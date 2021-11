Netzschau zum Heimsieg : Achterbahnfahrt mit STRAELENden Siegern

Special Aachen Das erste Heimspiel nach der Rückkehr von Fuat Kilic hätte für die Alemannia nicht turbulenter laufen können. Erst gab es einen Blitzstart, es folgten Gegentore, Angst vor einer Niederlage machte sich breit, doch ein Doppelschlag kurz vor Spielende ließ den Tivoli jubeln. Zählt noch immer die Treffer durch: die Netzschau.

WAS! FÜR! EIN! SPIEL! In 14 Ligaspielen hatte die Alemannia gerade einmal 13 Treffer erzielt. Nach dem 15. Spieltag stehen 18 Tore auf der Habenseite! Gleich fünf Dinger schenkten die Aachener am Freitagabend dem SV Straelen ein. FÜNF! Ok, es gab auch drei Gegentore und wieder mussten alle Schwarz-Gelben unnötig zittern und bangen, aber mit Trainer-Rückkehrer Fuat Kilic sind Leidenschaft, Hingabe und Wille zurück in die Mannschaft gekehrt. Alemannia, so macht das Spaß!

Helmes hat es versprochen, Kilic offenbar umgesetzt. Kampf, Wille und Leidenschaft bis zur letzten Minute. Mit Stolz den Adler auf der Brust. Danke Danke! #alemannia #aachen — KAISERSTADT_AC (@Joerg_AC) November 5, 2021

Freitagabend, Tivoli, Flutlicht, alle Stehplatztribünen wieder offen (erstmals seit Februar 2020 – und wer war damals Trainer? Richtig: Fuat Kilic) – es war wieder Matchday.

-MATCHDAY- Ein denkwürdiger Tag, auf den wir so lange gewartet haben: Erstmalig seit dem 1. Februar 2020 (3:3 gegen... Posted by Black Eagles on Thursday, November 4, 2021

Und was für einer! Anschnallen und ab geht die wilde Alemannia-Achterbahnfahrt!

Nach dem guten Auftritt beim Kilic-Comeback in Essen, das ganz bitter 1:2 in der letzten Sekunde verloren ging, sollte zu Hause gegen Straelen ein Sieg her.

Der Tivoli in hellem Schein, Flutlicht an, Fuat: Lass uns heute auch Straelen! Drei Punkte zum Heim-Comeback! 💪 Posted by Klenkes Brüder on Friday, November 5, 2021

Nicht nur für das Gefühl, sondern auch für die Tabelle, in der die Kaiserstädter mitten im Abstiegskampf stecken. Und so kritisch die Fans mit ihrer Alemannia sein können, so sehr sind sie da, wenn sie gebraucht werden. Zudem ist mit Kilic der Hoffnungsträger zurückgeholt worden, um sportlich wieder auf Kurs zu kommen. Das wollten 4600 Zuschauer vor Ort miterleben. Manch einer von ihnen nach sehr langer Zeit endlich wieder.

Nach zwei Jahren - bedingt durch Corona - endlich wieder #Tivoli in #Aachen. Das fühlt sich an wie #Weihnachten. @Alemannia_AC braucht drei wichtige Punkte. Der Traditionsverein spielt in der Regionalliga gegen den Abstieg. #alemanniaAachen #TSVSVS — Friedrich Jeschke (@elfritzos) November 5, 2021

Und die Alemannia, bei denen Mergim Fejzullahu nach Ewigkeiten wieder in der Startelf stand, legte los wie die berühmte Feuerwehr. Eben jener Fejzullahu, der schon einmal unter Kilic sein volles Potenzial entfalten konnte, zirkelte nach vier Minuten einen Freistoß in den Straelener 16-Meter-Raum, Hamdi Dahmani, einst Kilics Wunschspieler, den er während seiner ersten Amtszeit nicht bekam, hielt den Kopf hin und traf das zweite Spiel in Folge: 1:0 für die Alemannia!

Frühes Tor!! Lasst uns einfach so viele schießen, dass das obligatorische Gegentor in der Schlussphase nichts aus macht!! #Alemannia #Aachen #Tivoli — PaWa (@pawatw) November 5, 2021

Die Fans wollten mehr Tore, sie bekamen sie! Es waren noch keine zehn Minuten rum, da assistierte Fejzullahu erneut. Dieses Mal bediente er Dino Bajric, der es einfach mal mit einem Weitschuss probierte und erfolgreich war. 2:0! Geht doch!

Aber das obligatorische Gegentor durfte natürlich nicht fehlen. Das erfolgte aber nicht kurz vor Schluss, den Anschlusstreffer gab es bereits in der 18. Minute. Und typisch für das „Glück“ der Alemannia, war es ein Sonntagsschuss am Freitagabend von Toshiaki Miyamoto. Gewaltschuss aus rund 30 Metern in den Winkel. Da machst du als Torwart nichts … 2:1.

