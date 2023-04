Netzschau zum Heimsieg : Drei Punkte, aber nicht viele Gründe zum Straelen

Konnten nach dem 2:1-Erfolg gegen Straelen endlich wieder über einen Sieg jubeln: die Spieler von Alemannia Aachen. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Am Samstag fand auf dem Tivoli das vorletzte Heimspiel der laufenden Spielzeit für die Alemannia statt. Die Schwarz-Gelben empfingen den SV Straelen. Für Trainer Helge Hohl sicher eine besondere Partie, für alle Zuschauenden aber kein Leckerbissen. Muss wie immer auch noch ihren Senf dazugeben: die Netzschau.

Es war der 15. Oktober 2022. An jenem Samstag bestritt die Alemannia in Straelen ein Auswärtsspiel im Rahmen des 12. Spieltags. 15 Grad Celsius, leicht bewölkt, keine großen Besonderheiten. Wenn nicht wenige Tage zuvor Fuat Kilic am Tivoli von seinen Aufgaben entbunden worden wäre. Der Rekordtrainer der Schwarz-Gelben musste für viele überraschend nach dem gelungenen Klassenerhalt in der Vorsaison sein Spind schon wieder räumen.

Der bisherige Sportdirektor Helge Hohl, der auch erst zu Jahresbeginn 2022 an der Krefelder Straße seinen neuen Job angetreten hatte, nahm den Platz an der Seitenlinie – zunächst interimsweise – ein. Die erste und sicherlich größte Aufgabe für ihn: Der Mannschaft, die zum Großteil dem alten Coach überall gefolgt wäre, den Wechsel auf der Trainerbank zu erklären. Von neuem Spielsystem, veränderter taktischer Grundausrichtung, der um diesen Zeitpunkt neu- oder wiedereingeführten Alemannia-DNA war da noch gar nicht die Rede.

Und dann stand dieses Spiel 100 Kilometer vom Tivoli entfernt an, an der Römerstraße in Straelen sollte die Alemannia nach mauem Saisonstart ein neues Gesicht zeigen. Ein neues Gesicht fand sich im Tor wieder: Erstmals in dieser Spielzeit startete Marcel Johnen im Tor der Kaiserstädter – ein Glücksgriff, wie sich herausstellen sollte. Zunächst lief aber nicht viel für die Mannen von Neu-Trainer Hohl zusammen, nach 25 Minuten lagen sie 0:1 hinten. Erst kurz nach der Halbzeit gelang der Ausgleichstreffer, nur um in der 56. Minute erneut in Rückstand zu geraten. Die Hausherren machten sich den möglichen Sieg dann selbst zunichte: Innerhalb weniger Minuten zückte der Schiedsrichter gleich zweimal die Rote Karte gegen Straelen, in doppelter Überzahl gelang Aachens Elsamed Ramaj ein Hattrick und Hohl konnte in seinem Alemannia-Trainer-Debüt einen 4:2-Sieg feiern – der Auftakt einer fulminanten Serie von elf ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge!

Am Samstag nun kam es erneut zum Aufeinandertreffen der Alemannia und dem mittlerweile als Absteiger feststehenden SV Straelen. Wieder befand sich die Alemannia in Teilen in einer Ergebnis und spielerischen Krise. Nach dem goldenen Herbst folgte ein trister Winter zum Jahresauftakt, die Euphorie ist hie und da ein wenig abgeklungen, der Fokus richtet sich bereits auf die anstehenden Spielzeit, in der der Angriff auf die Tabellenspitze am Tivoli ins Visier genommen werden soll. Und dennoch gilt es, die aktuelle Saison bestmöglich abzuschließen. Es war immerhin wieder Matchday!

-MATCHDAY- Wenn sich die Stadiontore öffnen, dann bist du bei deiner großen Liebe. Egal was ist; du gehörst da hin! 🖤💛 Posted by Black Eagles on Friday, April 7, 2023

Oder wie es auf der Insel heißt: Matchday!

