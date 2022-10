Netzschau zum Alemannia-Heimsieg : Verlippt, verlobt, verdreiratet

Markierte den Siegtreffer im Spiel gegen Lippstadt und durfte zur Belohnung auf den Zaun: Alemannias Jannik Mause. Foto: Jérôme Gras

Special Aachen Am Samstag empfing die Alemannia den SV Lippstadt zum Topspiel auf dem Tivoli. Klingt komisch? Wird noch besser! Die Schwarz-Gelben sicherten sich drei Punkte und den dritten Tabellenplatz. Weiß, was das mit Planung zu tun hat: die Netzschau.

Von Björn Hellmich Social Media Manager

Unsere heutige Geschichte beginnt 1185. In diesem Jahr wurde Lippstadt als älteste Gründungsstadt Westfalens quasi auf dem Reißbrett geplant. 60 Kilometer östlich von Dortmund gelegen, 40 Kilometer südlich von Bielefeld (gibt es ja angeblich wirklich), 30 Kilometer westlich von Paderborn und rund 220 Kilometer vom Tivoli entfernt, liegt die Stadt an der Lippe im heutigen Kreis Soest.

Am vergangenen Samstag hätte die schwarz-gelbe Anhängerschaft die lange Reise zur Liebelt-Arena reisen müssen, in die Stadt, in der einst die Rummenigge-Brüder das Fußballspielen lernten. Doch das Stadion am Bruchbaum wird derzeit umgebaut, sodass Gästefans aktuell keinen Platz finden. Was für eine Planung … Und da es auch keine Ausweichspielstätte in der Nähe gab beziehungsweise keine gefunden wurde, wurde das Auswärtsspiel einfach in die Rückrunde gelegt und das Heimspiel vorgezogen.

So musste der Vierte nicht zum Dritten reisen, sondern umgekehrt. In Gänze war das auf die Schnelle allerdings nicht durchgeplant. Woran man das erkennen konnte? Die Besucher in der Soers (nicht in Soest) mussten ihre Tickets nicht scannen, einfach nur vorzeigen reichte, denn die Drehkreuze bei der Einlasskontrolle waren nicht aktiv (ob sie dann beim Rückspiel durchdrehen, auch wenn dann niemand auf dem Tivoli ist?).

Egal, weiter in der Planung und in unserer Geschichte: Samstagnachmittag, goldener Oktobertag, Matchday!

Guten Morgen🖤💛 Es ist MATCHDAY! Heimrecht tausch am 14. Spieltrag. Somit empfangen wir den SV Lippstadt heute um 14 Uhr... Posted by Öcher Legion on Friday, October 28, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und Topspiel auf dem Tivoli! Der Vierte empfing den Dritten und die Alemannia hatte die Möglichkeit, die Plätze zu tauschen und in die Top drei der Regionalliga West vorzudringen! Wer hätte das nach den turbulenten Wochen und bei der aktuellen Personalsituation gedacht? Der Plan war damit klar: siegen und in der Tabelle klettern!

Die Mannschaft von Helge Hohl ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer am Samstag das Heimspiel hatte! Lippstadt kam kaum auf der eigenen Hälfte raus, Aachen war drückend überlegen und hatte gefühlte 100 Prozent Ballbesitz. Einzig die Torgefahr fehlte. Bis zur 26. Minute … Alemannia-Kapitän Marco Müller brachte den Ball von der rechten Seite rein, über Lukas Wilton landete das Spielgerät bei Sebastian Schmitt und landete im Tor der Gäste. So sahen es zumindest die 7300 Zuschauer, die Men in Black und die Verantwortlichen auf der Alemannia-Bank. Nur das Schiedsrichtergespann um Jan Peter Weßels hatte einen ganz exklusiven Blick auf das Geschehen … Jeder kann selbst entscheiden, ob der Ball drin war:

Halbzeit 0:0 obwohl es eigentlich 1:0 hätte stehen müssen, der Ball war klar im Tor! Scheiss VAR, wo ist der wenn man... Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Immerhin: die Pause war geplant. Das Ergebnis nicht ganz. Doch keine Panik, denn momentan werden die Kaiserstädter für ihren Aufwand, ihren Einsatz und ihre Hingabe belohnt! Auch wenn es am Samstag etwas dauerte.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer das gleiche Bild wie in den ersten 45 Minuten: Aachen drückte, Aachen hatte Ballbesitz, aber Aachen blieb ohne Tor.