Doch dieses Mal ließen die Aachener nicht die Köpfe hängen. Im Gegenteil. Sie SPIELTEN weiter Fußball. Es waren nicht nur ein klares Spielsystem und eine Struktur zu erkennen, Doppelpässe, Steilpässe, Dribblings, Flankenläufe, Hereingaben, Abschlüsse, all das funktionierte auf einmal. Mit welchen Tricks auch immer, Kilic scheint vom Fleck weg die Mannschaft erreicht zu haben. Sie zeigte Lust und Laune am Spielen. Und vor allem belohnte sie sich: Jannik Mause, Aachens aktueller Toptorschütze, markierte in der 36. Minute das 3:1 und stellte den alten zwei Tore Abstand wieder her! Damit ging es dann auch in die Pause.

Halbzeit!!! Ist das noch meine Alemannia? Saukäss Fuat wat haste jemacht? Das sieht ja wieder aus wie Fußball! Aber bitte enger am Mann in der Defensive 😁🖤💛 Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, November 5, 2021

Durch war die Partie aber noch lange nicht. Denn nach vier Treffern in Halbzeit eins sollten noch vier weitere in Halbzeit zwei folgen. Zwei davon aber zunächst aus Aachener Sicht auf der falschen Seite … Mit einem Doppelschlag in der 78. und 80. Minute durch Kelvin Lunga und Tobias Peitz stand es zehn Minuten vor Schluss plötzlich 3:3. Unnötigerweise begann auf einmal das große Zittern auf dem Tivoli. Führten die Hausherren bis dahin relativ komfortabel – zugegeben mit Schwächen in der Defensive – sorgte man sich auf einmal um eine drohende Niederlage.

Doch am Freitagabend hatte das Team der Alemannia was dagegen! Die Mannschaft von Kilic wollte nicht schon wieder Punkte hergeben, einen Vorsprung so aus der Hand geben, sie wollte den Sieg! Mause spielte sich in der 86. Minute von der Außenbahn nach Innen, zog ab und zack: 4:3. Die Alemannia führte wieder und der Tivoli explodierte:

Guten Morgen Alemannia Fans! Wie isset euch? 😁 Das gestrige Spiel war in der 86. Minute sowas wie das Öffnen der Pandora oder? Welch Emotionen überall als der Tivoli explodierte wie lange nicht mehr. Ja, und selten beim filmen überkommen mich ebenfalls solch Emotionen wo das Tor nicht ganz drauf ist. Da war der linke Arm schneller und riss die Cam etwas mit hoch zum Jubel. Irgendwo hab mal gelesen das man emotionslos bleiben muss bis zum Schluss, dann wird gejubelt. Tut mir leid das ist mir nicht gelungen. Seht es mir nach 😇 Trotzdem die Stimmung nochmal genießen 🖤💛 Posted by Die Kartoffelkäfer on Friday, November 5, 2021

Aber nur ein Tor Vorsprung? Das waren doch die meiste Spielzeit über zwei! Das dachten sich auch Tim Buchheister und André Dej. Ersterer spielte nach einem Konter auf zweiteren und drin das Ding. 5:3! Die Aachener machten in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf und entschieden das Acht-Tore-Spektakel für sich!

Aber Moment mal: Wie viele Tore erzielten die Gastgeber jetzt nochmal für sich in diesem Spiel?

View this post on Instagram A post shared by @sven_wah

Genau! Und das wurde nach Abpfiff auch entsprechend gefeiert!

Welcome back, Fuat! In Zahlen 5, in einem Wort FÜNF Tore in einem Spiel! Wowi! An der Defensive arbeiten wir noch. Aber es geht doch! Weiter so! Posted by Klenkes Brüder on Friday, November 5, 2021

Am Ende blieb dann nur noch eins zu sagen: „Danke, danke, Fuat!“

Ja, wat soll man da sagen? DANKE!!!! Danke Danke Fuat, du bist und bleibst ein genialer Trainer, der aus einem Sauhaufen... Posted by Aachen Fanatics on Friday, November 5, 2021

Nach dieser Achterbahnfahrt hat die Alemannia nun erst einmal eine Woche Ruhe und kann regenerieren. Das wird auch nötig sein, denn am kommenden Samstag müssen die Schwarz-Gelben zum Wuppertaler SV reisen, der in der Tabelle zu den Top vier gehört. Aber mit dieser Leidenschaft und Hingabe ist auch im Stadion am Zoo punktemäßig etwas für die Alemannia drin. Ist auf jeden Fall davon überzeugt: die Netzschau.