MATCHDAY!!! Alemannia Aachen are back at home today. Bottom of the league SV Straelen are the visitors to the Tivoli. Kick off is 1pm UK time. Alemannia Ole! 🟨⬛️ Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, April 8, 2023

Und wenn die Alemannia auf dem Tivoli spielt, dann kommen die Fans. Und zwar von überall her. Denn Alemannia, Tivoli, Schwarz-Gelb ist mehr als nur ein Verein, das lebt man ganz oder gar nicht!

View this post on Instagram A post shared by Oliver Creutz (@ocreutz)

Das will man live sehen, auch wenn die Anreise noch so lang sein mag!

Så skinner sola i Tyskland au. Førkamp, Alemannia Aachen v SV Straelen. pic.twitter.com/6vir5gZlx1 — Stian Bøe (@Bobba50) April 8, 2023

Wieder waren über 7000 Menschen am Samstag in der Soers, um die Alemannia zu unterstützen. Bei einem Spiel gegen einen Absteiger, in einer Saisonphase, in der es um nichts mehr geht. Wahnsinn! Gibt es da wirklich noch Leute, die fragen, was die Alemannia so besonders macht

Alemannia Aachen v SV Straelen. Posted by Stian Bøe on Saturday, April 8, 2023

Belohnt wurden die Zuschauenden aber für ihr Erscheinen zunächst nicht wirklich, denn geboten wurden auf dem Platz von den Gastgebern zunächst nicht viel. Das Team von Gäste-Interimstrainer Kevin Wolze wollte sich vernünftig auf der Abschiedstournee aus der Regionalliga verabschieden und ackerte und rackerte. Bei der Alemannia hingegen lief nicht viel zusammen. Und so kam es, wie es kommen musste … Wie auch schon im Hinspiel ging Straelen in Führung. Kurz vor der Pause musste Hirotaka Yamada nach Vorlage von Tyron Ken Mata den Ball nur noch über die Linie schieben … 0:1, Pause …

Halbzeit auf dem Tivoli!!! 0 : 1 Stralen hat sich das Tor verdient! Spiel der Mannschaft ist unterirdisch! Stralen ist... Posted by Dieter Brockmann on Saturday, April 8, 2023

Erstmals in dieser Saison gab es deutlich zu hörende Pfiffe als die Schwarz-Gelben in die Kabine gingen … Die Ansprüche sind nach der erfolgreichen Serie nach der Amtsübernahme von Hohl und der Ankündigung im Winter in der kommenden Saison oben mitspielen zu wollen gestiegen. Zudem ist es verständlich, dass die Fans auch zum Ende der Saison Leidenschaft und Einsatzwillen über 90 Minuten sehen wollen – erst dann ist das Ergebnis nicht so wichtig. Doch wie so häufig: Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch nach einer solch gruseligen ersten Halbzeit. Und gerade rund um Ostern ist das mit der „Auferstehung“ doch immer so eine Sache.

Ziemlich magere Kost heute auf dem #Tivoli. Hoffentlich legen wir #Straelen in der zweiten Halbzeit noch ein paar Eier ins Nest… #Alemannia #Aachen pic.twitter.com/xrc3ZKhHDI — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) April 8, 2023

Es waren gute zehn Minuten gespielt, da legte Aachens Top-Torjäger Jannik Mause den Gästen das erste der gewünschten Eier ins Netz! Nach einer Ecke (!!!) – Basti Schmitt auf Julian Schwermann, der den Ball in die gefährliche Zone flankte – köpfte Alemannias Nummer 9 den Ball mehr oder weniger selbst über die Linie. Die meisten hätten gesagt, dass er den gegnerischen Keeper im Fünfmeterraum angegangen ist, nicht so Schiedsrichter Thibaut Scheer. Das Tor zählte, der Ausgleich war erzielt!

Über das Spiel und die Situation beim 1:1 hüllen wir mal den Mantel des schweigens und freuen uns einfach dank des 2:1 Sieges gegen Straelen über 3 Oster-Punkte ;-) Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, April 8, 2023

Für Mause war es bereits der 13. Saisontreffer. Noch steht eine Verlängerung des Stürmers in Aachen über den Sommer hinaus in den Sternen, bei seiner Leistung in dieser Spielzeit ist es auch kein Wunder, dass er woanders Begehrlichkeiten weckt. OP-Online hatte unter der Woche bereits vermeldet, dass Mause sich Kickers Offenbach anschließen würde, da Geschäftsführer Matthias Georg Mause noch aus gemeinsamen Tagen in Steinbach kennt. Alemannias Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz ließ die Gerüchte aber nicht einfach unkommentiert in die Welt hinaus:

Klare Aussage: Nein, Jannik Mause geht nicht nach Offenbach. Wir haben ein super Verhältnis auch mit dem... Posted by Marcel Moberz on Friday, April 7, 2023

Wie immer gilt in Transferzeiten: Abwarten. Mause weiß, was er an Aachen hat. Die Alemannia weiß, was sie an Mause hat. Und dann muss man mal schauen.

Zurück zum Spiel: In diesem wollte die Alemannia in der verbliebenen halben Stunde den Bock noch vollends umstoßen, schließlich nagten auch noch die Niederlagen in Mönchengladbach (1:3), gegen die Fortuna in Köln (0:1) und das 0:0 Zuhause gegen Bocholt an den Spielern.

In der 82. Minute war es dann der eingewechselte David Sauerland, dessen Zukunft auch noch ungewiss ist, der die Schwarz-Gelben erlöste. Sauerland zog nach innen, zirkelte den Ball aus rund 18 Metern ins lange Eck, 2:1 für die Hausherren, Spiel gedreht!

82. Spielminute Toooooooor für die Alemannia!!! Torschütze mit der Nummer 20 David Sauerland 💪🏻🖤💛#alemannia #aachen #heimspiel #tivoli #rlwest #RegionalligaWest — Guido L. (@kosh_ac) April 8, 2023

Endlich konnte auch bei den Alemannia-Fans ein Straelen vernommen werden!

82. Spielminute und das Spiel ist gedreht. Ein Treffer mit doppelter Ansage. Erstens ist die Alemannia nach den Wechseln ab der 60.Minute deutlich aktiver und und zweitens sah man beim Schuss von David Sauerland direkt, der geht rein. 🫶 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, April 8, 2023

Die Führung blieb bestehen, es brauchte keine Platzverwiese auf Seiten der Gäste, um die drei Punkte in der Kaiserstadt zu halten.

Es war kein Fußballfest, aber am Ende steht ein 2:1-Heimsieg und alle gehen mit einem Straelen nach Hause. Frohe Ostern! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, April 8, 2023

Es war kein schöner, es war ein dreckiger Arbeitssieg. Der Kuchen im Anschluss schmeckte trotzdem dadurch besser!

View this post on Instagram A post shared by A. E. Clahsen (@eifelkind_ac)

Und überhaupt gilt doch einfach grundsätzlich:

Scheiß auf Bundesliga in NRW nur Alemannia Aachen! — Ben 🦦 (@YukiSGE) April 8, 2023

Das Osterfest kann nun – sofern es gefeiert wird – in Ruhe begangenen werden. Viel Spaß bei der Eiersuche, Kaffee, Kuchen und anderem lecker Essen: Frohe Ostern!

Der Osterhase hat die Eier schon ins Alemannia-Nest gelegt. Wir wünschen der gesamten Alemannia-Familie ein wunderschönes Osterfest und erholsame Feiertage! 🐰🖤💛 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, April 8, 2023

Sortiert jetzt erstmal die Auswärtstickets für die anstehenden Partien in Köln (Samstag, 15. April 2023, 14 Uhr), Lippstadt (Samstag, 22. April 2023, 14 Uhr) und Rödinghausen (Samstag, 29. April 2023, 14 Uhr) und sucht sich die besten Routen raus: die Netzschau!