Was fehlte, war ein Goalgetter. Doch zum Glück stand auf dem Matchplan von Trainer Hohl die Einwechselung eines ebensolchen: In der 64. Minute kam Jannik Mause für Jannis Held auf den Platz. Und kurz vor Ende der Partie zimmerte sich Aachens Nummer 9 und die gesamte Alemannia-Familie ins Glück! Tooooooooooooor in der 86. Spielminute. Luky Punch. Verdient. Und zwar so richtig!

TOOOOOOR! Jannik Mause zimmert den Ball in der 86. Minute zum 1:0 ins Tor! 💪 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wirkte im Bewegtbild besser. Versprochen! Gucken und genießen!

Today's winning goal! 🟨⬛️💪🏻 Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Tor war schön, der Zeitpunkt perfekt, Matchplan voll aufgegangen!

Mause schießt unsere Jungs mit seinem 1:0 kurz vor Schluss gegen Lippstadt auf Platz 3 und lässt sich von den Fans feiern, die komplette Mannschaft hat heute nicht viel zugelassen. Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Da kann man einfach nur zufrieden sein:

ALEMANNIA AACHEN – SV LIPPSTADT 1:0 Trotz der vielen Ausfälle spielte die Alemannia den Tabellendritten an die Wand und... Posted by Black Eagles on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und wenn man sich in der Tabelle so langsam nach oben mausert, dann muss nach dem Spiel auch eine Mause-Sause her, oder? Richtig!

Mause auf den Zaun, Mause auf den Zaun…. Wahnsinn. Was ein Spiel. Was eine Leistung. Spannend bis zur 93Minute. Mit viel Kontrolle und Leidenschaft einen unangenehmen Gegner ohne Punkte wieder nach Hause geschickt. Zurecht gewonnen. Dritter. Kommende Woche kommt der Tabellenzweite. Hier können wir weiter nach oben klettern. Wir alle sind Alemannia 😊😊😊 Posted by Euregio Kings on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Fans feierten und auch die Alemannia-Verantwortlichen wissen, was sie an Mause haben:

Dritter! Hochverdient! Fußball gespielt! Wahnsinn! Jannik Mause Fußballgott 🦾 Mehr nicht! Glückwunsch Jungs! #zesame #AlemanniaAachen #tivoli #alemannia #aachen #sieg Posted by Marcel Moberz on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und wer da ganz genau in den Kommentaren liest, der weiß auch, warum Mause so gut funktioniert: Wenn er nicht trifft, muss er „2. Spielen“.

Wie fassen wir den aktuellen Stand am besten zusammen? So:

ALEMANNIA AACHEN DU GEILER VEREIN — Moelka (@Moelka1) October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und was folgt auf so ein Topspiel? Genau: das nächste! In der kommenden Woche ist der SV Rödinghausen zu Gast auf dem Tivoli. Die Alemannia hat dort nun den Ersten (Münster) und den Dritten (Lippstadt) geschlagen, warum nicht auch den Zweiten?

Wenn es läuft, dann läuft's! Mit drei weiteren Punkten nun auf Platz drei erobert! Weiter so! Nächste Woche folgt das nächste Topspiel auf dem Tivoli gegen Rödinghausen! Da knacken wir die 10k wieder, oder!? Posted by Klenkes Brüder on Saturday, October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Mit einem Sieg gegen die Ostwestfalen würde der neue Zweitplatzierte dann übrigens Alemannia Aachen heißen. Sounds like a plan!

Alemannia ist einfach Wahnsinn momentan 🖤💛🔥🙏💪

Nächste Woche Angriff auf Platz 2 🙏#Alemannia #Aachen #Tivoli #RegionalligaWest #Euregio #WirSindAachen #TraditionSeit1900 #Fussball #Sport #Matchday #Spieltag #zesame pic.twitter.com/SgnL0Hdbji — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) October 29, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Schmiedet bis dahin weiterhin Pläne: die Netzschau.

