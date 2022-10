Netzschau zur Heimniederlage : Keine Fortuna für Alemannia

Bittere 1:2-Niederlage für die Alemannia am Samstag gegen Fortuna Köln, da ist der Frust nachvollziehbar groß. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Platz drei wäre kurzzeitig drin gewesen, doch auf den phänomenalen Sieg gegen Preußen Münster folgte am Samstag eine unglückliche Niederlage der Alemannia gegen Fortuna Köln. Betreibt Ursachenforschung fragt sich, wann Link seinen Toaster bekommt: die Netzschau.

Fußball ist ein ständiges Auf und Ab. In der einen Woche wird an allem gezweifelt und alles verteufelt, hinterfragt und dem Ganzen quasi schon abgeschworen, nur um eine Woche später in überschwänglichem Jubel die schönste Zeit des Lebens überhaupt zu haben. Aber dann kommt ja wieder eine neue Woche und um einen Disney-Klassiker und ein Filmmeisterwerk zu zitieren: „Und das Leben ein ewiger Kreis dreht sich unser Leben …“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bei der Alemannia ist das nicht anders. Da gab es in der einen Woche die unnötige Niederlage in Bocholt, gefolgt von einem phänomenalen Sieg über den bis dahin in 22 Spielen in Folge ungeschlagenen Tabellenführer Preußen Münster (der von Aachen wohl gebrochen wurde und unter der Woche im Pokal gegen Erkenschwick ausschied und in der Regionalliga bis zum wetterbedingten Abbruch der Partie gegen Schalke II zurücklag, aber das ist eine andere Geschichte …).

Das 4:2 gegen die Preußen sollte der Auftakt einer neuen Serie sein, vor allem da auf diese Partie zwei weitere Heimspiele auf dem Plan standen. Eines davon am vergangenen Samstag gegen Fortuna Köln. Und waren die Südstädter in den vergangenen Jahren eigentlich immer in der Favoritenrolle, reisten die falschen Domstädter am Samstag als Abstiegsplatzbesetzer an. Die Alemannia hingegen hatte die Chance auf den dritten Rang in der Tabelle vorzurücken. Aber um jegliche Träume an dieser Stelle schon einmal zu unterbinden, wird an dieser Stelle noch einmal auf den ewigen Kreis hingewiesen.

Wie dem auch sei: Es war wieder Matchday auf dem Tivoli!

-MATCHDAY- Endlich wieder Tivoli, endlich wieder Alemannia, endlich wieder Spektakel. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht abwarten. 🖤💛 Posted by Black Eagles on Friday, September 30, 2022

In english please:

MATCHDAY!!! After last weeks euphoric win, Alemannia Aachen are back at the Tivoli again this weekend. Fortuna Köln are... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, October 1, 2022

Entsprechend pilgerten die Schwarz-Gelben wieder an die Krefelder Straßen. Über 10.000 waren es dieses Mal, ein Hauch von zweiter Liga wehte wieder einmal durch die Soers. Wichtig: Immer schön den Nachwuchs mit dem schwarz-gelben Virus infizieren:

View this post on Instagram A post shared by Fränk Gubb (@frank_gubb)

View this post on Instagram A post shared by NC Smameln (@smameln)

In dieser Saison war der Tivoli bislang eine Festung und uneinnehmbar für Gäste, woher auch immer sie kamen. Saisonübergreifen waren die Kaiserstädter seit fünf Spielen zuhause ungeschlagen. Gute Voraussetzungen also in Kombination mit dem Rückenwind aus dem Münsterspiel. Entsprechend optimistisch war die Stimmung vorab – auch wenn alle wussten, dass die Fortuna aufgrund der tabellarischen Situation mehr als gefährlich war.

Tivoli - 🖤💛🔥💪 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, October 1, 2022

Und die Alemannia begann das Spiel mit viel Schwung, gleich in der ersten Minute gab es durch Kapitän und Dauerbrenner Marco Müller die erste Chance. Doch dich Fortunen hatten ihrem Namen entsprechend Glück. Glück, das der Alemannia im Laufe der Partie verwehrt blieb. Glück, das schon bei der Aufstellung fehlte, denn neben dem gelbgesperrten Elsamed Ramaj fielen kurzfristig verletzungsbedingt Tempomacher Jannis Held und Topscorer Jannik Mause auf Seiten der Alemannia aus – und vor allem das Fehlen von Mause machte sich bemerkbar, denn weder Dimitry Imbongo aus zehn Metern noch der wieder spielberechtigte Exaucé Andzouana aus drei Metern brachten den Ball im Verlauf des Spiels über die Linie.

Im Gegensatz zu den beiden hatte in der 18. Minute dann aber Link seinen großen Auftritt. Der Hauptcharakter aus der „Zelda“-Reihe (und immer dran denken: Zelda ist die Prinzessin, nicht der Held im grünen Gewand!) ist regelmäßig in Aachen unterwegs und stürmte am Samstag dann auch den Tivoli-Rasen. Ob dies einfach ein verzweifelter Hilfeschrei war, weil TV-total-Moderator Sebastian Pufpass ihm immer noch einen Toaster „schuldet“? Man weiß es nicht. Aber wenn es hilft, dann fordert nun auch die Netzschau hochoffiziell: Gebt Link seinen Toaster. Allein schon, weil er sicherlich in nächster Zeit keine Stadionwurst auf dem Tivoli kaufen können wird …

Hätte besser mal die roten Laufschuhe angezogen, um nicht gleich vom Ordnungsdienst auf dem Tivoli-Rasen gefasst zu werden: der Öcher Link. Foto: MHA/Christian Knoop

Zurück zum Spiel: Da gab es in der ersten Halbzeit weder hüben noch drüben einen Torerfolg zu verzeichnen. Entsprechend ging es mit einem 0:0 in die Pause.

0:0 zur Pause. Mit vielen Ausfällen und ohne Tore. In der zweiten Hälfte gibt's die dann auch! Jetzt wieder im Alemannia Livestream auf dashitradio.de Posted by Tim Gorgels on Saturday, October 1, 2022

Das änderte sich dann aber in der zweiten Halbezeit. Und zwar sehr schnell. Es waren gerade einmal zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff vergangenen, da markierte der sich seit Wochen in glänzender Form befindliche Dino Bajric (der übrigens kommende Woche zu Gast in unserem Podcast „You never talk alleng“ sein wird) die Führung für die Hausherren! 1:0 für die Alemannia!

Jaaaaaa… Da ist es endlich. 1:0 Posted by Euregio Kings on Saturday, October 1, 2022

Doch die Schwarz-Gelben verpassten es den Sack frühzeitig zuzumachen, wie es so schön heißt. So kam es, wie es kommen musste: Macht man die Dinger vorne nicht rein, bekommt man sie hinten um die Ohren gehauen. Und wie konnte es anders sein: Einer der Ex-Alemannen im Team von Ex-Alemanne Markus von Ahlen traf zum 1:1: Sacha Marquet. Neben ihm spielte auch der in Aachen bekannte Stipe Batarilo für die Kölner. Aber auch auf Seiten der Schwarz-Gelben gab es mit Imbongo, Marcel Damaschek und Franko Uzelac Spieler, die den Gegner aus der Innensicht kannten. Das nützte allerdings nichts …

Über die Schiedsrichterleistung kann man sicherlich reden, denn so richtig im Griff hatte David-Markus Koj aus Wegberg die Partie nicht. Die ein oder andere Entscheidung war zumindest diskutabel. Dennoch durfte nicht passieren, was passierte: Kurz vor Schluss fing sich die Alemannia das 1:2 durch Lars Lokotsch …

Und so stand wenige Sekunden später die erste Heimniederlage der Saison fest. Kein Toaster für Link, keine drei Punkte für die Alemannia. Ein gebrauchter Tag für alle, die es mit der Alemannia halten …

Das hatten wir uns alle vorgestellt ... Keine Punkte für uns und kein Toaster für Link ... Nächste Woche neuer Anlauf! Wieder Heimspiel. Wieder mit 10.000+! Nur der TSV! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, October 1, 2022

Oder in kurz zusammengefasst:

Ist das bitter. Posted by Alemannia Aachen on Saturday, October 1, 2022

Vermutlich aus Köln noch folgende Frage:

Warum als Alemannia Aachen baust du dieses Stadion um dann in der Regionalliga zu versacken?



Warum als Alemannia Aachen baust du dieses Stadion um dann in der Regionalliga zu versacken?



Ach und PS: Auswärtssieg pic.twitter.com/f8wSOJQCHF — Raphael (@RaphaelWronka) October 1, 2022

Wer versackt denn hier bitte? Die Alemannia kramt sich und nimmt Anlauf für Größeres. Und jeder weiß: Gut Ding will Weile haben! Und wenn man noch einmal genau hinschaut, spielen die Alemannia und die Fortuna aktuell in der gleichen Liga, oder?

Wenn man bedenkt, wie die beiden Spielzeiten zuvor für die Alemannia gelaufen sind, überwiegt auch nach einer solchen Niederlage momentan weiterhin der Stolz für den deutlich sichtbaren Wiederaufbau von etwas rund um den Tivoli!

Stolz bleibt. Diese Kulisse und ein Kampf trotz zahlreicher verletzter und gesperrter Spieler. Über 10.000 Zuschauer,... Posted by Marcel Moberz on Saturday, October 1, 2022

Der Tivoli ist übrigens auch der Ort, an dem es in der kommenden Woche für die Schwarz-Gelben weitergeht! Dieses Mal sonntags. Zu Gast: Borussia Mönchengladbach II. Dazu lassen wir folgenden Post einfach mal so stehen:

View this post on Instagram A post shared by @alemannia.memes

Kramt sich jetzt, macht sich lecker Toast und ist überzeugt, dass es kommende Woche wieder drei Punkte auf dem heimischen Tivoli für die Alemannia geben wird: die Netzschau!

