Netzschau zum Sieg gegen Bergisch Gladbach : Dahmani mit gerechnet!

Erzielte am Samstag beim 3:2-Sieg der Aachener über Bergisch Gladbach einen Doppelpack: Hamdi Dahmani. Foto: Wolfgang Birkenstock

Aachen Spielausfälle, Verletzungen, unsichere Planungen. Doch eine Konstante gibt es: Die Alemannia blieb am Samstag auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen – auch wenn es am Ende unnötig spannend wurde. Hat immer noch Puls: die Netzschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Björn Hellmich Social Media Manager

Der Samstag war ein wahrer Freudentag für Fußballfans: In der Bundesliga gab es das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke (3:0), in Spanien fand der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid statt (1:3) und in England empfing Manchester United Chelsea London (0:0). Und auf dem Aachener Tivoli absolvierte die Alemannia ihr fünftes Heimspiel in Folge. Zu Gast: der SV Bergisch Gladbach. Oder wie Experten sagen: Matchday!

Auf die Gefahr hin, dass wir uns an dieser Stelle wiederholen: Das Coronavirus ist immer noch da und wird uns auch noch weiter begleiten. Da die Zahlen in der Stadt und Städteregion Aachen es nicht zuließen, durften am Samstag nur 100 Zuschauer die Partie vor Ort verfolgen. Die Karten wurden an Sponsoren und Funktionäre beider Teams verteilt, die Fans mussten daher leider wieder draußen bleiben.

An der Stelle sei mal groß geschrieben: IHR FEHLT!

Statt Stadion hieß es daher für alle wieder Stream. Und so bitter das auch ist, immerhin gibt es diese Möglichkeit heutzutage. Vor ein paar Jahren noch hätte man nur das Radio und den Ticker und ganz viel Kopfkino gehabt.

Entsprechend lautete das Motto des Tages für Zuhause:

Da die Partie unter der Woche in Rödinghausen aufgrund eines Corona-Verdachtsfall am Tivoli (der sich zum Glück nicht bestätigte) ausgefallen war, bestritten die Aachener gegen Bergisch Gladbach ihr fünftes Heimspiel in Folge. Mit Ausnahme der Auftaktpleite gegen Dortmund II am ersten Spieltag blieb die Mannschaft von Trainer Stefan Vollmerhausen danach ungeschlagen – trotz Verletzungen, Spielausfällen und fehlendem Rhythmus. Und auch gegen Bergisch Gladbach rechneten sich alle aus Aachen etwas aus, denn die beiden bisherigen Besuche des SV endeten jeweils mit einem Sieg für die Schwarz-Gelben:

Und dank eines weiteren Treffers von Neuzugang Hamdi Dahmani führten die Hausherren kurz vor der Halbzeit dann auch verdient mit 1:0. Es war bereits das dritte Tor des Rückkehrers, der zu U19-Zeiten schon die Schuhe am Tivoli schnürte. Die Verpflichtung macht sich auf jeden Fall bezahlt.

Rein in die Kabine, kurz durchatmen und wieder rauf aufs Feld. Damit es auch was im Livestream zu sehen gibt. Wie kommt der bisher so an?

#RegionalligaWest #Alemannia #Aachen hat #BergischGladbach zu Gast. #Livestream auf @airtango1. #PayTV in der eigenen Vermarktung. Werbung der Sponsoren (lokale Unternehmen) stört da nicht! Amateure müssen überleben. pic.twitter.com/4FWaws8K2Z — Friedrich Jeschke 🇪🇺💜🇩🇪 #Volt (@elfritzos) October 24, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ist notiert und damit zurück aufs Grün. Dort machte Dahmani einfach da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte und erzielte mit Saisontreffer Nummer vier das 2:0.

Endlich mal wieder ein Schnapper der auf Anhieb funktioniert im Sturm - 4 Tore sprechen für sich 🖤💛#Alemannia | #Aachen | #Tivoli | #ATSV | #Matchday | #Spieltag | #Euregio | #RegionalligaWest | #Regionalliga | #Sturmtank pic.twitter.com/6rcaC9LQon — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) October 25, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wer hätte das erwartet? Wir sind ehrlich: Dahmani mit gerechnet! (Das Wortspiel könnte kurz brauchen). Aber wenn im schwarz-gelben Dress gerade schon jemand beim Torabschluss on fire ist, wollen wir kurz ein „Danke, danke!“ einspielen. Bescheiden wie der Torschütze aber ist, würde er sicher wie folgt antworten: „Dahmanicht für.“ Ok, jetzt haben wir sie aber alle verballert.

Abwehrchef und Kapitän Alexander Heinze erzielte dann – und jetzt bitte alle hinsetzen und festhalten – nach einer Ecke (!!!) per Kopf sogar noch das 3:0. Das war in Minute 82 und damit war das Spiel eigentlich durch. Eigentlich. Doch die Gäste zeigten Moral und erzielten nicht nur das 1:3, sie trafen sogar noch zum 2:3. Auf dem Tivoli wurde es plötzlich noch einmal unnötig spannend. Am Ende aber blieben die drei Punkte verdientermaßen in der Kaiserstadt.

Nach nun sieben absolvierten Partien hat Alemannia Aachen 14 Punkte auf dem Konto, das sind zwei pro Spiel. Keine schlechte Ausbeute. Und das bei einem Umbruch mit einem neuen Trainer mitten in der Corona-Zeit. Da gab es vor Saisonbeginn sicherlich einige, die mit Sorge auf die Spielzeit geblickt haben. Bisher aber liefert der kleine Kader ordentlich ab. In Bildern sieht das übrigens so aus: