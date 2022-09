Netzschau zum Heimsieg : In Aachen wird’s finster für Münster

Jubeln über den 4:2-Sieg gegen Preußen Münster: die Spieler von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Was ein Spiel! Am Samstag wurde die Begegnung zwischen der Alemannia und Münster nachgeholt. Aachen hatte die Bocholt-Niederlage in den Knochen, Münster reiste als Tabellenführer mit einer Serie von 22 ungeschlagenen Spielen an. Doch dann zeigten die Kaiserstädter, wer Herr im Haus ist. Ist immer noch sprachlos, hat aber eine Menge zu erzählen: die Netzschau!

Eigentlich hätten die Alemannia und Preußen Münster bereits Mitte August am vierten Spieltag in der Regionalliga West aufeinandertreffen sollen. Die Partie wurde allerdings auf den 24. September verschoben. Eigentlich ideal für die Schwarz-Gelben, die abgesehen von der Niederlage am ersten Spieltag danach eine kleine Serie gestartet hatten, sogar drei Siege in Folge einfahren konnten – wenn da nicht das Spiel in Bocholt gewesen wäre. Ein Spiel, das so gar nicht die bisherigen Leistungen der Saison widerspiegelte. Und auf der anderen Seite reiste mit Münster der Tabellenführer an, der den Tivoli mit einer Serie von 22 ungeschlagenen Spielen betrat.

Doch jede Serie ist da, um zu reißen! Und wie sie das tat! Auf dem Tivoli wurde ein Feuerwerk abgebrannt (wörtlich und im übertragenen Sinne), die Preußen wussten am Ende gar nicht mehr, wie ihnen geschah. Die Mannschaft von Fuat Kilic hingegen machte das Bocholt-Spiel vergessen und knüpfte einfach an die Leistungen der Vorwochen an – und steigerte sie sogar noch! 4:2 schickten die Schwarz-Gelben die Münsteraner wieder nach Hause!

Was soll man groß sagen - einfach geil geil geil 🔥🖤💛💪 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, September 24, 2022

Was ein Spiel! Aber beginnen wir von vorne. Samstag, Aachen, Tivoli oder wie es in Oche heißt: Matchday!

-MATCHDAY- Traditionsduell, der Kampf der schwarzen Adler, Alemannia vs Preußen - und das alles auf dem Tivoli. Mehr geht nicht in dieser Rübenliga. Posted by Black Eagles on Friday, September 23, 2022

Auf den freuten sich nicht nur alle rund um den Tivoli, auch im Münsterland verspürte man Vorfreude auf das Traditionsduell.

Mehr Tradition geht nicht. Zum 82. Mal messen wir uns heute bereits mit Alemannia Aachen. Wir freuen uns auf eine würdige Kulisse ⚫️⚪️💚 Posted by SC Preußen Münster on Friday, September 23, 2022

Das sollte eigentlich um 14 Uhr starten, der Anstoß musste allerdings eine halbe Stunde nach hinten verlegt werden.

ℹ️ Die heutige Partie gegen den SC Preußen Münster wird 30 Minuten später und damit um 14:30 Uhr angepfiffen. Grund ist eine Zugverspätung der Gästefans. Posted by Alemannia Aachen on Saturday, September 24, 2022

Der Grund: so unnötig wie nur irgendwas. Das Einzige, was dazu geschrieben werden kann: Warum?

BPOL NRW: Fußballregionalbegegnung Alemannia Aachen gegen SC Preußen Münster - Bundespolizei unterbindet Auseinandersetzung mit 40 Alemannia Fans bei der Anreise https://t.co/u4xdf4O9zd #ots #blaulicht #news — Blaulicht | Presse (@ots_polizei) September 24, 2022

Die Extra-Zeit bis zum Anstoß wurde aber auch unabhängig von diesem Vorfall benötigt, denn der Andrang rund um den Tivoli war riesig! Zudem waren nicht alle Eingänge geöffnet, sodass es zwischenzeitlich lange Warteschlangen auf der Krefelder Straße gab. Am Ende waren es offiziell 9900 Zuschauer vor Ort. Könnten aber auch ein paar mehr gewesen sein, oder?

14.30 Uhr wurde als neue Anstoßzeit angepeilt, aufgrund eines Banners vor dem Aachener Stehplatz, das die Fluchtwege versperrte, wurde es dann doch 14.35 Uhr. Und das Spiel begann direkt mit einem Feuerwerk auf Aachener Seite – allerdings auf den Rängen im wortwörtlichen Sinne:

Auch die Preußen waren keine Kinder von Unschuld, sie nutzen den Start in die zweite Halbzeit für ihre „Show“:

Dabei hatte die Alemannia im Vorfeld extra noch darauf hingewiesen, so etwas zu unterlassen:

Morgen ist es soweit! Das Nachholspiel zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster steht an.⚽️ Wir brauchen eure... Posted by Alemannia Aachen on Friday, September 23, 2022

Die Diskussionen darum sind wahrscheinlich älter als der Fußball selbst und wurden noch häufiger geführt als sie alt sind, am Ende bleibt es dabei: Ob es schön aussieht und die Stimmung unterstützt, kann jede und jeder für sich selbst entscheiden. Solang es aber verboten ist, schadet es dem Verein finanziell und es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass Alemannias Kassen nicht gerade für Platzmangel bekannt sind.

Nun denn, machen wir auf dem Platz weiter. Da hatten die Gäste gleich zu Beginn zwei gute Chancen, nutzten sie allerdings nicht. Die Alemannia hingegen glänzte mit einer bis dahin nicht gekannten Effektivität. Es waren gerade einmal gute zehn Minuten gespielt, da agierte Aachens Jannik Mause ganz nach dem Motto „Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, schieß ihn ins Tor!“ Alemannias Nummer 9 zirkelte den Ball einfach ins lange Eck, 1:0 Alemannia. Das anstehende Torfestival war eröffnet!

Bin auf dem Tivoli!!! ALEMANNIA AACHEN GEGEN PREUßEN MÜNSTER 1 : 0 für ALEMANNIA AACHEN J. Mause 12 Minute Posted by Dieter Brockmann on Saturday, September 24, 2022

Keine fünf Minuten später war es wieder Mause nach einem Freistoß von Dino Bajric. Doch statt das 2:0 zu bejubeln, ärgerten sich alle über eine vermeintliche Abseitsstellung. Es war nicht der erste Treffer, der Mause in dieser Saison aberkannt wurde.

Die Aachener hatten das Spiel dennoch im Griff, bis plötzlich ein Pfiff im Strafraum der Schwarz-Gelbeb ertönte: Elfmeter für den Gast nach einem Foul von Lars Oeßwein. Alemannias Keeper Yannik Bangsow war zwar in der richtigen Ecke, den Einschlag des Balls konnte er aber nicht verhindern. 1:1. Bitter! Und es wurde noch schlimmer: Nur zwei Minuten später zeigten die Münsteraner eine gute Kombination, der Ball wurde in Alemannias 16-Meter-Raum geflankt, Bangsow kam nicht konsequent genug aus seinem Kasten, Kopfball, 1:2.

Noch vor einem Jahr wären die Schwarz-Gelben nun wahrscheinlich auseinandergefallen und untergegangen. Nicht aber die Truppe dieser Saison. Im Gegenteil.

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes

Freistoß Bajric, Kopfball Mause (kommt bekannt vor, oder?): 2:2! Und dieses Mal zählte der Treffer! Für Mause war es bereits der vierte Saisontreffer. Nehmen wir allein die zwei nicht gegebenen Tore in Oberhausen und das aus diesem Spiel hinzu würde der 24-Jährige die Torjägerliste anführen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Zurück zum Spiel. Zu diesem Wahnsinn auf dem Rasen, denn nach nicht einmal 30 Minuten waren schon vier Treffer gefallen! Mit dem 2:2 ging es dann auch in die Pause.

Der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit verzögerte sich dann auch noch einmal. Dieses Mal aufgrund eines Banners im Gästeblock. Fluchtwege und so … Zum Glück wurde auch diese Situation irgendwie geklärt und das Spiel konnte fortgesetzt werden, denn die Alemannia hatte da noch ein bisschen was im Köcher!

Es waren acht der zweiten 45 Minuten gespielt, da trat Bajric eine Ecke, die den Kopf von Lukas Wilton fand: 3:2! Spiel gedreht! Tollhaus Tivoli. Und es wurde noch toller! In der 66. Minute schickte Jannis Held Elsamed Ramaj auf die Reise und Alemannias flinker Flügelflitzer, der schon in der 55. Minute fast das 4:2 erzielt hatte, holte das nach! Die Alemannia hatte dem Tabellenführer, der bis dahin gerade einmal vier Gegentore in dieser Saison kassiert hatte, ebenso viele in etwas mehr als einer Stunde Spielzeit eingeschenkt! Offensivprobleme bei der Alemannia? War da was?

Die Alemannen hatten die Preußen niedergerungen! Nach 90 Minuten stand in großen Zahlen ein 4:2-Heimsieg auf den Leinwänden!

Aus Aus Aus…., Was ein Match. Alle Achtung Alemannia Aachen Kampf und Biss. Rückstand wieder wet jemacht. 3 Punkte. Verdient. Auf die nächsten beiden Heimspiele 😊😊 Posted by Euregio Kings on Saturday, September 24, 2022

Fans und Mannschaft hatten es #zesame wieder geschafft!

Heute schwappte die Welle von den Rängen auf den Platz und wieder zurück: Der ungeschlagene Tabellenführer aus Münster verlässt den Tivoli mit einer 4:2 Niederlage Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, September 24, 2022

Die Stimmung war prächtig, die Leistung der Tivoli-Truppe phänomenal, entsprechend euphorisch durfte gefeiert werden – und wurde es auch. Mit einem ganz besonderen Duo: der wiedergenesene Alex Heinze und das Megafon!

Heinze und das Megafon: Starkes Duo! Noch stärker: Die Leistung heute gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer! 4:2-Sieg gegen Münster! So geht das! 💪 Posted by Klenkes Brüder on Saturday, September 24, 2022

Kurzer Blickwechsel:

ALEMANNIA AACHEN!#RodaunderTSV@gemrjc pic.twitter.com/cXS2XhAy0S — 🦆 (@wesleylightyear) September 24, 2022

Und noch einmal unten vom Rasen! Gänsehaut!

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen)

Leidenschaft. Stolz. Disziplin. Wille. Spaß. So steht es in der Kabine, so wird es auf dem Platz gelebt. Einmal versammeln zum Siegerfoto bitte!

HEIMSIEG! 🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, September 24, 2022

Das Spiel zeigte allen mal wieder, was Alemannia zur Alemannia macht!

Auch wenn der Frust nach Alemannia Niederlagen mal mehr oder weniger groß war, solche Spiele wie heute ist auch ein... Posted by Stefan Wamper on Saturday, September 24, 2022

Und nein, wir haben es nicht vergessen. Denn eine Sache darf in der Netzschau nicht fehlen: In english please!

Full time from today Alemannia Aachen 4-2 Preussen Münster WHAT. A. DAY. I was lucky enough to be at the ground for... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, September 24, 2022

Und was sagte Trainer Kilic?

"Wir haben ein Stück weit Geschichte geschrieben." Fuat Kilic, Trainer des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen, nach dem 4:2-Sieg über Preußen Münster. Die Welt ist ein Irrenhaus. Posted by Reinhard Schüssler on Saturday, September 24, 2022

Und die Geschichte kann gerne fortgeschrieben werden. Die Alemannia hat in dieser Spielzeit erst zwei Niederlagen kassiert, beide auswärts (beide unnötig). Zuhause aber sind die Schwarz-Gelben wieder eine Macht!

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes

Kurzer Blick auf den Spielplan: Es folgen zweite weitere Heimspiele! Kommenden Samstag gegen Fortuna Köln und eine Woche später am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach II. Und wer jetzt ein bisschen träumen und mit dem Tabellenrechner spielen mag: nur zu!

Während des Spiels gab es übrigens einen Sturz in S3. Bianca kam zu Fall, zum Glück wurde ihr schnell geholfen. Und sie möchte sich persönlich dafür bedanken! Da helfen wir gerne bei der Suche und wünschen von dieser Stelle zudem alles Gute!

Trotz des tollen Tages kommt hier noch eine Message von Bianca die mich gebeten hat das zu teilen ☝️😥 "Ich möchte mich... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, September 24, 2022

Und zum Abschluss noch einmal das wohl schönste Bild von diesem Wochenende:

Just in case anyone hasn't seen it yet. Full time from earlier today.



What a performance! 🟨⬛️🍺 pic.twitter.com/Jr8iJsYLGU — Alemannia Aachen UK (@AlemanniaUK) September 24, 2022

Schaut die vier eigenen Tore jetzt in Dauerschleife und freut sich schon auf den kommenden Samstag: die Netzschau!

