Wieder pilgerten über 11.000 Menschen in die Soers. Oder kurz gesagt: Es war Matchday!

-MATCHDAY- Met Fahne, Trommele, Tröete en Hipp-Hipp-Hurra treck alles dörch de Süesch noh Alemannia. Seid pünktlich, es könnte heute was voller werden. Bis nachher! 🖤💛 Posted by Black Eagles on Friday, November 4, 2022

In English please:

MATCHDAY!!! After last week's win vs 3rd place Lippstadt, 2nd place Rödinghausen are the visitors to the Tivoli today.... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, November 5, 2022

Mit einem Sieg über die Ostwestfalen aus dem Kreis Herford konnte die Alemannia nicht nur weitere drei Punkte einfahren, sondern den SV Rödinghausen vom zweiten Tabellenplatz stoßen und ihn für sich beanspruchen. Der Auftrag für die Mannen von Trainer Helge Hohl war somit klar:

Und – zumindest in der Aachen-Bubble – drückte ja wohl ganz Deutschland der Alemannia die Daumen, oder? Eine Karte aus dem Internet kann nur die Wahrheit abbilden!

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes

11.700 Zuschauer waren auf dem Tivoli, um die Schwarz-Gelben zu unterstützen und gemeinsam an etwas Großem zu arbeiten. Oder wie man in Aachen sagt: zesame!

ZESAME 🖤💛 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, November 5, 2022

Und mit fast 12.000 Zuschauern war der 12. Mann mehr als nur präsent und wie immer ein entscheidender Faktor, denn die Symbiose zwischen der Mannschaft auf dem Platz und den Fans auf den Rängen ist einfach nur … Gänsehaut!

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen Spitzenspiel am Tivoli (Aachen) Auf geht es ihr Alemannen. Der 12.te Mann steht bereit. Posted by Euregio Kings on Saturday, November 5, 2022

Ab 14 Uhr rollte der Ball. Zu Beginn allerdings in die falsche Richtung, denn Rödinghausen startete mit einem so starken Pressing, dass die Hausherren gar nicht aus der eigenen Hälfte kamen. Zwischenzeitlich zeigte das Eckenverhältnis noch vor dem Pausenpfiff eine Gästeführung in Höhe von 8:0 an! Bei dem Druck war klar, dass das nicht lange gut gehen konnte und so fiel dann auch schon nach gerade einmal zehn Minuten das 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Doch lange währte der Jubel bei den Ostwestfalen nicht. Denn selbst wenn die Alemannia in dieser Saison mal nicht direkt zu ihrem Spiel findet: Aufgeben und den Gegner machen lassen, ist keine Option. Es brauchte keine fünf Minuten, da presste Jannik Mause mal gegen Rödinghausen, erzwang einen Ballverlust, schneller Pass auf den freistehenden Dimitry Imbongo, der mit seinem zweiten Saisontreffer das 1:1 erzielte!

Dennoch war Trainer Hohl mit seiner taktischen Ausrichtung nicht zufrieden und stellte noch vor der Pause das System um und wechselte das Personal. Und das sollte sich bezahlt machen! Aber erst einmal rettete sich die Alemannia mit dem Unentschieden in die Halbzeit.

⏸ Mit 1:1 geht es in die Halbzeitpause. Posted by Alemannia Aachen on Saturday, November 5, 2022

Nach den ersten 45 Minuten war die Alemannia mit dem 1:1 mehr als gut bedient, umso erstaunlicher war dann der Ritt in der zweiten Halbzeit. Was auch immer Aachens Interimscoach seinen Jungs in der Kabine gesagt hatte, es hatte gefruchtet. Im zweiten Spielabschnitt sahen alle eine komplett andere Partie. Die Alemannia war überlegen, Rödinghausen bekam keinen Zugriff mehr auf die Partie, die Gäste wurden teilweise an die Wand gespielt, allein vom eingewechselten Tim Korzuschek dürfte die gesamte Mannschaft vom Häcker Wiehenstadion Albträume gehabt haben.

Druck, Druck, Druck von der Alemannia und das mit einer spielerischen Komponente, die einfach nur schön anzusehen war. Allein der Führungstreffer fehlte noch zum Glück. Dafür sorgte dann in der 71. Minute Jannis Held! Jubel, Trubel, Heiterkeit auf dem Tivoli. Oder besser gesagt: pure Ekstase.

Was für ein Tag heute am Aachener Tivoli beim Heimspielder Alemannia Aachen - SV Rödinghausen 👀 wir waren mit fast 20 ehrenamtlichen Verkehrskadetten vor Ort, um vor dem Spiel das Anwohnerschutzkonzept in Soers und nach dem Spiel die Abfahrt rund ums Parkhaus zu organisieren. Und ganz wichtig 😎 drei Punkte bleiben in Aachen 😇💪 #lvwnrw #Verkehrskadetten #tivoli #aachen #soerserweg #Verkehrswacht #soers #anwohnerschutzkonzept #ehrenamtlich #ehrenamtistehrensache #vkac #ehrenamtistleidenschaft #Alemannia #ehrenamtverbindet #ehrenamt Posted by Verkehrskadetten der Verkehrswacht Aachen e.V. on Saturday, November 5, 2022

