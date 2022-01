Netzschau zum Auftaktsieg 2022 : reingeSCHMITTert!

Comebacker und Matchwinner am Samstag gegen den SV Lippstadt: Alemannias Sebastian Schmitt, der ein Tor erzielte und zwei vorbereitete. Foto: Wolfgang Birkenstock

Special Aachen Wie lief der Auftakt der Alemannia ins Pflichtspieljahr 2022? Wie wird am Tivoli die Klasse gehalten? Und warum schreibt man ComebACk eigentlich mit AC? Liefert wie immer verlässlich die Antworten: die Netzschau!

2020 begann das Pflichtspieljahr der Alemannia mit einer 1:2-Niederlage gegen Haltern. 2021 unterlagen die Aachener zum Auftakt ins neue Jahr 1:2 der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Über die restlichen Spiele der jeweiligen Runden legen wir zur Vorsicht den Mantel des Schweigens.

Und 2022? Dem wohl wichtigsten Jahr der Vereinsgeschichte? Nach einer Hinrunde und einem Rückrundenauftakt des Grauens? Nach vielen Neuverpflichtungen, um den Kader deutlich zu rejustieren? Da musste die Alemannia zuhause gegen Lippstadt ran – coronabedingt erneut mal wieder nur vor einer Handvoll Fans (750 waren es) – und siegte! Die Schwarz-Gelben siegten deutlich! 3:0 stand auf den Stadionleinwänden!

Am Tivoli wird wieder gejubelt! 3:0 schlägt unsere Alemannia den SV Lippstadt. Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, January 22, 2022

Kampf, Leidenschaft, Wille, Lust aufs Siegen, Geschlossenheit: Die Tivoli-Truppe machte – Achtung! – wieder Spaß! Und alle Neuzugänge, sofern sie zum Einsatz kamen, schlugen im ersten Spiel voll ein. Fuat Kilic scheint mal wieder das richtige Händchen als Kaderplaner für die Kaiserstädter zu haben. Auch wenn man bedenken muss, dass es jetzt erst ein Spiel mit dem optimierten Kader war. Aber das machte Hoffnung für die Mission Klassenerhalt.

Aber beginnen wir wie immer von vorne. Und zwar noch weit vor dem Spieltag! Denn das Jahr 2021 war dann doch einfach zu schlecht, das konnte niemand im schwarz-gelben Fanlager so einfach hinter sich lassen. Abstiege gab es in den vergangenen Jahren einige, schlechte Spiele noch viel häufiger, aber so komprimiert, in so einer Regelmäßigkeit? Das war nur schwer zu verdauen und am Ende des Jahres fand sich die Alemannia in der Regionalliga West auf Platz 18 wieder. Ein Abstieg in die Mittelrheinliga? Undenkbar!

Entsprechend groß war die Sorge bei den Fans, doch ebenso groß der Wille das Ruder gemeinsam mit der Mannschaft rumzureißen. Beispielhaft dafür das folgende Video, dass schnell die Runde im schwarz-gelben Universum machte:



Und auch Kilic, im Herbst zurück an den Tivoli gekommen und gleich wieder als Trainer und Kaderplaner aktiv, hatte einiges an Arbeit zwischen den Jahren auf dem Tisch. Gleich sechs externe und ein interner Neuzugang wurden bis zum Pflichtspielauftakt 2022 präsentiert. Darunter mit Alexander Heinze und Sebastian Schmitt zwei ehemalige Alemannen, die den Klub erst im Sommer verlassen mussten – und nun an alter Wirkungsstätte mit dafür sorgen sollen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und wenn das Spiel gegen Lippstadt ein Vorgeschmack darauf sein sollte, dann dürfen sich alle Fans auf ein gutes Jahr 2022 freuen!

Also rein ins Spiel, denn am Samstag um 14 Uhr hieß es wieder: Matchday!

MATCHDAY!!! The great escape starts today!!! Alemannia Aachen are in action at the Tivoli today. SV Lippstadt are the... Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, January 22, 2022

Oder auf Deutsch: Spieltach!

Spieltach 🖤💛💪

Spieltach 🖤💛💪

Die Mission Klassenerhalt beginnt ab 14 Uhr 💪#Alemannia #Aachen #Tivoli #Spieltag #Matchday #Klassenerhalt #RegionalligWest #WirSindAachen pic.twitter.com/U2oE3xT7OW — DieKartoffelkäfer (@Schwarzgelb71) January 22, 2022

750 Fans konnten live vor Ort sein, die anderen waren wieder einmal auf den Livestream angewiesen. Das galt auch für den ehemaligen Geschäftsführer der Kaiserstädter und immer noch Fan Martin Vom Hofe:

Auf gehts 🖤💛 Posted by Martin Vom Hofe on Saturday, January 22, 2022

Zu den Zielen, den Forderungen, Hoffnungen und Wünschen wurde im Vorfeld genug gesagt, geschrieben und gebetet, vom Anpfiff weg zählte nur noch die Leistung auf dem Platz – und die stimmte!

Keiner hatte Wunderdinge erwartet, Neuzugänge geben immer die Hoffnung, dass vieles besser wird, aber sie müssen auch erst einmal ankommen, integriert werden und ihren Rhythmus finden. Dennoch standen mit Selim Gündüz, Tim Korzuschek, Heinze und Schmitt gleich vier von ihnen in der Startelf. Und vor allem letztgenannter machte auf seiner linken Seite richtig Dampf, trieb an und wollte unbedingt die Führung für sein Team.