Aachen behielt die Partie im Griff und wie sehr der aktuelle Lauf alle Beteiligten trägt, zeigte sich in der Nachspielzeit. Goalgetter Mause, der in dem Spiel ja bereits als Vorbereiter fungiert hatte, war eigentlich schon fertig und hinüber, laut Aussage seines Trainer „klinisch tot“ und doch setzte er noch einmal zum Sprint beim letzten Konter an, ließ noch einmal seine Gegenspieler stehen und legte den Ball zum finalen 3:1 ins lange Eck. Wir zitieren an dieser Stelle kurz die Fans nach der Durchsage des Torschützens mit der Nummer 9: „Jannik Mause, FUSS-BALL-GOTT!“

Ohne Worte erstmal - einfach mega geil 🖤💛🙏 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, November 5, 2022

Alemannia-Spieltage kann man sich derzeit einfach als Feiertage in den Kalender eintragen.

Die Feiertage am Tivoli gehen weiter! Mit dem 3:1 über Rödinghausen springen unsere Jungs vor 11.700 Fans auf Platz 2 in der Tabelle. Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, November 5, 2022

Bonus nach dem Sieg über Rödinghausen: Es geht in dieser Saison endlich wieder um was!

Willkommen im Aufstiegsrennen Alemannia Aachen — Noggatron🦅 (@Noggatron) November 5, 2022

Entsprechend wurde der Abpfiff, das Spiel, die Mannschaft, einfach alles bejubelt! Und womit? Mit Recht!

Wahnsinn auf dem Rasen, Schlusspfiff, Wahnsinn auf den Rängen. Wahnsinn, was da gerade passiert! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, November 5, 2022

Hatten wir schon erwähnt, dass die Alemannia schon wieder gewonnen hatte? Nur zur Sicherheit: Sieg!

Fühlt sich prima an. Lippstadt, Münster und Rödinghausen mit 8:3 Toren und 9 Punkten abgefertigt. (EM) Posted by Öcher Legion on Saturday, November 5, 2022

Und wer seine Gänsehaut noch ein bisschen stärker und knuspriger mag: Zuhören und genießen!

Und zum Einschlafen einmal die drei Alemannia-Tore gegen den SV Rödinghausen im 100,5 DAS HITRADIO. Alemannia Livestream nochmal zum Nachhören. Viel Spaß und gute Alemannia-Träume 📻🎤⚽️ Posted by Tim Gorgels on Saturday, November 5, 2022

Ganz schön laut! Besser formuliert: Ganz schön geil!

Mach mal lauter Alemannia Aachen 😂 Posted by Kölsche Alemannen on Saturday, November 5, 2022

Und wer die Top drei der Liga schlägt, gehört ja wohl selbst zu den Topteams, oder? Eben!

Alemannia Aachen ist ein ernsthafter Aufstiegskanidat geworden. Wer Münster und Rödinghausen schlägt, der ist definitiv nicht mit Glück oben dabei.



Das wird noch spannend in der Regionalliga West! — Floodlight 97a (@floodlight97a) November 5, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Da greifen wir nochmal kurz ins Gänsehaut-Regal … Und jetzt alle: „Das ganze Stadion hüpft, olé, olé! Das ganze Stadion hüpft, olé, olé! Das ganz Stadion hüpft, das ganze Stadion hüpft, das ganze Stadion hüpft, olé, olé!“

View this post on Instagram A post shared by Michael Ziemons (@m.ziemons)

Sieht von weitem gut aus und macht auch direkt vor dem Block bock!

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen)

Und weil es so lange nicht mehr möglichen war: träumen erlaubt!

Wir haben doch nur einen Traum 🥹🥹🥹 #TSV #Alemannia #Aachen #SafeAufstieg pic.twitter.com/k1L7ixG2oe — Ric Schmo (@RicSchmo) November 5, 2022

Oder wie man auf Englisch sagt:

It's a good time to be an Alemannia fan. Long may it continue. 🟨⬛️ pic.twitter.com/cmFqKR3I2Q — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) November 6, 2022

Oder noch einfacher:

Der TSV ist wieder da! 🖤💛 #vonspielzuspielundvonwochezuwoche #AlemanniaFamilie #zesame #AlemanniaAachen #Aachen #tivoli #RegionalligaWest #heimspiel #Alemannia Posted by Marcel Moberz on Saturday, November 5, 2022

Am kommenden Freitag ist der TSV dann übrigens zu Gast auf Schalke. Und warum sollte die aktuelle Serie dort reißen? Genau! Weiter, immer weiter!

Und zu guter Letzt noch ein Dank an unsere Online-Leserschaft, die für die heutige Überschrift gesorgt hat, denn den Vorschlag haben wir fast 1:1 aus den Kommentaren zum Spielbericht der Partie entnommen. Auch wenn in dem Zusammenhang der Nachname des Autors dieser Zeilen irgendwie so gar nicht passte. Ist aber auch egal, denn am Ende zählt nur eins: Nur der TSV!

Ist auch auf Schalke wieder mit dabei und will in der Tabelle noch genau einmal klettern und dann dort verweilen: die Netzschau!