Wer fordert, muss auch liefern – und das tat Aachens neue Nummer 21. Und wie! Marco Müller setzte sich in der 34. Minute auf der rechten Seite durch, Flanke, aus dem Hintergrund müsste Schmitt schießen, Schmitt schießt, Tor, Tor, Toooooor!

Oder Netzschau-like: einfach mal reingeSCHMITTert das Ding!

Ganz klar Tor-des-Monats-verdächtig, oder was meint ihr? 🧐 sporttotal.tv liefert den Hammer von Sebastian Schmitt noch einmal im Video 💥 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, January 22, 2022

Natürlich lief nicht alles rund, hinten hatte man ein-, zweimal auch Glück über das gesamte Spiel, aber das gehört dazu und fehlte so lange. Vorne hätte es in der ersten Halbzeit durch Dino Bajric auch einen weiteren Treffer geben können/müssen – aber egal: Zur Pause stand eine 1:0-Führung auf der Habenseite!

Und die wurde in den zweiten 45 Minuten ausgebaut: 60. Minute, Ecke Schmitt, Heinze spielt den Ball noch einmal auf eben jenen Schmitt raus, erneute Flanke, Kopfball Aldin Dervisevic, der als Rechtsverteidiger spielte, 2:0, erneuter Jubel auf dem Tivoli und in vielen Wohnzimmern!

YEEESSSSSSSSS!!!!!!! #Alemannia Posted by Sascha Theisen on Saturday, January 22, 2022

Keine 15 Minuten später wurde Marcel Damaschek auf Seiten der Alemannia eingewechselt. Er ersetzte den fleißigen Gündüz, der aber nach fast einem Dreivierteljahr ohne Wettkampfpraxis noch keine 90 Minuten auf der linken Seite marschieren kann. Für den Mittelfeldspieler, der zuletzt in Halle aktiv war, war es aber ein mehr als ordentlicher Einstand auf dem Tivoli. Doch Kilic gönnte Gündüz nicht nur die Zeit zum Durchatmen, er wechselte auch gleich das 3:0 ein. Damascheck war noch keine Minute auf dem Platz, da erkämpfte er seinem Team eine Ecke. Und die sind seit seiner Rückkehr das Hoheitsgebiet von Schmitt. Also: Ecke Schmitt, Kopfball vom eingewechselten Damascheck, 3:0, danke, danke!

View this post on Instagram A post shared by TSV Alemannia Aachen Fanpage (@alemannia.aachen)

Und so liefen am Ende die letzten Sekunden des Auftakts in 2022 entspannt ab, die ersten drei Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt waren eingetütet, „oh, wie ist das schön ..“ schallte es durch den Tivoli!

Oooooohhhh, wie ist das schön ...! 3:0 zum Auftakt in 2022 gegen Lippstadt! Schmitt, Dervisevic und Damascheck! So kann es weitergehen! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, January 22, 2022

Nach dem Abpfiff wurde die Mannschaft dann auch zurecht gefeiert, die Hoffnung ist zurück am Tivoli!

Und noch ein Video hinterher - Danke Danke 🖤💛 Posted by Die Kartoffelkäfer on Saturday, January 22, 2022

Wer noch einen Blick ins Textbuch werfen möchte, um den Jubelarien zu folgen:

schalalala Alemannia Aachen — die steissbeine 🇧🇫 (@diesteissbeine) January 22, 2022

Nach diesen ersten 90 Pflichtspielminuten war das Fazit bei den Fans eindeutig: So geht’s! Entsprechend gab es ein großes „DANKE, DANKE“ ans neu formierte Team:

Wir waren leider nicht dabei. Der Tivoli war fast leer und trotzdem habt Ihr gekämpft, habt uns diese Angst etwas... Posted by Black Eagles on Sunday, January 23, 2022

Ooohhhhh wie ist das schön ooohhhhh wie ist das schön, sowas hat man lang nicht mehr gesehn, so schön so schön. Wie... Posted by Aachen Fanatics on Saturday, January 22, 2022

Und da man es nicht oft genug hören, lesen und schreiben kann: 3:0 siegte die Alemannia am Samstag über den SV Lippstadt – und wird niemals untergehen!

Alemannia Aachen wird nicht untergehen…

Alemannia Aachen wird nicht untergehen…

3:0 gegen Lippstadt!#alemannia pic.twitter.com/ZLAdiZPUY3 — Omberto Aldobrandeschi 🇩🇪🇮🇹🇪🇺 (@RiccardoOmberto) January 22, 2022

Das tat doch mal gut, oder?

Danke Alemannia... Der Sieg tat gut Posted by Südtribüne Aachen on Saturday, January 22, 2022

Nun gilt es für die Mannschaft von Fuat Kilic mit dem neu gewonnen Selbstvertrauen die Leistung in der kommenden Woche zu bestätigen. Dann muss die Alemannia in Oberhausen ran, die Rot-Weißen sind ein echter Prüfstein. Aber wenn die Aachener die Aufgabe so angehen, wie das Spiel gegen Lippstadt, ist ein Punktgewinn möglich! Glaubt daran: die Netzschau!